Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США перебросили в Гренландию два истребителя F-16 для усиления своего военного присутствия
США 30 января направили два дополнительных истребителя F-16 с Аляски в Гренландию для укрепления своих позиций там в разгоревшихся по инициативе Дональда Трампа дискуссиях между США и Данией за этот остров.

Как сообщают американские СМИ, США 30 января направили два дополнительных истребителя F-16 с Аляски в Гренландию для укрепления своих позиций там. Американские обозреватели подчеркивают, что указанное усиление военного присутствия США в Гренландии происходит на фоне заявлений нового госсекретаря США о том, что интерес президента Дональда Трампа к покупке Гренландии “не шутка”. “Это не шутка, - сказал   Рубио. - Речь идет не о приобретении острова как просто земли. Это в наших национальных интересах, и эту проблему необходимо решить”.

Как известно, в последние несколько недель Дональд Трамп выразил заинтересованность в присоединении Гренландии к США, назвав датскую территорию и крупнейший остров в мире “абсолютно необходимым” для обеспечения американской безопасности. Он также не исключил применения силы, чтобы убедить Данию передать Гренландию.

Указанное направление Вашингтоном двух дополнительных истребителей F-16 в Гренландию произошло под прикрытием якобы обязательств США по NORAD (North American Aerospace Defense Command) — объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады, основной задачей которой является обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран. Для этой переправки истребителей даже было специально сделано заявление североамериканского командования NORAD о якобы усиленной угрозе безопасности Северной Америки после того, как оно "отследило появление российских военных самолетов в регионе". При этом ранее соответствующие военные службы США подтвердили, что два российских ракетоносца Ту-160 действительно провели 28 января с.г. плановый полет над водами Северного Ледовитого океана, оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство этих стран, что не рассматривается как угроза.

Тем не менее, в рамках своей миссии по обеспечению всесторонней осведомленности о ситуации в Арктике, NORAD начала боевое воздушное патрулирование из своего канадского региона NORAD (CANR) в северном регионе Канады и воздушное патрулирование из своего Аляскинского региона NORAD (ANR) у побережья границы Аляски и Юкона для дальнейшего отслеживания иностранной активности. Патруль CANR состоял из двух канадских самолетов CF-18 и одного самолета-заправщика KC-135, а патруль ANR состоял из двух американских F-35, одного E-3 (AWACS) и двух самолетов-заправщиков KC-135. В течение нескольких часов после этих запусков, NORAD также отправила два истребителя F-16 с Аляски в Гренландию, "в рамках своего соглашения с Гренландией о расширении присутствия NORAD в Арктике".

Хотя в пресс-релизе NORAD об этом не говорится, американские истребители F-16, вероятно, были размещены на бывшей авиабазе Туле, где регулярно размещаются подразделения NORAD. Расположенная примерно в 750 милях к северу от Полярного круга, авиабаза Туле в 2023 году получила новое название - космическая база Питуффик, что отражает наследие Гренландии и ее растущую роль в Военно-космических силах США. Это самое северное сооружение Министерства обороны и важнейший форпост США в Арктике, который поддерживает полеты самолетов космических сил ВВС США, системы предупреждения о ракетном нападении и операции спутникового слежения, что делает его незаменимым активом для Соединенных Штатов и их союзников.

В ответ на амбиции президента США аннексировать датскую полуавтономную территорию Гренландию, Копенгаген также объявил о планах усилить там свое военное присутствие. Что касается военных возможностей Дании на этом огромном острове, то они пока ограничены: всего четыре устаревших инспекционных судна, самолет наблюдения "Челленджер" и 12 собачьих упряжек – традиционная форма патрулирования, используемая Королевским военно-морским флотом Дании со времен Второй мировой войны. После более чем десятилетнего сокращения расходов на оборону, в 2024 году Дания наконец выделила 26 миллиардов долларов на модернизацию вооруженных сил в течение десяти лет, часть из которых будет направлена на усиления военных возможностей королевства в Арктике.

Так, в последних сообщениях датских телекомпаний DR и TV2 сообщалось, что правительство этого королевства планирует модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке, бывшей военной базе США в западной Гренландии, “для поддержки истребителей F-35”. Дания уже выделила 400 миллионов долларов на улучшение возможностей воздушной разведки ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) в Арктике и Северной Атлантике с использованием беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Агентство закупок Министерства обороны Дании объявило 14 января с.г., что оно подписало соглашение с Германией о поставках “оборудования для развертывания F-35”, которое будет использоваться обеими странами в будущем, “позволит планировать и выполнять операции F-35 вдали от основных баз самолетов, что позволит в кратчайшие сроки развертывать истребители для проведения учений и операций по всему миру”. Модули с таким оборудованием, размещенные в контейнерах, были разработаны для использования пилотами и техническим персоналом в качестве места для инструктажей и планирования полетов "в секретных условиях в арктической зоне". Производство модулей только началось, говорится в заявлении, и будет изготовлено три комплекта. Из них один приобретен Германией, а два других предназначены для Дании. Ожидается, что первый комплект будет доставлен в Данию к концу 2025 года.

#военные новости #военное противостояние #спор за гренландию
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
14
СМИ: Власти Сирии запросили у России компенсацию для «восстановления доверия»
20
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
23
В сеть утекли фотографии прототипа Sony Xperia XA2
+
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
9
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
+
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
4
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
3
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
3
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
2
Xiaomi Time опубликовали список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 2.1
2
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
+
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
+
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
2
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Золотодобывающий карьер в Красноярском крае попал в Книгу рекордов
+
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
11
Mazda обновляет логотип: первый редизайн за 28 лет
4
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
1
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
89
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
17
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
98
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4

Сейчас обсуждают

Артём Мацуев
20:14
Есть Linux который щадит ресурсы ПК и есть версии без танцев с бубном для пользователя в обращении. Есть всем знакомый windows . Зачем все остальное? Это то , это так и т.д.
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
Леон Брусиловский
20:14
Это чтоб их в продаже не оказалось
NVIDIA отрицает, что отправленная на тест видеокарта RTX 5090 является специально отобранной версией
Бoтo -- Чaт
20:11
Трамп может только балаболить. А вот потом ему кое-что и введут за его пустой брёх.
Трамп может ввести 100% пошлины против членов БРИКС за попытки создать альтернативу доллару
Бoтo -- Чaт
20:10
Шо, о5? Доколе? Эта злое@учая бабка уже всей МКС надоела до чёртиков.
НАСА вернет домой застрявших астронавтов только в марте, несмотря на заявление Дональда Трампа
FelsheR-zzzzz
20:10
Ты просто не знаешь офисных товарищей - положат на лопатки любое железо.) "кинь если не трудно сколько в суперпозишине на медиум выбивает" О, только заметил, сорян. Сегодня уже поздно, а завтра 5700г...
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
kilobait3
20:09
12 каналов красных не оставляют шансов интел. Сервак на красных это пушка. Ещё бы дождаться выхода цпу для серверов ИИ. Там вообще зверь.
Intel пришлось снизить цену серверных процессоров Xeon до 30% в ответ на конкуренцию с AMD Epyc
kilobait3
20:07
Размеры будут больше чем у лития на голову. При любом отклонении тока заряда и разряда полная деградация.
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
kilobait3
20:05
Алюминий и сотни циклов не выдержит ни в каком составе. Брехня полная. За всю историю ни одна китайская поделка не выстрелила. Копипаст и только копипаст.
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
Cowboy Huggies
19:53
5080 карта для нищебродов, 5090 для элиты.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
DonCarleone
19:52
очко то жим жим, пусть вводит, свою же экономику положит, товарооборот с китаем у них будь здоров.
Трамп может ввести 100% пошлины против членов БРИКС за попытки создать альтернативу доллару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем