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vizir47
Белый дом приказал армии США изучить варианты установления контроля над Панамским каналом
Администрация Трампа поручает вооруженным силам США разработать возможные варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме в рамках реализации цели президента Дональда Трампа по "возвращению" Панамского канала.

Телеканал NBC News сообщил, что администрация Трампа поручает вооруженным силам США разработать возможные варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме в рамках реализации цели президента Дональда Трампа по "возвращению" Панамского канала.

По словам американских официальных лиц, знакомых с планированием, Южное командование США (SOUTHCOM) в этой связи разрабатывает целый ряд стратегий, от углубления сотрудничества с панамскими силами безопасности до более радикальных мер по использованию военной силы для захвата контроля над жизненно важным водным путем. Как сообщается, дальнейший ход действий армии США будет во многом зависеть от уровня сотрудничества со стороны органов безопасности Панамы.

Панамский канал остается одним из важнейших и стратегических водных путей в мире, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Его значение не только экономическое, но и военное, поскольку он играет ключевую роль в мировой торговле и логистике. С тех пор, как США отказались от контроля над каналом в 1999 году, Панама сохраняет суверенитет над этим важнейшим активом. Однако возможность возобновления контроля США над каналом вызывает серьезную обеспокоенность как у Панамы, так и у ее соседей. В случае роста напряженности сбой в работе канала будет иметь далеко идущие последствия для мировой торговли и безопасности.

Как сообщают американские СМИ, военные планировщики США рассматривают различные варианты - от более тесного сотрудничества с силами безопасности Панамы до полномасштабного вмешательства. Первый вариант предполагал бы расширение сотрудничества в обеспечении безопасности канала. Военнослужащие США могли бы предоставить опыт, специализированную подготовку и обмен разведывательными данными панамским силам безопасности. Совместные операции, особенно в области борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на море, могут быть использованы для охраны канала и обеспечения его работоспособности. Эта стратегия, в частности, предполагает использование американских ВМС, таких как патрульные катера и суда береговой охраны, в совместной с панамскими силами поддержке безопасности в регионе.

Однако, если дипломатические усилия потерпят неудачу, а силы Панамы окажутся «несговорчивыми» или «недостаточными», США, по сообщению NBC News,  рассматривают возможность применения военной силы, чтобы установить контроль над каналом. Это, безусловно, потребует быстрого развертывания американских сухопутных войск, морских котиков и армейских рейнджеров для захвата ключевой инфраструктуры канала, такой как шлюзы, диспетчерские вышки и стратегические военные объекты. США, скорее всего, установят превосходство в воздухе за счет использования истребителей, бомбардировщиков и самолетов наблюдения, в то время как морские силы могут быть развернуты для блокады канала или обеспечения материально-технической поддержки наземных операций. Скорость и масштаб такой операции будут иметь решающее значение, поскольку США необходимо будет сохранить господство в воздухе и на море, чтобы предотвратить любые противодействия со стороны вооруженных сил Панамы или внешних субъектов.

Кибервойна также будет играть решающую роль в таком военном вмешательстве. Учитывая зависимость инфраструктуры Панамы от цифровых систем, вооруженные силы США могут использовать кибернетические возможности для нарушения связи, транспортных сетей и военных операций, что еще больше изменит баланс сил в пользу США, прежде чем начнутся какие-либо активные военные операции. Это позволило бы США подорвать способность Панамы эффективно реагировать, гарантируя, что военные операции можно будет проводить с минимальным сопротивлением.

По оценкам американских обозревателей, если будет применена военная сила, то риски такого вмешательства могут быть значительными. Правительство Панамы, скорее всего, выступит против вмешательства США, что может привести к серьезным дипломатическим последствиям и региональной нестабильности. Соседние страны, включая Колумбию и Венесуэлу, могут расценить действия США как нарушение суверенитета Панамы и отреагировать на это усилением напряженности.

Как указывают военные эксперты США, военные возможности Панамы ограничены, учитывая, что в 1990 году в стране была упразднена постоянная армия. Вместо этого Панама полагается на различные силы безопасности для поддержания порядка и защиты своих границ. Национальная пограничная служба (SENAFRONT), наряду с Национальной полицией Панамы, отвечает за внутреннюю безопасность и пограничный контроль. Безопасность Панамы сосредоточена в основном на южной границе с Колумбией, в районе, где наблюдается значительная миграция и незаконный оборот наркотиков. Национальная полиция, численность которой составляет около 20 000 человек, выполняет общие правоохранительные функции, в то время как Пограничная служба численностью около 4000 человек больше специализируется на решении пограничных вопросов, таких как контрабанда, нелегальная иммиграция и борьба с повстанцами. Панама не располагает тяжелой военной техникой и сосредоточена в основном на легких средствах патрулирования и наблюдения. Кроме того, ограниченные возможности Панамы в области киберзащиты сделают ее крайне уязвимой для кибератак со стороны более технологически продвинутого противника, такого как США.

По мнению американских обозревателей, возможность военного вмешательства США в Панаму, особенно если правительство Панамы будет сопротивляться усилению американского влияния на канал, сопряжена со значительными трудностями. Кроме того, такое вмешательство имело бы существенные дипломатические и региональные последствия, что, безусловно, потребует тщательного выстраивания Вашингтоном как военной тактики, так и международной дипломатии.

#военные новости #военное противостояние #панамский канал и сша
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