Президент Еврокомиссии обнародовала план "Перевооружить Европу", направленный на мобилизацию почти 800 миллиардов евро для поддержки усилий государств-членов ЕС в области обороны при одновременном обеспечении немедленной военной помощи Украине.

4 марта 2025 года в Брюсселе Европа решила предпринять решительные шаги по укреплению своего оборонного потенциала. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала план "Перевооружить Европу" - амбициозный проект, направленный на мобилизацию почти 800 миллиардов евро для поддержки усилий государств-членов ЕС в области обороны при одновременном обеспечении немедленной военной помощи Украине.

Этот план был представлен в Брюсселе всего за несколько дней до внеочередного европейского саммита, посвященного ситуации в Украине и европейской оборонной стратегии. В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен подчеркнула "важность решительного ответа Европы на растущие угрозы". Она упомянула о "критическом и опасном" времени, подчеркнув, что реальный вопрос, на который должна ответить Европа, заключается в том, готова ли она действовать так решительно, как того требует ситуация.

План "Перевооружить Европу" предлагает предоставить государствам-членам ЕС большую бюджетную гибкость, чтобы они могли осуществлять значительные инвестиции в свой оборонный потенциал, не рискуя при этом испытать чрезмерный дефицит. Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз предоставит государствам-членам дополнительные бюджетные возможности для военных расходов, временно приостановив применение процедур Пакта стабильности и экономического роста на четыре года. Эта мера позволила бы европейским странам выделять больше средств на свои вооруженные силы, оставаясь при этом в рамках фискальных критериев ЕС.

В то же время президент Европейской комиссии предложил предоставить кредиты на общую сумму 150 миллиардов евро для финансирования совместных проектов в таких стратегических областях, как противовоздушная оборона, противоракетная оборона, производство боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Эти инвестиции будут осуществляться за счет коллективных закупок, что обеспечит совместимость европейских систем вооружений и координацию усилий государств-членов в области обороны. Целью является создание общеевропейского оборонного потенциала, способного противостоять текущим угрозам, и укрепление военного сотрудничества между европейскими странами.

В дополнение к этим государственным средствам Урсула фон дер Ляйен также предложила внедрить механизмы мобилизации частного капитала для поддержки европейской оборонной промышленности. Эта внешняя поддержка, как было подчеркнуто, помогла бы дополнить государственные средства и обеспечить устойчивые инвестиции в модернизацию военного производства в Европе.

Чтобы максимально увеличить ресурсы, выделяемые на европейскую оборону, ЕС также предложил перенаправить часть средств из европейской политики сплочения, которые обычно выделяются на поддержку менее развитых регионов Союза, на оборонные проекты. Эта мера, как указывается, могла бы повысить доступность финансовых ресурсов для государств-членов при одновременной поддержке целей ЕС в области безопасности.

План "Перевооружить Европу" не ограничивается укреплением европейской обороны, но также предусматривает немедленную поддержку Украины в ее противостоянии России в СВО. Урсула фон дер Ляйен, в частности, подчеркнула необходимость предоставления Украине дополнительной военной и экономической помощи, включая поставку оборудования, кредиты под низкие проценты и поддержку в восстановлении критически важной инфраструктуры. Как указывается, "эта прямая поддержка Украины является частью обязательства Европейского союза поддерживать своего соседа, обеспечивая при этом стабильность и безопасность в регионе".

Европейские обозреватели отмечают, что план "Перевооружить Европу" знаменует собой поворотный момент в оборонной политике ЕС, направленный на снижение зависимости от внешних игроков при одновременном укреплении интеграции европейского оборонного потенциала.