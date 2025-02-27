Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Самая маленькая в мире видеоигра стреляет пулями размером в 1 миллиардную часть метра
Японские ученые создали “самую маленькую в мире стрелялку”, в которой мишени имеют размер в одну миллиардную метра, а сама игра работает на наноуровне.

Японские исследователи из университета Нагои создали “самую маленькую в мире стрелялку”, в которой мишени имеют размер в одну миллиардную метра, а сама игра  работает на наноуровне. С помощью стандартного контроллера игроки управляют миниатюрным цифровым кораблем и запускают наноразмерные пули, чтобы управлять физическим снарядом размером всего в несколько микрон.

Как отмечают японские обозреватели, эта разработка знаменует собой значительный прогресс в области “нано-смешанной реальности” (nano-MR), технологии, которая органично объединяет цифровой и наноскопический миры. “Игра представляет собой стрелялку, в которой игрок управляет кораблем и стреляет пулями по реальным наночастицам, чтобы отразить их. Благодаря этому мы успешно продемонстрировали взаимодействие в реальном времени между цифровыми данными и физическими нанообъектами”, - сказал профессор Такаюки Хосино, ведущий разработчик из университета Нагои.

Nano-MR - это процесс, в котором используются высокоскоростные электронные лучи для достижения цифровой и наноскопической физической интеграции в режиме реального времени. Высокоскоростные лучи играют важную роль в создании динамичной и интерактивной среды. Лучи служат для создания сложных электрических полей в режиме реального времени и оптических изображений на дисплее. Эти лучи действуют как невидимые руки, управляющие движением наночастиц. Исследователи продемонстрировали, что они могут перемещать наночастицы и манипулировать ими в режиме реального времени, управляя силовым полем.

Как сообщают японские СМИ, профессор Хосино, поклонник винтажных видеоигр, хотел создать увлекательный способ продемонстрировать эту технологию. Так родилась самая маленькая в мире стрелялка. Эта игра-стрелялка на наноуровне позволяет напрямую взаимодействовать с объектами нанометрового масштаба. В самой маленькой в мире видеоигре космический корабль и его снаряды являются цифровыми накладками, но снарядами являются реальные полистироловые шарики микроскопического размера.

Объясняя, как это работает, исследователи указывают, что в этом конкретном приложении они стремились создать среду, в которой цифровые объекты могли бы напрямую взаимодействовать с физической наноразмерной средой. Для достижения этой цели они использовали джойстик для управления схемой сканирования высокоскоростного электронного луча. Эта манипуляция, в свою очередь, была преобразована в движение на экране виртуального космического корабля треугольной формы.  Задача игроков состояла в том, чтобы использовать этот виртуальный космический корабль, управляемый электронным лучом, для “нанесения ударов” или отражения вражеских персонажей в этой микроскопической аркаде.

Используя электронный луч, игроки пытались поразить вражеских персонажей полистироловыми шариками наноразмера. Таким образом, игроки напрямую влияли на движение реальных физических объектов с помощью манипуляций с цифровым интерфейсом, эффективно сокращая разрыв между виртуальным и реальным в невероятно малых масштабах. “Система проецирует игровой корабль на реальное нанофизическое пространство в виде оптического изображения и силового поля, создавая пространство, в котором взаимодействуют наночастицы и цифровые элементы”, - сказал Хосино.

Как указывают японские исследователи, в то время как игра-стрелялка на наноуровне наглядно демонстрирует технологию, ее применение выходит далеко за рамки простого развлечения. Этот метод может помочь создавать и перемещать крошечные живые существа, что полезно для нанотехнологий и медицины. “Мы могли бы напечатать созданные объекты в режиме реального времени, что потенциально произвело бы революцию в мире 3D-печати. Или использовать ту же технологию наведения, чтобы направить токсичные вещества к вирусным клеткам в живых организмах и уничтожить их”, - заявил Хосино в пресс-релизе.

Результаты исследования опубликованы в Japanese Journal of Applied Physics.

#инновации в it #nano-mr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
4
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
31
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
3
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
11
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Microsoft выпустила бесплатный Office
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
93
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
31
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
48
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
28
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
2
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
1

Сейчас обсуждают

Евгений Михайлович
20:18
Крутая была Сега 16 бит!
GTA: Vice City получит неофициальный порт на Sega Dreamcast
Ilikethat
20:07
По мне, так имеют смысл только 2 категории роботов: 1)Собственно пылесос с лидаром + станция самоочистки. Функции мойки может не быть или она самая простейшая. Стоит вменяемых денег, благодаря станци...
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
PanzerK
20:05
Ты это... за базар то отвечай... это кого я плагиачу... ссылку в студию... Или выведем тебя за балабола?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Vorvort
20:05
Я уже ванговал MSRP 650$ для 9070 XT и 550$ для 9070. Завтра узнаем прав был или нет. 🙂 Ну и не стареющей классикой остается 7900 XTX. Недавно дернула предыдущий топ Nvidia в Civ VII, при этом цены н...
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
PanzerK
20:03
Как вы такое выдумываете? В 2000 году уже вышел Socket 423... а в первой половине 2002 уже и 478. T&L это одна из базовых функций тогдашней графики и он был во всех API, а вот поддержка аппаратного T&...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Руслан Ырджэх
20:03
С печенюшками
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
FelsheR12345
20:01
Тупой тут скорее ты.) Тупые дома за компами сидят, когда за окном отличная погода или есть свободное время. А я с Шерегеша недавно приехал. Дороги отличные, ифраструктура отличная. Погода супер! Нак...
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
PanzerK
20:00
Найти карту то можно было... а вот где найти на неё денег - совсем другой вопрос.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
PanzerK
19:59
Толсто...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
VRoman
19:49
Чтобы избежать травм нужно тренировать не только силу, но ещё и выносливость: например делать тоже упражнение 30 раз с 25 кг гантелями.
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем