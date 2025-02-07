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vizir47
Швеция предоставила новый пакет военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов
Швеция объявила о своем крупнейшем на сегодняшний день пакете военной помощи Киеву, который оценивается в 1,2 миллиарда долларов и включает, в частности, 16 боевых штурмовых катеров CB90 шведского производства.

На фоне заявленной Дональдом Трампом временной заморозки военной поддержки со стороны США союзным государствам, в том числе и Украине, правительство Швеции 30 января объявило о выделении крупнейшего на сегодняшний день своего пакета военной помощи Киеву, который оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Среди различных передаваемых Стокгольмом видов оружия и военной техники, особо выделяется в этом пакете передача в дар 16 боевых штурмовых катеров CB90 шведского производства.

“С учетом этого восемнадцатого пакета помощи Швеция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 61,9 миллиарда шведских крон (6,3 миллиарда долларов)”, - говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции. Как указывают шведские СМИ, помимо ранее переданных таких катеров шведским правительством, в июле 2024 года украинская компания миллиардера Рината Ахметова Steel Front также передала еще три таких боевых катера CB90 Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

CB90, разработанный шведской компанией Saab для ВМС Швеции, представляет собой быстроходный военно-штурмовой катер, который в настоящее время используется несколькими странами. Название расшифровывается как Combat Boat 90 Half. “90” означает год принятия на вооружение (1990), а “Half” означает его способность перевозить сводный взвод из 18 полностью экипированных десантных пехотинцев. По всему миру эксплуатируется более 250 катеров CB90. Эти катера приобрели известность благодаря своей большой скорости и маневренности. Легкий вес, небольшая осадка и сдвоенные водометы позволяют ему развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) в мелководных прибрежных водах. Запас хода CB90 составляет 300 морских миль при скорости 20 узлов. Судно обладает защитой от ХБЯО и баллистических ракет. Оружейная комплектация катера может включать в себя  небольшие ракетные комплексы и посты пулеметчиков.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь швеции украине #bgbv 90 #штурмовые катера cb90
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