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vizir47
Чешская республика является наиболее активным союзником Украины из-за которого затягивается конфликт
Чешская республика, являясь одной из наиболее активных европейских союзников Украины в ее противодействии России в СВО, сделала особый акцент в оказании военной помощи ВСУ в виде закупки крупнокалиберных артиллеристских снарядов.

Как подчеркивают европейские военные эксперты в своих публикация в СМИ, Чешская республика является одной из наиболее активных европейских союзников Украины, поддерживающей Киев в противодействии России в СВО. Особый акцент в оказании военной помощи ВСУ Чехией был сделан на закупке крупнокалиберных артиллеристских снарядов (155 мм и 122 мм), имеющихся в наличии не только в Евросоюзе, но и в третьих странах (в частности, в Японии, Южной Корее), которые на средства ЕС можно было бы приобрести для Украины. 

Поначалу многие европейские страны неохотно присоединялись к чешскому проекту и выделению средств для него. Однако, под давлением развернутой пропагандистской компании, к концу 2024 года эта чешская инициатива получила значительную поддержку. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, «обеспечение ВСУ такими боеприпасами должно позволить Киеву более уверенно противодействовать России в ходе СВО».

Во время выступления на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, президент Чехии Петр Павел указал, что, в рамках этой амбициозной инициативы, возглавляемой Чешской Республикой, Украина уже получила 1,6 миллиона патронов крупного калибра для противодействия России. Финансирование этой программы было обеспечено значительным числом союзников по НАТО.

С учетом того, что, по оценкам западных военных экспертов,  в ходе боевых действий в СВО Украина выпускает около 7000 таких снарядов в день, передача ВСУ 1,6 миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов обеспечивает боеспособность украинской артиллерии не менее, чем на 230 дней в нынешних условиях конфликта. С учетом этого, указанная инициатива Чехии оценивается в НАТО как чрезвычайно крупная военная помощь Киеву, которая существенно дополняет другие виды военной помощи, обещанной Украине Европой и Соединенными Штатами.

Выступая на Мюнхенской конференции, чешский президент Петр Павел подчеркнул, что поставки крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ гарантированы до апреля 2025 года, но и после этой даты будут продолжены усилия по обеспечению таких потребностей Украины. "Нельзя терять набранный темп", - подчеркнул Павел, отметив, что дальнейшая такая помощь необходима до тех пор, пока Украина не будет в состоянии обеспечить себя в них сама за счет собственного производства.

Как было указано, 1,6 миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра были закуплены Чехией у ряда мировых экспортеров оружия. Павел рассказал, что 500 000 из них были 155-миллиметровыми снарядами, в которых особенно заинтересованы подразделения Украины. Оставшаяся часть включает снаряды калибром более 100 мм, что позволило обеспечить ими различную используемую ВСУ технику.

Чешскую инициативу активно поддержали многие западные оборонные компании. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall согласился поставлять Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм, начиная с первой половины 2025 года. Хотя точное количество снарядов и размеры финансового участия отдельных государств ЕС в этом соглашения остаются неизвестными, эта сделка, по оценкам западных обозревателей, весьма важна для обеспечения боеспособности артиллерии ВСУ  на предстоящий период. В отдельных сообщениях немецких СМИ было лишь указано, что этот контракт, подписанный компанией Rheinmetall с Министерством обороны Украины, предусматривает поставку боезарядов на общую сумму около 9 миллионов евро.

Как указывают европейские военные обозреватели, инициатива Чешской Республики является лишь одной из многих мер, которые отражают приверженность  европейских государств поддержке ВСУ и в осуществлении контрнаступления, несмотря на наметившиеся обсуждения по возможному прекращению вооруженного конфликта в Украине. В указанных обстоятельствах, по оценкам западных журналистов, участие европейских государств в поиске Соединенными Штатами мирного решения конфликта на Украине становится все менее реальным.


#военные новости #военное противостояние #военная помощь чехии украине
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