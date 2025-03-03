Министерство обороны США сворачивает финансирование исследований в рамках Minerva Research Initiative в области социальных наук, имеющих важное значение для национальной безопасности.

Как следует из последних публикаций американских СМИ, Министерство обороны США сворачивает исторический проект, направленный на финансирование исследований в области социальных наук, имеющих важное значение для национальной безопасности. Десятки исследователей, получивших гранты в рамках исследовательской инициативы Minerva Research Initiative, в последние дни лишились своих грантов. Одним из таких исследований было, в частности, изучение возникновения и последствий насильственного экстремизма, дезинформации и угроз, проявившихся в ходе инициатив по борьбе с изменением климата.

В результате, участники последнего раунда подачи заявок получили электронное письмо от Министерства обороны США о том, что оно “больше не проводит научных исследований Университета Minerva”.

Исследовательская инициатива Minerva, объявленная Пентагоном как “Социальная наука для более безопасного мира”, была основана в 2008 году. Университетские исследователи получали гранты на проведение исследований в течение 3-5 лет, “чтобы помочь Министерству обороны лучше понять будущие задачи и подготовиться к ним”. Еще совсем недавно - в ходе последнего раунда финансирования, состоявшегося в августе 2024 года, министерство выделило 46,8 миллиона долларов 19 командам исследователей для работы над различными темами - от использования искусственного интеллекта в национальной безопасности до последствий от перемещения людей, произошедших в результате изменения климата. Однако в последние дни, по крайней мере, 9 из этих проектов получили уведомления о прекращении исследований, как и более десятка других предыдущих проектов.

Министерство обороны США не сразу ответило на появившиеся у американской научной общественности вопросы о причине прекращения и критериях, используемых при принятии решения о том, какие проекты следует закрыть. Как указал по этому поводу Нил Джонсон, физик из Университета Джорджа Вашингтона, который также потерял грант: “Я не уверен, что понимаю причины отказов от исследований”. Многие из участников подобных проектов опасаются, что прекращение работы до сих пор является началом свертывания всей программы.

Исследовательская инициатива Minerva была основана на уроках, извлеченных после терактов 11 сентября 2001 года, говорит Скотт Атран, антрополог и психолог из Мичиганского университета. Пентагон осознал, что одного военного потенциала недостаточно для прогнозирования угроз международной безопасности и управления ими и что “социальные и поведенческие науки могут сыграть важную роль в восполнении этого пробела”, - говорит он. Атран был главным исследователем в рамках двух грантов Minerva, финансируемых Управлением научных исследований ВВС, один из которых был посвящен факторам, удерживающим западный военный альянс от распада, а другой - изучению того, что побуждает людей продолжать сражаться на войне. “Оба были остановлены полностью”, - говорит он.

Также прекращен проект под руководством экономиста и политолога Кристофера Блаттмана из Чикагского университета, целью которого было лучше понять, как организованы и действуют наркокартели в Колумбии и как они вербуют новых членов. Блаттман говорит, что эта работа напрямую была связана с первопричинами таких серьезных проблем, как нелегальная иммиграция и фентаниловый кризис: “Это угроза безопасности номер один в западном полушарии, и у нас есть уникальная возможность привлечь строгие социальные науки к документированию того, как работает вся эта система, и выяснить, как противостоять ей.” Совсем недавно - 1 февраля Блаттману был официально предоставлен трехлетний грант в размере 2,1 миллиона долларов.

Еще один из исследователей - Джонсон был главным участником проекта, направленного на выявление того, как взаимодействуют угрозы онлайн и офлайн, а также того, где в Интернете накапливается иностранное влияние, дезинформация и антиамериканские высказывания. “Мы единственная группа в мире, которая отслеживает все онлайн-пространство, более 50 платформ - все социальные сети и игровые платформы, - говорит он. - Как налогоплательщик, я не могу понять, почему Министерство обороны США не хочет этого”.

Обозреватели в американских СМИ отмечают, что программа Minerva оказалась под угрозой еще в 2020 году, ближе к концу первого президентского срока Дональда Трампа. Некоторые чиновники Министерства обороны тогда сочли, что финансирование проекта можно было бы лучше направить на другие приоритетные цели, несмотря на то, что годом ранее Национальная академия наук, инженерии и медицины высоко оценила исследования, финансируемые программой Minerva.

Ренарду Секстону, исследователю из Университета Эмори, который изучает, помогают ли недавние оборонные реформы Тайваня предотвратить нападение со стороны Китая, также сообщил, что и его проект прекращен. В других отмененных проектах изучалось, может ли изменение климата привести к вооруженным конфликтам из-за доступа к рыбным запасам и как это влияет на общество в Сахеле.

По словам Джейкоба Шапиро, политолога из Принстонского университета, эта программа Minerva помогла сформировать поколение исследователей в области социальных наук, занимающихся вопросами национальной безопасности. “Это была отличная программа для создания когнитивных и аналитических основ для разработки разумной оборонной политики”, - говорит он. Шапиро возглавляет проект Minerva, целью которого является оценка того, оказывают ли инвестиционные проекты Китая в Юго-Восточной Азии долгосрочное влияние на экспансионистскую политику КНР. Этот проект, как сообщается, не был прекращен. Несколько других исследователей сообщили, что они также не получали уведомлений о прекращении.

“Многие из нас стали ассистентами профессоров благодаря инициативе Minerva, которая позволила нам поддерживать студентов и проводить полевые работы”, - говорит Джошуа Басби, научный сотрудник Техасского университета в Остине, старший советник по климату Министерства обороны в 2021-2022 годах. "Потеря одного из ключевых источников поддержки социальных наук является еще одним серьезным ударом по академическим исследованиям и, вероятно, подрывает способность нашего правительства понимать угрозы, с которыми сталкивается страна, и эффективно реагировать на них”. “Отказ от всей... инициативы, ежегодная стоимость которой равна стоимости одного F-16, является, пожалуй, самой неэффективной мерой, которую могли бы реализовать Министерство обороны и нация”, - добавляет Атран.