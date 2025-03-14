Китай сообщил о развертывании сверхзащищенной связи в южном полушарии с помощью “квантового спутника”, использующей канал распределения квантовых ключей.

Китай развернул сверхзащищенную связь в южном полушарии с помощью “квантового спутника”, говорится в сообщении газеты South China Morning Post. Эта защищенная от хакерских атак система использует канал распределения квантовых ключей. Согласно сообщению SCMP, это криптографический протокол, который использует секретный ключ для обмена данными между сторонами для обеспечения безопасности связи. Как указывается, после этой демонстрации Китай намерен запустить сверхбезопасную глобальную службу связи к 2027 году и создать квантовую коммуникационную сеть стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). С использованием своих квантовых спутников Китай также установит наземную квантовую станцию связи между Россией и Китаем.

Развернутая Китаем сверхзащищенная квантовая связь в южном полушарии простирается на 12 800 км между Пекином и Южной Африкой. Указанная современная сеть обеспечит высокозащищенную связь, используя принципы квантовой механики.

По словам старшего научного сотрудника проекта, новая технология может сделать взлом конфиденциальных данных в сфере национальной обороны и финансов практически невозможным. Инь Хуан, депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и профессор экспериментальной физики в Университете науки и технологии Китая, рассказал о новой разработке во время ежегодного пленарного заседания ВСНП в Пекине в этом месяце. Команда разработчиков квантовой линии связи провела демонстрацию разработанной ими технологии, пояснил Инь. Это было сделано с использованием китайских спутников квантовой связи.

В 2016 году Китай запустил первый в мире спутник квантовой связи Мо Цзы. Профессор добавил, что новая демонстрация - это “первый эксперимент по безопасному распределению квантовых ключей такого рода, который был проведен в южном полушарии”. До этой демонстрации, в 2017 году, ученые Китая использовали национальный спутник для осуществления безопасного “квантового вызова” и отправки изображений на расстояние 7600 км. Передача данных осуществлялась через северное полушарие, от Китая до Австрии.

Как сообщают китайские СМИ, новая демонстрация стала возможной благодаря “обеспечению защищенной связи в режиме реального времени между недорогими квантовыми микро-наноспутниками и мобильными наземными станциями”.

Статья, описывающая этот метод, должна быть опубликована в журнале Nature в середине марта. Указывается, что технология квантовой связи использует научные знания в области квантовой механики для создания высокозащищенной связи. Потенциально она может значительно превзойти возможности традиционного шифрования. На самом деле, квантовые коммуникационные системы могут быть настолько мощными, что смогут взламывать зашифрованные сообщения. По сообщениям немецких СМИ, в качестве возможного ответа на китайскую инновацию, ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) разрабатывают новую технологию шифрования, которая будет пытаться противостоять этой угрозе.