На фоне осложнения отношений Канады и ряда других западноевропейских стран с США и пересмотра ими стратегических партнерских отношений в закупке вооружения, Южная Корея пытается усилить экспорт туда своей военной продукции.

В то время как Канада и ряд других западноевропейских стран на фоне осложнений их отношений с Соединенными Штатами пересматривают свои стратегические партнерские отношения по закупке вооружения, Южная Корея позиционирует себя как надежного поставщика оборонной продукции, способного эффективно поставлять передовую военную технику, в частности, Оттаве. Это подтверждает недавний визит южнокорейской делегации в Оттаву, о чем сообщает канадское издание The Ottawa Citizen 10 марта 2025 года.

Группа из двенадцати представителей оборонной промышленности и правительства Южной Кореи встретилась с официальными лицами Канады 5 и 6 марта для продвижения ряда образцов новейшего южнокорейского вооружения на канадский рынок, включая гаубицы, учебные самолеты, ракетные установки и подводные лодки. Заявленное Сеулом предложение включает в себя обязательства по поддержке канадской промышленности, создание местных центров технического обслуживания и предоставление полного доступа к бортовым технологиям - преимущество, которое американские поставщики не всегда гарантируют своим партнерам.

Ключевым элементом предложения Сеула Оттаве является KSS-III, подводная лодка нового поколения, разработанная южнокорейской компанией Hanwha Ocean.

По словам южнокорейского адмирала в отставке Стива Чжона, ныне вице-президента компании Hanwha Ocean, этот образец соответствует требованиям Вооруженных сил Канады. Он подчеркнул, что три такие подлодки уже находятся на вооружении армии Канады, и что Южная Корея может поставить еще одну в течение шести лет после подписания контракта. При этом, с учетом последнего заявленного Оттавой акцента на укрепление своего военного присутствия в Арктике, южнокорейская делегация особенно подчеркивала в состоявшихся переговорах, что, благодаря возможности оставаться под водой более трех недель с дальностью плавания более 7000 морских миль, KSS-III особенно подходит для операций в заполярье.

Как отмечают канадские СМИ, комментируя указанные переговоры, Южная Корея становится все более заметным игроком на мировом рынке вооружений. В последние годы ее оборонный экспорт значительно вырос, особенно в Европу, где несколько стран стремятся уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов. Так, Польша подписала контракт на сумму более 10 миллиардов долларов на поставку южнокорейских танков, самоходных гаубиц, легких самолетов и ракетных комплексов, а Румыния заключила контракт на поставку гаубиц на сумму 1 миллиард долларов. Эти соглашения включают положения о местном производстве, поддержке создания рабочих мест и промышленной кооперации.

Как отметили во время пребывания в Канаде представители южнокорейских военно-промышленных кругов, рост оборонной промышленности Южной Кореи частично обусловлен прошлыми проблемами с американскими поставщиками. По словам Стива Чжона, ВПК Южной Кореи ранее сталкивался с растущими издержками и технологической зависимостью от Вашингтона, который ограничивал южнокорейскую автономию. В ответ страна разработала свои собственные оборонные системы, позволяющие ей поставлять оборудование, совместимое с требованиями НАТО, избегая при этом определенных ограничений, связанных с американским экспортом.

В свою очередь канадские обозреватели также отмечают, что аналогичный сдвиг произошел и в Канаде, которая стала все сильнее отмечать свою зависимость от американских технологий. В частности, это относится к истребителям F-35, заказанным Оттавой на 19 миллиардов долларов, которые остаются под американским контролем в плане обновления программного и аппаратного обеспечения. Аналогичным образом, программа создания канадских надводных боевых кораблей (CSC), стоимость которой может составить до 80 миллиардов долларов, включает в себя ключевые системы, контролируемые Соединенными Штатами, что потенциально ограничивает оперативный суверенитет Канады над ее собственным военно-морским флотом.

Несмотря на эти опасения, канадское правительство ока еще сохранило свою стратегию закупок в США, подписав в 2023 году контракты на поставку военной техники почти на 30 миллиардов долларов, включая соглашение с Boeing по самолетам наблюдения на 8 миллиардов долларов и сделку на 2,5 миллиарда долларов по закупке беспилотных летательных аппаратов. Хотя этот подход был направлен на устранение американской критики в отношении уровня оборонных расходов Канады, тем не менее это не помешало администрации Трампа усилить давление на Оттаву. Однако вопрос о военной и экономической интеграции с США остается предметом разногласий среди канадских политиков и экспертов в области обороны. Некоторые бывшие высокопоставленные чиновники, такие как генерал Рик Хиллиер, выступают за более тесные связи с Вашингтоном, в то время как другие, такие как вице-адмирал в отставке Марк Норман, предостерегают от чрезмерной зависимости и предлагают экономические контрмеры в ответ на давление США.

На этом фоне канадские обозреватели указывают, что предложение Южной Кореи согласуется с более широкой тенденцией, в рамках которой союзники США изучают альтернативных поставщиков оборонной продукции. Если Канада серьезно рассмотрит это предложение, это может означать изменение ее политики закупок в пользу партнеров, которые предоставляют конкурентоспособные и технологически доступные решения без введения чрезмерных ограничений, которые накладывают США.