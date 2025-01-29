По оценкам международных обозревателей, хотя объявленная Дональдом Трампом концепция "Железного купола для Америки" представляет собой признание Вашингтоном современных угроз, ее реализация сталкивается с многочисленными проблемами.

Дональд Трамп, в развитие сделанного им 19 января 2025 года заявления о намерении создать полностью американский "Железный купол", 27 января в своей речи, произнесенной в Майами, объявил об официальном запуске этого амбициозного проекта ПРО.

Инициатива, получившая название «Железный купол для Америки», направленная на защиту Соединенных Штатов от широкого спектра угроз, включая баллистические, гиперзвуковые и усовершенствованные крылатые ракеты, основана на хорошо известной израильской системе, предназначенной для перехвата ракет малой дальности, и включает в себя передовые технологии, адаптированные к конкретным потребностям США.

В указе, подписанном в тот же день, Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить подробный план создания этого оборонного щита противоракетной обороны. Среди предлагаемых решений — ракеты-перехватчики космического базирования, что подчеркивает заинтересованность администрации в использовании космических технологий для национальной обороны.

«Соединенные Штаты не будут оставаться пассивными перед лицом того, что делают такие страны, как Китай и Россия», — заявил Трамп, связав эту инициативу с более ранними усилиями во время своего первого президентства, такими как создание космических сил в 2019 году. Трамп подчеркнул, что система обеспечит беспрецедентную защиту, аналогичную израильскому «Железному куполу», который продемонстрировал свою эффективность, перехватив тысячи ракет, запущенных из Газы и Ливана.

Разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems в сотрудничестве с Israel Aerospace Industries, израильский «Железный купол» использует радар EL/M-2084 и ракеты-перехватчики Tamir для противодействия угрозам ближнего радиуса действия с коэффициентом перехвата, близким к 90%.

Однако многие эксперты утверждают, что простого тиражирования технологии израильского «Железного купола» будет недостаточно для защиты такой огромной страны, как Соединенные Штаты, которая в первую очередь может столкнуться с угрозами, исходящими от межконтинентальных и гиперзвуковых ракет. Эти современные угрозы требуют более сложных решений, потенциально включающих орбитальные платформы и лазерные системы защиты.

Как подчеркивают американские военные эксперты, нынешняя геополитическая обстановка, характеризующаяся растущим ракетным потенциалом России и Китая, а также распространением передовых ракетных технологий, подчеркивает необходимость в гибкой и надежной системе обороны. Угрозы, связанные с космосом, такие как противоспутниковое оружие и гиперзвуковые ракеты, способные уклоняться от обычных систем, еще больше подтолкнули администрацию Трампа к изучению инновационных оборонительных мер. При этом признается, что в 2024 году Израиль действительно продемонстрировал эффективность многоуровневой системы обороны во время атаки с участием более 300 иранских беспилотников и баллистических ракет. В этой связи американские эксперты уверены, что этот подход Израиля, сочетающий «Железный купол» с системами «Праща Давида» и «Стрела», может служить образцом для США, однако адаптация этой концепции к масштабам и сложности оборонных требований США сопряжена со значительными трудностями.

С 2019 года армия США приобрела две батареи израильского «Железного купола» для защиты конкретных стратегических баз от локальных атак. Партнерство между Raytheon Technologies и Rafael Advanced Defense Systems привело к разработке SkyHunter, адаптированной в США версии израильского «Железного купола». Разработанный для перехвата и нейтрализации ракет, артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов и ракет малой дальности, SkyHunter сохранил ключевые характеристики израильской системы «Железный купол», включая радар EL/M-2084 и ракеты-перехватчики Tamir. Однако он был разработан с учетом специфических требований США.

Так, в рамках этого сотрудничества компания Raytheon локализовала часть производственного процесса, создав собственное предприятие в Аризоне для выпуска критически важных компонентов, таких как ракеты-перехватчики Tamir. В Пентагоне считают, что этот шаг не только укрепляет оборонно-промышленную базу США, но и обеспечивает соблюдение требований Конгресса по внутреннему производству, что делает SkyHunter жизненно важным элементом многоуровневой оборонной стратегии Америки.

Как известно, Трамп настаивал на том, что эта новая система будет полностью разработана и произведена внутри страны, подчеркивая важность национальных технологических возможностей. Однако финансовые, технологические и стратегические препятствия для этого остаются значительными. Разработка оборонительного щита, включающего ракеты-перехватчики космического базирования, потребует обширных исследований и значительного финансирования, что вызывает опасения по поводу возможности достижения такой цели в разумные сроки.

Международные обозреватели отмечают, что, хотя концепция «Железного купола для Америки» представляет собой признание Вашингтоном современных угроз, ее реализация сталкивается с многочисленными проблемами. Этот проект потенциально может стать ключевым событием в национальной обороне США, но его успех будет зависеть от преодоления технических, финансовых и политических препятствий в ближайшие годы.