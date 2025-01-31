США 30 января направили два дополнительных истребителя F-16 с Аляски в Гренландию для укрепления своих позиций там в разгоревшихся по инициативе Дональда Трампа дискуссиях между США и Данией за этот остров.

Как сообщают американские СМИ, США 30 января направили два дополнительных истребителя F-16 с Аляски в Гренландию для укрепления своих позиций там. Американские обозреватели подчеркивают, что указанное усиление военного присутствия США в Гренландии происходит на фоне заявлений нового госсекретаря США о том, что интерес президента Дональда Трампа к покупке Гренландии “не шутка”. “Это не шутка, - сказал Рубио. - Речь идет не о приобретении острова как просто земли. Это в наших национальных интересах, и эту проблему необходимо решить”.

Как известно, в последние несколько недель Дональд Трамп выразил заинтересованность в присоединении Гренландии к США, назвав датскую территорию и крупнейший остров в мире “абсолютно необходимым” для обеспечения американской безопасности. Он также не исключил применения силы, чтобы убедить Данию передать Гренландию.

Указанное направление Вашингтоном двух дополнительных истребителей F-16 в Гренландию произошло под прикрытием якобы обязательств США по NORAD (North American Aerospace Defense Command) — объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады, основной задачей которой является обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран. Для этой переправки истребителей даже было специально сделано заявление североамериканского командования NORAD о якобы усиленной угрозе безопасности Северной Америки после того, как оно "отследило появление российских военных самолетов в регионе". При этом ранее соответствующие военные службы США подтвердили, что два российских ракетоносца Ту-160 действительно провели 28 января с.г. плановый полет над водами Северного Ледовитого океана, оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство этих стран, что не рассматривается как угроза.

Тем не менее, в рамках своей миссии по обеспечению всесторонней осведомленности о ситуации в Арктике, NORAD начала боевое воздушное патрулирование из своего канадского региона NORAD (CANR) в северном регионе Канады и воздушное патрулирование из своего Аляскинского региона NORAD (ANR) у побережья границы Аляски и Юкона для дальнейшего отслеживания иностранной активности. Патруль CANR состоял из двух канадских самолетов CF-18 и одного самолета-заправщика KC-135, а патруль ANR состоял из двух американских F-35, одного E-3 (AWACS) и двух самолетов-заправщиков KC-135. В течение нескольких часов после этих запусков, NORAD также отправила два истребителя F-16 с Аляски в Гренландию, "в рамках своего соглашения с Гренландией о расширении присутствия NORAD в Арктике".

Хотя в пресс-релизе NORAD об этом не говорится, американские истребители F-16, вероятно, были размещены на бывшей авиабазе Туле, где регулярно размещаются подразделения NORAD. Расположенная примерно в 750 милях к северу от Полярного круга, авиабаза Туле в 2023 году получила новое название - космическая база Питуффик, что отражает наследие Гренландии и ее растущую роль в Военно-космических силах США. Это самое северное сооружение Министерства обороны и важнейший форпост США в Арктике, который поддерживает полеты самолетов космических сил ВВС США, системы предупреждения о ракетном нападении и операции спутникового слежения, что делает его незаменимым активом для Соединенных Штатов и их союзников.

В ответ на амбиции президента США аннексировать датскую полуавтономную территорию Гренландию, Копенгаген также объявил о планах усилить там свое военное присутствие. Что касается военных возможностей Дании на этом огромном острове, то они пока ограничены: всего четыре устаревших инспекционных судна, самолет наблюдения "Челленджер" и 12 собачьих упряжек – традиционная форма патрулирования, используемая Королевским военно-морским флотом Дании со времен Второй мировой войны. После более чем десятилетнего сокращения расходов на оборону, в 2024 году Дания наконец выделила 26 миллиардов долларов на модернизацию вооруженных сил в течение десяти лет, часть из которых будет направлена на усиления военных возможностей королевства в Арктике.

Так, в последних сообщениях датских телекомпаний DR и TV2 сообщалось, что правительство этого королевства планирует модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке, бывшей военной базе США в западной Гренландии, “для поддержки истребителей F-35”. Дания уже выделила 400 миллионов долларов на улучшение возможностей воздушной разведки ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) в Арктике и Северной Атлантике с использованием беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Агентство закупок Министерства обороны Дании объявило 14 января с.г., что оно подписало соглашение с Германией о поставках “оборудования для развертывания F-35”, которое будет использоваться обеими странами в будущем, “позволит планировать и выполнять операции F-35 вдали от основных баз самолетов, что позволит в кратчайшие сроки развертывать истребители для проведения учений и операций по всему миру”. Модули с таким оборудованием, размещенные в контейнерах, были разработаны для использования пилотами и техническим персоналом в качестве места для инструктажей и планирования полетов "в секретных условиях в арктической зоне". Производство модулей только началось, говорится в заявлении, и будет изготовлено три комплекта. Из них один приобретен Германией, а два других предназначены для Дании. Ожидается, что первый комплект будет доставлен в Данию к концу 2025 года.