Подводный британский проект Deep по строительству города в стиле Атлантиды финансирует частный инвестор.

Британские СМИ сообщают о начале реализации в районе автомагистрали A48 недалеко от Чепстоу (юго-запад Англии) странного проекта по строительству подводного города в стиле Атлантиды. Бывший карьер в этом районе Уэльса, затопленный в 1990-х годах, выбран в качестве базы для строительства и испытаний подводных местообитаний, получивших название «стражи».

Британский проект под названием «Deep» (что в переводе означает «Глубокий»), финансируется анонимным частным инвестором на сумму в миллионы фунтов стерлингов. По словам представителя Deep, этот проект “расширит понимание океана и его важнейшей роли для человечества”. Руководство компании по-прежнему хранит молчание не только о сумме (лишь говорится, что она значительно превышает 100 миллионов фунтов стерлингов, инвестируемых в кампус Deep недалеко от Чепстоу), но и о личности инвестора.

Как сообщается, проект Deep направлен на создание постоянного присутствия человека под океаном к 2027 году. Программа проекта предусматривает создание структур, способных разместить ученых, а затем и состоятельных граждан в глубинах океана для длительного проживания.

«Наша цель - сделать океан постоянно пригодным для жизни, основать человеческие колонии во всех морях мира, - резюмировал газете The Guardian директор по операциям проекта Deep Майк Шеклфорд. - Это дверь в будущее, где океаны могут стать следующей территорией человеческой экспансии».

Рассказывая о процессе разработки этого проекта, Майк Шеклфорд указал: “В 1950-х и 60-х годах шла космическая гонка, которая победила океанскую. В 80-е годы повальное увлечение покорением жизни под водой “сошло на нет”. Человечество как бы отошло в сторону и устремилось в открытый космос”. При этом он подчеркивает, что "в космос трудно попасть, но как только вы оказываетесь там, наверху, это относительно благоприятная среда обитания". С океаном все наоборот: добраться до дна довольно легко, но как только вы оказываетесь там, “по сути, все хочет вас убить”, - шутит он. ”Вы были бы шокированы тем, как мало мы знаем об океане”, - говорит Шеклфорд. “Итак, кто-то должен предпринять эти первые шаги, чтобы попытаться создать какую-то технологию, которая позволит нам спуститься вниз и изучить океан на месте”. Идея проекта Deep заключается в том, что на начальном этапе люди смогут находиться внутри строящихся для этого жилищ в течение 28 дней, хотя есть надежда, что однажды этот срок может увеличиться до нескольких месяцев. “Цель состоит в том, чтобы жить в океане вечно. Чтобы во всех океанах мира были постоянные поселения людей”, - говорит Шеклфорд.

Согласно опубликованной рекламной информации проекта Deep, «Стражи» - это погруженные под воду модули, которые будут размещены на глубине 200 метров и позволят исследователям изучать морское биоразнообразие при длительном пребывании в этих условиях. В дополнение к научной лаборатории, комплекс также будет предлагать жилые помещения с просторными спальнями, ванными комнатами и приглашать шеф-повара, который предложит меню, адаптированное к этой глубинной среде, которая, как указывается, изменяет вкус.

По заключениям ученых, жизнь под водой действительно имеет много последствий для человеческого организма. Поэтому, чтобы надеяться остаться там, сначала необходимо пройти интенсивные тренировки продолжительностью от двенадцати до восемнадцати месяцев, чтобы быть готовым к жизни под давлением. Это также станет способом для исследователей лучше понять, по мере проведения испытаний, физиологические эффекты длительного погружения.

Как отмечают комментирующие указанный проект британские СМИ, в отличие от подводных мест обитания 1960-х годов, таких как проект Conshelf Жака-Ива Кусто, эти подводные сооружения будут иметь преимущество в размерах: они будут модульными и развертываемыми в различных местах, обеспечивая, таким образом, большую гибкость для исследований и, потенциально, подводный туризм.