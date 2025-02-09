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vizir47
Германия усиленно вытесняет Францию с рынка строительства аргентинских подлодок
Германия активно пытается вытеснить Францию из конкурентной борьбы на рынке строительства новых подводных лодок в Аргентине.

Не так давно военно-морской флот Аргентины располагал тремя подводными лодками для наблюдения за своей обширной исключительной экономической зоной, площадью более миллиона км2, которая все более погружается в конкурентную борьбу между западными и китайскими траулерами. Однако после трагической гибели подлодки San Juan в ноябре 2017 года и отмены модернизации другой аргентинской подводной лодки Santa Cruz, у ВМС этой страны остался практически только один такой подводный корабль Ara Salta. Да и то, функции  Ara Salta практически теперь свелись исключительно к выполнению роли учебного судна, учитывая, что эта подлодка может плавать только на поверхности.

В указанных условиях для ВМС Аргентины приобретение трех новых подводных лодок стало приоритетной задачей. И в этом плане в качестве потенциального поставщика до последнего времени рассматривались два производителя: французская Naval Group, которая совместно с испанской компанией Navantia разработала класс дизель-электрических подводных лодок Scorpène, и немецкая ThyssenKrupp Marine Systems с подлодкой Type 209 нового поколения. 

При этом, в августе 2024 года начальник штаба ВМС Аргентины адмирал Карлос Мария Алливи публично обмолвился, что предложение Франции на шаг опережает предложение TKMS. «Мы ожидаем, что решение будет принято на политическом уровне. Именно президент Хавьер Милей, как главнокомандующий вооруженными силами, отдаст приказ о приобретении подводных лодок, что жизненно важно для Военно-морского флота», - напомнил он, не забыв при этом подчеркнуть, что французская оборонная верфь Naval Group, капитал которой составляет 100 миллионов долларов и на 62,25 % является государственным,  имеет больший шанс для победы. «Если будет рассматриваться частная верфь, то это может привести к более сложным переговорам, чем если бы это была государственная верфь, в то время как участие государственной компании упростит переговоры между странами и достижение соглашения», - отметил адмирал Алливи.

Фактически в сентябре 2024 года в интервью национальному изданию JDNews президент Милей предположил, что предложение Франции в шаге от его принятия. «У Аргентины очень хорошие отношения с Францией. Мы находимся в процессе покупки подводных лодок, кораблей для наблюдения за нашими берегами», - сказал он. Затем, после встречи между Себастьеном Лекорну, французским министром вооруженных сил, и Луиджи Пьери, его аргентинским коллегой, было заявлено, что было подписано письмо о намерениях (которое, однако, не является обязательным) о покупке трех французских подлодок Scorpéne за сумму, примерно в 1,8 миллиарда евро (эта сумма включает материально-техническую поддержку, а также «сопутствующие» услуги, особенно в области обучения).

Однако, несмотря на улучшение национального финансового положения, Аргентина все еще испытывает в этом плане трудности, в связи с чем продолжает искать выгодные кредитные условия, позволяющие ей приобретать подводные лодки у Франции. 

И в этих условиях, как отмечают французские СМИ, Германия решила разыграть свою карту. Так, на прошлой неделе бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (Бундестага) согласился с тем, что TKMS может получить государственные гарантии на продажу трех подводных лодок U209 NG Аргентине. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung [FAZ], «максимальная ответственность федерального правительства была установлена на уровне 4,1 миллиарда евро», что превышает сумму контракта на 2,2 миллиарда евро, предусмотренную для трех рассматриваемых подводных лодок. «Правительство Германии хочет превзойти французского производителя подводных лодок с помощью поспешно предоставленных экспортных кредитов», - резюмировал в этой связи еженедельник Der Spiegel.

Как отмечают во Франции, весьма болезненно воспринявшей такие конкурентные шаги Берлина, указанная борьба за рынок аргентинских подлодок особенно  обострилась на фоне произошедшего недавно поражения немецкой TKMS в борьбе с французской Naval Group в объявленном Нидерландами тендере на поставку четырех новых подводных лодок.

Как сообщается, в случае победы TKMS за аргентинский рынок, строительство Германией трех подводных лодок может начаться в 2026 году, а их поставка ВМС Аргентины должна начаться с 2034 года.

#военные новости #военное противостояние #конкурентная борьба франции и германии #строительство подлодок для аргентины
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