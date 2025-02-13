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vizir47
MWM: выступление F-35 в Индии после Су-57 могло негативно сказаться на его репутации
По сообщениям западных СМИ, демонстрационные полеты российского истребителя Су-57 в ходе выставки "Aero India 2025" показали явное его превосходство над американским F-35 и усилили заинтересованность ряда стран в приобретении этого новейшего самолета.

Согласно публикациям западных СМИ, прибытие российского истребителя Су-57 в Индию на выставку "Aero India 2025" и демонстрация там его возможностей показали явное его превосходство над американским F-35.

Как подтверждает Military Watch Magazine, в западном военном экспертном сообществе распространено мнение, что отмена демонстрационных полетов на Aero India 2025 американского истребителя F-35 была предпринята с целью избежать неблагоприятных сравнений с Су-57, летно-технические характеристики которого считаются значительно более высокими на любых скоростях. При этом MWM отмечает, что в прошлом американские истребители уже сталкивались с крайне неблагоприятными сравнениями на авиасалонах с их советскими и российскими аналогами. Это началось в 1980-х годах, когда СССР начал демонстрировать Су-27 и МиГ-29 на многочисленных международных выставках. Их летные характеристики в то время были, безусловно, самыми впечатляющими в мире, поскольку самолеты были способны выполнять маневры, с которыми конкуренты Москвы не могли справиться. В течение следующего десятилетия это расхождение увеличилось, поскольку Россия представила свои новые истребители с двигателями, изменяющими вектор тяги, включая Су-35 и Су-37. Совсем недавно, после того как в 2019 году в Международном аэропорту имени Ататюрка были продемонстрированы истребители Су-35, турецкие наблюдатели подвергли широкой критике конкурирующий американский F-16, назвав его «мусорным» по сравнению с российскими самолетами.

Поэтому издание MWM признает, что одновременное с Су-57 выступление на авиасалоне Aero India 2025 американских истребителей, которые Вашингтон намеревался продать Индии, поставило бы F-35 и F-16 в крайне невыгодное положение, что могло бы отрицательно повлиять на закупки американских истребителей не только в Индии. Что же касается ВВС Индии, то вопрос о закупке F-35, как полагают, не рассматривается во многом из-за жесткого контроля, который Соединенные Штаты вводят в отношении использования своих истребителей. Как заметил незадолго до авиасалона Aero India 2025 бывший индийский маршал авиации Анил Чопра, Дели «по-прежнему с осторожностью относится к тенденции США оказывать давление и отказываться от союзников, когда собственные интересы Вашингтона расходятся с интересами покупателей американского вооружения, особенно требуя от Индии дистанцирования от России». Он подчеркнул, что «выбор надежной страны-партнера, которая не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение».

В этой связи неудивительно, что не только Индия, но и многочисленные другие иностранные партнеры России уже заявили о своем интересе в приобретении экспортной версии Су-57, представленного на авиасалоне в Индии. Так, стало известно, что Алжир уже заказал Су-57, еще одним клиентом может стать Северная Корея.

О своем решении приобрести российский истребитель-невидимку Су-57, став первым международным заказчиком этого самолета пятого поколения, объявил по государственному телевидению Алжир, сообщив, что алжирские пилоты в настоящее время уже проходят обучение в России, а поставки, как ожидается, начнутся в этом году. Как указывают западные обозреватели, эта сделка не вызывает удивления, учитывая давние отношения Алжира с Россией, ее основным поставщиком военной техники. Эта североафриканская страна уже располагает целым рядом российской военной техники, включая истребители Су-30МКА, МиГ-29 и системы ПВО С-300. Приобретение истребителей Су-57 значительно расширит возможности ВВС Алжира, еще больше укрепив позиции этой страны как одной из самых мощных военно-воздушных сил Африки. При этом отмечается, что Су-57 может успешно конкурировать с самолетами пятого поколения, такими как американский F-35 Lightning II и китайский J-20. Он выделяется благодаря своим передовым возможностям малозаметности, сверхманевренности и передовой авионике. Хотя конкретные условия алжирской сделки остаются конфиденциальными, алжирским представителем было указано, что экспортная версия Су-57 будет "значительно дешевле" своих западных аналогов, в частности F-35.

Москва уже давно стремится расширить присутствие Су-57 на международных рынках, пытаясь, в частности, привлечь внимание к этому истребителю таких стран, как Турция и Индия. В 2019 году президент России Владимир Путин лично продемонстрировал Су-57 президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что тогда вызвало предположения о том, что Турция может рассмотреть этот самолет в качестве альтернативы американской программе F-35. Однако сделка так и не была завершена.

В последнее время в России для увеличения экспорта Су-57 начались масштабные инвестиции в расширение производственных линий, что должно позволить досрочно к 2027 году выполнить план по строительству 76 истребителей Су-57, заказанных Министерством обороны России. В этих целях ожидается, в частности, открытие второй производственной площадки помимо Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

Ожидается, что демонстрация, в том числе и в ходе авиасалона "Aero India 2025", уникального уровня боевых возможностей Су-57 на фоне других истребителей его поколения станет главным фактором увеличивающегося интереса иностранных клиентов к приобретению у России этого новейшего истребителя.

#военные новости #военное противостояние #&quot;aero india 2025&quot; #превосходство су-57 над f-35
Источник: militarywatchmagazine.com
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