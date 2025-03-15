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vizir47
В Китае создана ядерная батарея, которая может работать 100 лет
Исследователи из Северо-Западного педагогического университета Китая сообщили о создании ими ядерной батареи на основе изотопа углерод-14, которая может работать 100 лет.

Поскольку мир стремится к переходу на более чистые источники энергии, ученые работают над инновационными решениями, которые могли бы удовлетворить наши энергетические потребности. Помимо использования  энергии ветра и Солнца, учеными ведутся активные исследования по созданию ядерных батарей, которые могут использовать радиоактивную природу изотопов для выработки электроэнергии. Поскольку период полураспада радиоактивного материала обычно составляет сотни лет, ученые уверены, что ядерные батареи могут быть надежным источником энергии в течение длительного периода времени.

И вот появилось в СМИ информация, что ядерная батарея, которая может работать 100 лет, создана в Китае с использованием радиоактивного углерода. Китайские исследователи уверены, что такая батарея может постоянно питать имплантируемые устройства, в частности, кардиостимуляторы. Такую первую ядерную батарею создали исследователи из Северо-Западного педагогического университета в Ганьсу, Китай. Батарея может использоваться для питания устройств в удаленных местах, от морских глубин до открытого космоса, говорится в сообщениях китайских СМИ.

Как указывается, китайские ученые создали такую первую в Китае ядерную батарею, используя углерод-14, широко применяемый, но достаточно редкий изотоп углерода, известный в народе как радиоуглерод. Углерод в природе существует в трех изотопах. Углерод-12 - самый распространенный изотоп, на долю которого приходится 99,8 % всего углерода, обнаруженного на планете. Углерод-13 составляет около одного процента углерода, в то время как углерод-14 настолько редок, что встречается только один раз на миллиард атомов углерода. Радиоактивный распад углерода-14 является слабым и имеет период полураспада 5730 лет. Так, ранее исследователи КНР использовали углерод-14 для питания ядерных часов в Beita Pharmatech, китайской компании, которая разрабатывает соединения, связанные с углеродом-14. Такой полупроводниковый элемент из кремния и углерода генерировал мощность в 433 нановатта.

Как сообщают китайские СМИ, использование  учеными КНР светодиодной лампы, работающей от созданной ими ядерной батареи, продолжалось более четырех месяцев. Исследователи уверены, что батарея может постоянно питать имплантируемые устройства, в частности, такие как кардиостимуляторы. Производительность такой батареи сохраняется даже при экстремальных температурах от минус 100 градусов по Цельсию до +200 градусов по Цельсию. С учетом этого китайские ученые предлагают использовать такие источники питания даже в открытом космосе.

Как указывают китайские СМИ, комментируя указанную инновацию, Китай вошел в историю, создав свою первую ядерную батарею. Указывается, что Китай в прошлом году начал массовое производство изотопа углерода-14 на промышленном ядерном реакторе в Чжэцзяне, что может помочь ему производить ядерные батареи в больших масштабах. 

Сообщается, что исследователи из Северо-Западного педагогического университета Китая также планируют разработать автоматизированное оборудование для обнаружения изотопов углерода-13 наряду с электромагнитными сепараторами, которые помогут в создании системы промышленного производства углерода-14.

#инновации #ядерная батарея
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