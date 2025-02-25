Компания Apple объявила о своей крупнейшей за всю ее историю инвестиции в течение ближайших четырех лет в размере 500 миллиардов долларов в кремниевые технологии и переносу производства в США.

Компания Apple объявила о своей крупнейшей за всю ее историю инвестиции в течение ближайших четырех лет в размере 500 миллиардов долларов в кремниевые технологии и переносу производства в США. Как сообщается, этот шаг будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в самих США и сможет помочь Белому дому в технологической конкуренции с Китаем. “Мы с оптимизмом смотрим в будущее американских инноваций и гордимся тем, что, опираясь на наши давние инвестиции в США, вкладываем 500 миллиардов долларов в будущее нашей страны”, - сказал Тим Кук, генеральный директор Apple.

Как сообщается, значительная часть этих многомиллиардных инвестиций будет направлена на производство кремниевой продукции на заводе TSMC Fab 21 в Аризоне. В прошлом месяце на этом ультрасовременном предприятии началось массовое производство чипов Apple. Помимо технологического аспекта, этот шаг также имеет геополитическое значение. Поставщики Apple уже производят кремниевые изделия на 24 заводах в 12 американских штатах.

Как сообщает компания, инвестиции Apple в разработку нового программного обеспечения дополняются совершенствованием производства серверов. В конце этого года Apple начнет производство серверов в Хьюстоне, где в 2026 году планируется открытие специализированного цеха площадью 250 000 квадратных футов. Компания подчеркивает, что при проектировании этих серверов инженеры Apple уделяли приоритетное внимание энергоэффективности.

Как отмечают американские обозреватели, поскольку Apple стремится расширить доступность Apple Intelligence для клиентов по всей территории Соединенных Штатов, стратегическая важность этих серверов отечественного производства становится еще более очевидной. Помимо производства, инвестиционный план Apple предусматривает создание значительных рабочих мест.

Кроме того, Apple продолжает инвестировать в корпоративное оборудование и поддерживать производство Apple TV+ в 20 штатах. Эти комплексные инвестиции направлены на укрепление присутствия Apple и содействие экономическому росту в США за счет инноваций, производства и создания рабочих мест.