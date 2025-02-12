Япония успешно вывела на орбиту очередной спутник навигационной системы Michibiki, что позволит Японии самостоятельно получать точную информацию о местоположении национальных объектов, не полагаясь на зарубежные системы, в частности, такие как GPS в США.

Япония отметила важную дату в своей космической программе успешным запуском 9 февраля с.г. пятой ракеты H3 с космодрома Танегасима, расположенного в префектуре Кагосима. Эта ракета успешно вывела на орбиту очередной спутник для национальной навигационной системы Michibiki.

По сообщениям японских СМИ, этот запуск является четвертым подряд успешным запуском ракеты H3 и позволил увеличить группировку спутников системы Michibiki до пяти, что является значительным шагом на пути к созданию Японией собственной системы определения местоположения из не менее чем семи спутников. Это расширение направлено на то, чтобы позволить Японии самостоятельно получать точную информацию о местоположении, не полагаясь на зарубежные системы, в частности, такие как GPS в США.

Согласно опубликованным сообщениям, новый спутник Michibiki обладает дополнительной возможностью измерять расстояние между спутниками, что повышает точность определения местоположения. Цель Японии состоит в том, чтобы в будущем довести точность определения местоположения примерно до одного метра. Этот последний спутник также оснащен американским датчиком, предназначенным для мониторинга космического мусора, что, по мнению японских экспертов, должно будет повысить безопасность и эффективность группировки.

Michibiki, управляемая компанией Cabinet Office, является японской версией американской системы GPS. Система предоставляет информацию, которая используется в самых разных областях, включая смартфоны и автомобильные навигационные системы.

Однако из-за того, что в настоящее время в группировке Michibiki имеется всего четыре спутника, точная информация о местоположении не может быть получена без объединения данных с системами других стран, такими как GPS. Японская компания, которая управляет системой Michibiki, планирует запустить еще два спутника к концу 2025 финансового года и надеется завершить формирование группировки из семи спутников к концу 2026 финансового года. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы иметь в этой группировке 11 спутников.

Помимо предоставления услуг определения местоположения для телефонов и автомобилей, данные Michibiki используются для интеллектуального ведения сельского хозяйства, повышения эффективности уборочной техники и для технологий помощи водителю. Система также тестируется для повышения точности беспилотных летательных аппаратов, доставляющих посылки на отдаленные острова.

Офис компании Cabinet Office сотрудничает с японскими компаниями в предоставлении данных о местоположении в Юго-Восточной Азии и других местах, стремясь расширить космическую деятельность страны. Ацуши Ватанабэ, заместитель руководителя по координации политики в аппарате компании Cabinet Office, подчеркнул важность для национальной безопасности способности определять местонахождение национальных объектов, не полагаясь на другие страны.

В настоящее время четыре спутниковые навигационные системы обеспечивают глобальное покрытие: американская GPS (работает с 1995 г.), российская ГЛОНАСС (полностью работает с 2010 г.), европейская Galileo (работает с 2016 г.) и китайская Beidou/Compass. Эти системы используют группировки из 24-35 спутников на средних орбитах на высотах от 19 100 км до 23 222 км. Они предоставляют услуги по позиционированию, навигации и синхронизации с точностью до метра для гражданских пользователей. В дополнение к этим глобальным системам существуют региональные системы, такие как индийская IRNSS и японская QZSS, а также спутниковые системы поддержки, такие как WAAS, EGNOS и GAGAN, которые повышают точность и целостность глобальных систем.