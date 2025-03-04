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vizir47
Первый истребитель Mirage 2000-5F замечен в воздушном пространстве Украины
Telegram-аккаунт Sunflower опубликовал видео, на котором виден французский Mirage 2000-5F в полете над Украиной, что стало первым подтвержденным наблюдением этого самолета в воздушном пространстве Украины.

3 марта 2025 года Telegram-аккаунт Sunflower опубликовал видео, на котором виден французский Mirage 2000-5F в полете над Украиной, что стало первым подтвержденным наблюдением этого самолета в воздушном пространстве Украины. Передача этих истребителей последовала за решением Франции предоставить Украине дополнительные возможности для ведения воздушного боя, модифицировав указанные самолеты в соответствии с эксплуатационными требованиями и обучив украинский персонал их использованию.

О решении по передаче Украине самолетов Mirage 2000-5F впервые объявил президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня 2024 года во время телеинтервью. Он заявил, что Франция поставит Украине реактивные истребители Mirage 2000-5F и обучит 4500 украинских пилотов, но не уточнил точное количество самолетов и то, будут ли они поставлены непосредственно с французских складов или из сторонних стран. Это заявление было сделано во время празднования 80-й годовщины высадки десанта в день "Д", на котором также присутствовал Владимир Зеленский. Макрон подтвердил, что Франция стремится оказать Украине действенную военную помощь и подчеркнул, что мирные переговоры в нынешних обстоятельствах пока нежизнеспособны.

После указанного объявления французским министерством обороны были уточнены детали передачи. В частности, министр обороны Франции Себастьен Лекорну подтвердил, что к октябрю 2024 года шесть самолетов Mirage 2000-5F будут поставлены в Украину с полным пакетом поддержки. Эти самолеты были модифицированы в Казье для выполнения задач "воздух-земля", включая возможность применения управляемых бомб AASM и крылатых ракет SCALP. Они также были оснащены системами радиоэлектронной борьбы для повышения их живучести. Обучение украинских пилотов и механиков проводилось во Франции на авиабазе Нанси, где 2/3-я эскадрилья Шампани проводила обучение на семи учебно-тренировочных самолетах Mirage 2000-B. Поставка первых трех Mirage 2000-5F была запланирована на начало 2025 года, а полная поставка обещанной партии должна быть завершена в первом квартале этого года.

Как сообщают французские СМИ, передача самолетов Mirage 2000-5F в Украину повлияло на структуру военно-космических сил Франции. До передачи Украине в эксплуатации во Франции находилось 28 реактивных самолетов Mirage 2000-5F, которые в основном были приписаны к группе 1/2 Cigognes и эскадрилье 3/11 Corse. Эти подразделения отвечали за задачи по противовоздушной обороне и действовали с баз, в том числе в Люксей-ле-Бен и Джибути. Поставка этих воздушных судов ВСУ потребовала корректировки оперативного планирования, что привело к увеличению использования самолетов Rafale и Mirage 2000-D для выполнения текущих задач. Начальник штаба ВВС Франции генерал Стефан Милль заявил, что передача истребителей потребует ускорения поставок в ВВС Франции новых истребителей Rafale F4, чтобы компенсировать сокращение количества единиц Mirage 2000-5F. Однако были высказаны опасения по поводу влияния на общую обеспеченность Франции истребителями, и оценки указывают на временное сокращение количества эксплуатируемых самолетов.

Программа по оснащению ВВС Франции самолетами Mirage 2000 была разработана в конце 1970-х годов в качестве замены моделей Mirage III и Mirage F1. Mirage 2000 был спроектирован как одномоторный истребитель с треугольным крылом и впервые поднялся в воздух в 1978 году, поступив на вооружение ВВС Франции в 1984 году. Первоначально задуманный как легкий истребитель, он позже превратился в многоцелевую модель, включая Mirage 2000-N для нанесения ядерных ударов и Mirage 2000-D для обычных атак наземных целей. Было произведено более 600 самолетов Mirage 2000, которые поступили на вооружение различных военно-воздушных сил, в том числе Греции, Индии, Тайваня и Объединенных Арабских Эмиратов. Самолеты использовались в многочисленных операциях, включая миссии воздушной полиции под руководством НАТО и международные военные интервенции.

Вариант Mirage 2000-5 был разработан в 1990-х годах как модернизация более ранних моделей, включающая усовершенствования в радаре, авионике и системах вооружения. Он оснащен радаром Thales RDY, который обеспечивает отслеживание нескольких целей и улучшенную ситуационную осведомленность. Самолет оснащен инфракрасными и электромагнитными ракетами MICA. Франция модернизировала часть своего парка Mirage 2000-C до стандарта Mirage 2000-5F, внедрив дополнительные защитные устройства и датчики. Mirage 2000-5F использовался в операциях воздушной полиции и в миссиях НАТО.

Mirage 2000-5F оснащен радарной системой, которая обеспечивает наблюдение с высоты и поддерживает ведение боевых действий как класса "воздух-воздух", так и класса "воздух-земля". Его максимальная скорость составляет 2,2 Маха, рабочий потолок - 15 240 метров, а дальность полета варьируется в зависимости от полезной нагрузки и требований миссии. 

Как подчеркивают французские СМИ, поставка Mirage 2000-5F  Киеву оснащает ВВС Украины многоцелевым боевым самолетом, который может использоваться как для противовоздушной обороны, так и для нанесения ударов, дополняя существующий парк самолетов советской постройки и истребителей F-16, поставляемых с Запада.

#сво #военные новости #военное противостояние #mirage 2000-5f #военная помощь франции украине в сво
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