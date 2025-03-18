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vizir47
Исследователи из Equal1 представили первый в мире квантовый компьютер Bell-1 на основе кремния
Компьютер весит всего 200 кг и может быть подключен к обычной электрической розетке.

Equal1, дочерняя компания Университетского колледжа Дублина (UCD) в Ирландии, представила первый в мире квантовый компьютер на основе кремния на конференции в Калифорнии. Квантовый компьютер, получивший название Bell-1, весит всего 200 кг и может быть подключен к обычной электрической розетке, говорится в пресс-релизе  компании.

Квантовые компьютеры - это новый рубеж в области вычислительной техники, и они обладают потенциалом для решения таких сложных задач, как разработка лекарств, изменение климата и многое другое, благодаря своей превосходной скорости вычислений. Такие скорости достигаются за счет использования квантовых свойств материалов и проведения вычислений при температурах, очень близких к абсолютному нулю градусов Цельсия.

Значительная инфраструктура, необходимая для достижения этой цели, делает квантовые вычисления недоступными для многих людей и организаций.  Подход Equal1 к использованию квантового решения на основе кремния значительно сокращает технические требования, необходимые для запуска квантовой системы. Созданный Equal1 квантовый компьютер может быть легко интегрирован в существующие центры обработки данных для высокопроизводительных вычислений (HPC) и может решать проблемы с использованием возможностей квантовых вычислений уже сейчас.

По словам генерального директора Equal1 Джейсона Линча, самый быстрый способ добиться квантовых возможностей - это объединить квантовые процессоры с классическими процессорами. Ирландский стартап добивается этого, используя кремниевые спиновые кубиты вместо захваченных ионных или сверхпроводящих кубитов и объединяя их с обычными кремниевыми процессорами на одном кристалле.  Поскольку для работы кремниевых кубитов также требуются криогенные температуры, Equal1 оснастила Bell-1 криоохладителем замкнутого цикла, который может поддерживать температуру до 0,3 Кельвина (-272 градуса Цельсия) без использования внешних холодильников. Это позволило уменьшить габариты квантового компьютера до размеров стойки и при этом значительно снизить энергопотребление, необходимое для запуска квантовых процессов. Компания утверждает, что потребляемая мощность квантового компьютера составляет 1600 Вт.

 Bell-1 использует шесть кубитов. Ранее в научных изданиях сообщалось о том, что технологические компании работают над созданием квантовых компьютеров с более чем 1000 кубитами. Однако сложность вычислений также приводит к ошибкам, которые необходимо исправлять. Хотя, как отмечают исследователи Equal1, квантовая система с шестью кубитами вряд ли решит серьезные проблемы, но создаст основу для считывания данных и исправления ошибок с помощью квантовой вычислительной системы на основе кремния.

В будущем Equal1 намеревается внедрить эту технологию Quantum Socket on Chip (QSoC) на своих серверах Quantum Bell, чтобы дополнить существующие центры обработки данных и высокопроизводительные компьютеры, а не заменять их.

#инновации в it #квантовый компьютер
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