Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Россия возвращает свои передовые позиции на экспортном оружейном рынке
По оценкам западных СМИ, успешное представление Россией отечественного оружия на последних военных выставках "Aero India 2025" и IDEX 2025 свидетельствует о возвращении Москвой своих передовых позиций на рынке вооружений.

Успешное представление Россией отечественного оружия на последних военных выставках "Aero India 2025" в Индии и на начавшейся IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, являющихся одними из крупнейших выставок вооружений в Азиатском регионе и на Ближнем Востоке, является в последнее время одной из самых обсуждаемых тем в иностранных СМИ, особенно в западных. Эти обсуждения особенно подогревают заключаемые «Ростехом» контракты на поставку новейшего и высокотехнологичного российского вооружения. В частности, непревзойденных западными конкурентами своими возможностями истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 Алжиру, о приобретении 14 экземпляров которых уже заявили официальные власти этой североафриканской страны. С повышенным интересом на Западе отнеслись и к изучению Индией предложения Москвы по производству в этой стране российских Су-57.

Как отмечают иностранные обозреватели, с февраля 2022 года Москва заняла сдержанную позицию на международной арене в отношении своих международных переговоров по экспорту вооружений. Определенный спад экспорта российской военной продукции западные эксперты приписывают также последствиям от подписания Дональдом Трампом 20 сентября 2018 года указа о реализации ряда положений закона CAATSA, вводящего вторичные санкции против покупателей российского оружия.

По оценкам западных экспертов, в результате этого в 2024 году объем российского экспорта военной продукции составил всего 8% от уровня 2021 года, и в основном он касался преимущественно легкого оружия, торговлю которым было нетрудно скрыть от глаз Соединенных Штатов. В основном такие экспортные контракты осуществлялись с некоторыми близкими союзниками России, например, такими как Алжир, Вьетнам, Индия, или с отдельными африканскими странами. Отмечается, что именно угроза санкций CAATSA позволила повлиять на продажу 24 истребителей Су-35 Египту и 11 таких же самолетов Индонезии, и даже очень лояльный к России Вьетнам стал ориентироваться на западноевропейские и американские предложения по модернизации его вооруженных сил, чтобы не провоцировать Вашингтон.

Однако, как отмечают западные комментаторы, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом действия России по экспорту своего оружия за рубеж заметно изменились. И это, в частности, продемонстрировали оружейные выставки Aero India 2025 и IDEX 2025, где присутствие крупных российских компаний оказалось гораздо более масштабным и показным, чем в предыдущие два года. В этом контексте делается предположение, что Россия, очевидно, больше не опасается положений закона CAATSA и его последствий, возможно, после получения заверений по этому поводу от президента Трампа в ходе последних двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном. Как отмечают такие западные комментаторы, радикальное изменение позиции России в этой области говорит гораздо больше о масштабах соглашений между двумя странами.

Как подчеркивается западными СМИ, до сих пор переговоры между Россией и потенциальными клиентами ее военной промышленности велись очень тихо, даже в отношении Индии, которая, тем не менее, казалось, получила некоторый иммунитет от Вашингтона по этому вопросу. Следствием этой скрытности было то, что российские оборонные предприятия вели себя очень сдержанно на международных оборонных выставках, в том числе в неприсоединившихся странах.

Однако, как предполагают западные военные эксперты, установление и развитие прямого диалога между Вашингтоном и Москвой и ожидаемое завершение конфликта на Украине послужат большей активности России на экспортном рынке вооружений в самое ближайшее время. А это, в свою очередь, повлечет за собой оснащение многих армий мира, которые пойдут на развитие и укрепление военных связей с Москвой, самым совершенным на сегодняшний день российским оружием.

#военные новости #военное противостояние #экспорт оружия #россия и экспорт оружия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
15
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
2
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
19
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
1
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
+
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Два крупных магазина подтвердили повышение цен на ASUS RTX 5070 Ti PRIME
+
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+
Рынок видеокарт реагирует на сложную доступность высококлассных видеокарт Nvidia
+
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V3 может получить преемника в мае или июне
1
13 марта Ubisoft проведёт презентацию Rainbow Six Siege X
+

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
11
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
4
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
259
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
13
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
8
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
24
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2

Сейчас обсуждают

Святослав Тиханкин
00:09
Печатать сотами металлом при инертоном газе под давлением и получим более упорядоченную структуру с теми же характеристиками с функцией термоса, а от типа инертных или нейтральных газов можно и разные...
В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
[Zero]
00:07
Где это его можно за 25к взять? Даже X6 Pro дороже. Но да, Poco часто топ за свои деньги.
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Дамен Мершед
23:56
Добавьте 5к и за 25к можно купить poco x7 pro с 1,6 млн антуту, ии фишками и несколько лет поддержки
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Dzhereli
23:45
Это те которые тащили домой всем подряд.)). Сейчас ноют в интернете что кормушкой никто не делится.
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
32Влад32
23:44
Независимая процветающая Украина - еще тот миф!
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Dzhereli
23:43
В первую очередь они должны разговаривать без акцента и на свободном русском.
Рособрнадзор предложил установить «тройку» как проходной балл для детей мигрантов
32Влад32
23:39
СССР навернули предатели.
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
32Влад32
23:37
Наверное "нолик" потеряли?
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
32Влад32
23:36
Если ты бы хорошо учился в школе, изучал бы историю, то знал, что советские луноходы еще в 70-х годах ездили по луне. Послать такой аппарат и заставить его работать - это даже круче, чем просто ступит...
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
32Влад32
23:33
Успокойся, болезный. Твой тупой юмор не смешен.
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем