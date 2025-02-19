По оценкам западных СМИ, успешное представление Россией отечественного оружия на последних военных выставках "Aero India 2025" и IDEX 2025 свидетельствует о возвращении Москвой своих передовых позиций на рынке вооружений.

Успешное представление Россией отечественного оружия на последних военных выставках "Aero India 2025" в Индии и на начавшейся IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, являющихся одними из крупнейших выставок вооружений в Азиатском регионе и на Ближнем Востоке, является в последнее время одной из самых обсуждаемых тем в иностранных СМИ, особенно в западных. Эти обсуждения особенно подогревают заключаемые «Ростехом» контракты на поставку новейшего и высокотехнологичного российского вооружения. В частности, непревзойденных западными конкурентами своими возможностями истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 Алжиру, о приобретении 14 экземпляров которых уже заявили официальные власти этой североафриканской страны. С повышенным интересом на Западе отнеслись и к изучению Индией предложения Москвы по производству в этой стране российских Су-57.

Как отмечают иностранные обозреватели, с февраля 2022 года Москва заняла сдержанную позицию на международной арене в отношении своих международных переговоров по экспорту вооружений. Определенный спад экспорта российской военной продукции западные эксперты приписывают также последствиям от подписания Дональдом Трампом 20 сентября 2018 года указа о реализации ряда положений закона CAATSA, вводящего вторичные санкции против покупателей российского оружия.

По оценкам западных экспертов, в результате этого в 2024 году объем российского экспорта военной продукции составил всего 8% от уровня 2021 года, и в основном он касался преимущественно легкого оружия, торговлю которым было нетрудно скрыть от глаз Соединенных Штатов. В основном такие экспортные контракты осуществлялись с некоторыми близкими союзниками России, например, такими как Алжир, Вьетнам, Индия, или с отдельными африканскими странами. Отмечается, что именно угроза санкций CAATSA позволила повлиять на продажу 24 истребителей Су-35 Египту и 11 таких же самолетов Индонезии, и даже очень лояльный к России Вьетнам стал ориентироваться на западноевропейские и американские предложения по модернизации его вооруженных сил, чтобы не провоцировать Вашингтон.

Однако, как отмечают западные комментаторы, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом действия России по экспорту своего оружия за рубеж заметно изменились. И это, в частности, продемонстрировали оружейные выставки Aero India 2025 и IDEX 2025, где присутствие крупных российских компаний оказалось гораздо более масштабным и показным, чем в предыдущие два года. В этом контексте делается предположение, что Россия, очевидно, больше не опасается положений закона CAATSA и его последствий, возможно, после получения заверений по этому поводу от президента Трампа в ходе последних двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном. Как отмечают такие западные комментаторы, радикальное изменение позиции России в этой области говорит гораздо больше о масштабах соглашений между двумя странами.

Как подчеркивается западными СМИ, до сих пор переговоры между Россией и потенциальными клиентами ее военной промышленности велись очень тихо, даже в отношении Индии, которая, тем не менее, казалось, получила некоторый иммунитет от Вашингтона по этому вопросу. Следствием этой скрытности было то, что российские оборонные предприятия вели себя очень сдержанно на международных оборонных выставках, в том числе в неприсоединившихся странах.

Однако, как предполагают западные военные эксперты, установление и развитие прямого диалога между Вашингтоном и Москвой и ожидаемое завершение конфликта на Украине послужат большей активности России на экспортном рынке вооружений в самое ближайшее время. А это, в свою очередь, повлечет за собой оснащение многих армий мира, которые пойдут на развитие и укрепление военных связей с Москвой, самым совершенным на сегодняшний день российским оружием.