Японские ученые создали “самую маленькую в мире стрелялку”, в которой мишени имеют размер в одну миллиардную метра, а сама игра работает на наноуровне.

Японские исследователи из университета Нагои создали “самую маленькую в мире стрелялку”, в которой мишени имеют размер в одну миллиардную метра, а сама игра работает на наноуровне. С помощью стандартного контроллера игроки управляют миниатюрным цифровым кораблем и запускают наноразмерные пули, чтобы управлять физическим снарядом размером всего в несколько микрон.

Как отмечают японские обозреватели, эта разработка знаменует собой значительный прогресс в области “нано-смешанной реальности” (nano-MR), технологии, которая органично объединяет цифровой и наноскопический миры. “Игра представляет собой стрелялку, в которой игрок управляет кораблем и стреляет пулями по реальным наночастицам, чтобы отразить их. Благодаря этому мы успешно продемонстрировали взаимодействие в реальном времени между цифровыми данными и физическими нанообъектами”, - сказал профессор Такаюки Хосино, ведущий разработчик из университета Нагои.

Nano-MR - это процесс, в котором используются высокоскоростные электронные лучи для достижения цифровой и наноскопической физической интеграции в режиме реального времени. Высокоскоростные лучи играют важную роль в создании динамичной и интерактивной среды. Лучи служат для создания сложных электрических полей в режиме реального времени и оптических изображений на дисплее. Эти лучи действуют как невидимые руки, управляющие движением наночастиц. Исследователи продемонстрировали, что они могут перемещать наночастицы и манипулировать ими в режиме реального времени, управляя силовым полем.

Как сообщают японские СМИ, профессор Хосино, поклонник винтажных видеоигр, хотел создать увлекательный способ продемонстрировать эту технологию. Так родилась самая маленькая в мире стрелялка. Эта игра-стрелялка на наноуровне позволяет напрямую взаимодействовать с объектами нанометрового масштаба. В самой маленькой в мире видеоигре космический корабль и его снаряды являются цифровыми накладками, но снарядами являются реальные полистироловые шарики микроскопического размера.

Объясняя, как это работает, исследователи указывают, что в этом конкретном приложении они стремились создать среду, в которой цифровые объекты могли бы напрямую взаимодействовать с физической наноразмерной средой. Для достижения этой цели они использовали джойстик для управления схемой сканирования высокоскоростного электронного луча. Эта манипуляция, в свою очередь, была преобразована в движение на экране виртуального космического корабля треугольной формы. Задача игроков состояла в том, чтобы использовать этот виртуальный космический корабль, управляемый электронным лучом, для “нанесения ударов” или отражения вражеских персонажей в этой микроскопической аркаде.

Используя электронный луч, игроки пытались поразить вражеских персонажей полистироловыми шариками наноразмера. Таким образом, игроки напрямую влияли на движение реальных физических объектов с помощью манипуляций с цифровым интерфейсом, эффективно сокращая разрыв между виртуальным и реальным в невероятно малых масштабах. “Система проецирует игровой корабль на реальное нанофизическое пространство в виде оптического изображения и силового поля, создавая пространство, в котором взаимодействуют наночастицы и цифровые элементы”, - сказал Хосино.

Как указывают японские исследователи, в то время как игра-стрелялка на наноуровне наглядно демонстрирует технологию, ее применение выходит далеко за рамки простого развлечения. Этот метод может помочь создавать и перемещать крошечные живые существа, что полезно для нанотехнологий и медицины. “Мы могли бы напечатать созданные объекты в режиме реального времени, что потенциально произвело бы революцию в мире 3D-печати. Или использовать ту же технологию наведения, чтобы направить токсичные вещества к вирусным клеткам в живых организмах и уничтожить их”, - заявил Хосино в пресс-релизе.

Результаты исследования опубликованы в Japanese Journal of Applied Physics.