Международное экспертное сообщество с нетерпением ожидает предстоящее историческое состязание между двумя самыми совершенными в мире истребителями-невидимками: российским Су-57 и F-35 Lightning II ВВС США на "Aero India 2025" за право стать главным истребителем ВВС Индии на ближайшие десятилетия.

10 февраля 2025 года на авиабазе ВВС в Елаханке официально стартует выставка "Aero India 2025". В этом году на указанном мероприятии состоится историческое состязание между двумя самыми совершенными в мире истребителями-невидимками пятого поколения: российским Су-57 и истребителем F-35 Lightning II ВВС США. Оба эти самолета будут соревноваться за право пополнить будущий парк ведущих истребителей ВВС Индии.

Как отмечают обозреватели "Aero India 2025", это событие происходит на фоне усиления геополитической конкуренции между США и Россией за оборонные связи с Индией. Комментаторы подчеркивают, что это событие имеет стратегическое значение, особенно с учетом того, что Индия рассматривает варианты приобретения 114 многоцелевых истребителей, что вызвало острую конкуренцию. Соединенные Штаты своим присутствием на "Aero India 2025" усиленно стремятся перехватить инициативу и углубить их оборонное сотрудничество с этой страной.

Как отмечают индийские СМИ, российский истребитель Sukhoi Su-57 Felon был разработан в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и совершил свой первый полет в 2010 году, поступив на вооружение в ВВС РФ в 2020 году. Су-57 оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги, что обеспечивает исключительную маневренность в воздушном бою. Это обеспечивает Су-57 преимущество в воздушных боях на ближних дистанциях и превосходство в воздухе. Американский F-35 Lightning II был разработан компанией Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter (JSF) и впервые поднялся в воздух в 2006 году, поступив на вооружение в армию США в 2015 году. В отличие от Су-57, F-35 уделяет приоритетное внимание малозаметности, сетецентричному ведению боевых действий, что позволяет ему быстро обнаруживать и устранять угрозы.

Прямое сравнение двух самолетов выявляет их ключевые различия. Су-57 имеет длину 19,8 метра при размахе крыльев 14,1 метра, в то время как более компактный F-35 имеет длину 15,7 метра при размахе крыльев 10,7 метра. Су-57 может похвастаться максимальной скоростью, превышающей 2,0 Маха (2450 км/ч), что превосходит скорость F-35 в 1,6 Маха (1930 км/ч). Су-57 оснащен двумя двигателями Saturn "Изделие 30", по сравнению с одним двигателем Pratt & Whitney F135 на F-35.

Малозаметность является отличительной чертой обоих самолетов, но F-35 считается у экспертов значительно более малозаметным из-за его малого радиолокационного сечения (RCS), радиопоглощающих материалов. Су-57 обладает хорошими малозаметными характеристиками, но при этом имеет частично открытые сопла двигателя, что повышает его радиолокационную заметность. Что касается боевой дальности полета, то Су-57 имеет преимущество, поскольку она составляет у него около 3500 км, в то время как у F-35A дальность полета около 2200 км.

Оба самолета оснащены внутренними и внешними узлами крепления для используемого оружия: Су-57 оснащен 30-мм пушкой и современными гиперзвуковыми ракетами, в то время как F-35 оснащен 25-мм пушкой GAU-22/A и высокоточными бомбами. Ориентировочная стоимость: 35-40 миллионов долларов за единицу Су-57Е и 80-100 миллионов долларов за единицу F-35A.

Как указывают индийские военные эксперты, присутствие обоих этих передовых самолетов на выставке "Aero India 2025" предоставляет Индии редкую возможность оценить их возможности. Это соревнование также способствует расширению геополитического и стратегического оборонного сотрудничества. Стремление правительства США заставить Индию увеличить закупки американских военных технологий является частью более масштабных стратегических усилий, направленных на то, чтобы бросить вызов влиянию России в оборонном секторе Индии. В рамках этих усилий Вашингтон продвигает соглашения о совместном производстве двигателей для реактивных истребителей и боевых машин, включая разрешение Индии на производство боевой бронированной машины Stryker в рамках инициативы по критическим и новым технологиям (iCET).

Независимо от того, отдаст ли Индия приоритет F-35 или Су-57, эксперты указывают, что это решение окажет существенное влияние на возможности Индии в воздушном бою на десятилетия вперед.