В целях усиления присутствия НАТО в Арктике, ВМС Великобритании направляют в этот регион четыре быстроходных патрульных катера P2000 для участия в совместных учениях НАТО "Викинг-2025", которые пройдут в ближайшее время в Норвегии.

В ответ на призывы Вашингтона усилить присутствие НАТО в Арктике, страны Альянса в последний период начали усиленно развивать свою военную инфраструктуру в этом регионе и проводить масштабные учения в суровых климатических условиях Заполярья. Причем, по оценкам даже западных обозревателей, привлекая к такой деятельности даже не приспособленные для использования во льдах имеющейся у отдельных государств военной техники.

Конкретным примером этому, в частности, может служить намерение Королевских военно-морские сил Великобритании направить в Арктику 4 быстроходных патрульных катера P2000 для участия в совместных учениях НАТО "Викинг-2025", которые пройдут в ближайшее время в Норвегии. Как указывается британскими СМИ, «это развертывание направлено на укрепление обороны северного фланга Европы и проверку способности британских войск действовать в экстремальных условиях». В частности, сообщается, что в течение двух месяцев катера Великобритании Blazer, Charger, Puncher и Trumpeter намереваются бороздить фьорды норвежского округа Тромс, поддерживая британскую морскую пехоту. Указывается, что при понижении температуры до -30°C эти патрульные катера класса P2000 Archer, предназначенные для обеспечения безопасности на море и наблюдения за прибрежными районами по всему Соединенному Королевству, будут выполнять разведывательные задачи и обеспечивать внедрение коммандос, а также имитировать силы противника для подразделений НАТО.

Указанные патрульные катера класса P2000 Archer весят 54 тонны и имеют длину 20,8 метра, оснащены двумя дизельными двигателями V12 MTU с турбонаддувом, что обеспечивает им максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 550 морских миль. Управляемые экипажем из пяти военнослужащих Королевского военно-морского флота, эти суда также могут вместить до 12 стажеров для проведения учений. Некоторые варианты таких катеров оснащены установленными на штыре пулеметами общего назначения и броневой обшивкой, что обеспечивает защиту стратегических судов Королевского флота и сопровождение подводных лодок в пути. Однако направляемые на учения в Норвегию корабли этой модификацией не располагают.

По сообщениям британских СМИ, эта миссия участия в арктических учениях представляет собой серьезную техническую проблему для экипажей указанных катеров. По словам главного старшины катера Puncher, морского инженера Николаса Брукса, это развертывание стало ежегодным мероприятием, предоставляющим техническим командам возможность работать в суровых условиях, часто в изоляции от материально-технической поддержки Великобритании. Для Королевского военно-морского флота это возможность оценить выносливость персонала и оборудования в сложных условиях.

Патрульные катера отправятся из Портсмута в начале февраля, совершат 13 заходов в Великобританию, Нидерланды, Германию и Данию, прежде чем прибудут в свой оперативный центр в норвежском порту Харстад. Там они будут координировать свои действия с водолазами Королевского военно-морского флота и специалистами по разминированию. По словам командира британской эскадрильи береговых войск Карлы Хиггинс, «учения предоставляют подразделению новую возможность продемонстрировать свои возможности в различных условиях и действовать бок о бок с силами НАТО. Такое развертывание соответствует исторической роли береговых войск, которые играли ключевую роль в быстрых и скрытных военно-морских операциях во время обеих мировых войн. Сегодня эти задачи еще более расширяются за счет интеграции автономных систем и передовых технологий, направленных на повышение безопасности на море». Подчеркивается, что основной целью этого развертывания является повышение оперативной совместимости британских вооруженных сил и сил НАТО в арктических условиях, а также проверка устойчивости как судов, так и экипажей. Как отметила командир катера Charger лейтенант Лара Мартин, учения позволят наладить более тесное сотрудничество с подразделениями НАТО, а также продемонстрируют оперативные возможности патрульных катеров P2000 в сложных условиях.