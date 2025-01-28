Китайский технологический стартап DeepSeek сообщил о массированной кибератаке на него, в результате которой регистрация пользователей была прервана в решающий момент роста компании.

27 января на фоне усилившейся конкуренции с американским OpenAI ChatGPT в области ИИ, китайский технологический стартап DeepSeek сообщил, что его платформа подверглась массированной кибератаке, в результате которой регистрация пользователей была прервана в решающий момент роста компании. В официальном заявлении DeepSeek описала инцидент как “крупномасштабную вредоносную атаку” на свои сервисы. В то время как существующие пользователи не сталкивались с проблемами при входе в систему, новые пользователи не могли зарегистрироваться.

Выбор времени для атаки вызвал вопросы о ее потенциальных мотивах, поскольку китайская компания продолжает набирать обороты в конкурентном мире искусственного интеллекта (ИИ). В последние недели стартап привлек к себе значительное внимание, позиционируя себя как быстрорастущего конкурента таким тяжеловесам искусственного интеллекта, как OpenAI ChatGPT и Google Gemini.

Ранее, в тот же день, когда произошла кибератака, стартап достиг важного рубежа, став самым скачиваемым бесплатным приложением в Apple App Store в США. Это стало значительным достижением для китайской компании, которая буквально на прошлой неделе запустила свой новейший искусственный интеллект-ассистент R1.

Стремительный успех компании спровоцировал распродажу акций мировых технологических компаний, поскольку инвесторы отреагировали на появление нового мощного игрока в сфере искусственного интеллекта. Основанная в 2023 году, технологическая компания DeepSeek быстро завоевала репутацию разработчика передовых инструментов искусственного интеллекта, вызвав интерес у аналитиков, разработчиков и инвесторов. Модель DeepSeek R1, инструмент для анализа данных с открытым исходным кодом, получила высокую оценку за свою производительность и возможности. Пользователи высоко оценили ее продвинутые функции reasoning, позиционируя ее как серьезного конкурента OpenAI GPT и другим лидерам отрасли.

Несмотря на такие проблемы, как введение США ограничений на экспорт чипов в Китай, технологической компании DeepSeek удалось разработать свои модели с меньшими затратами, чем у конкурентов. По оценкам аналитиков Jefferies, обучение модели R1 обошлось всего в 5,6 миллиона долларов, что составляет менее 10% от затрат, связанных с такими моделями, как Llama от Meta.

Стремительный рост компании DeepSeek свидетельствует об усилении конкуренции на мировом рынке искусственного интеллекта, особенно между США и Китаем. Стартап, который развился из исследовательского подразделения ИИ хедж-фонда, сосредоточился на создании искусственного общего интеллекта (AGI) - формы ИИ, способной соответствовать человеческому интеллекту или превосходить его в широком спектре задач.

Как оценивают западные эксперты, кибератака, в результате которой была нарушена регистрация пользователей в приложении, подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются стартапы в секторе искусственного интеллекта с высокими ставками. Этот инцидент привлек внимание к уязвимостям, которые должны устранять развивающиеся технологические компании, конкурирующие с такими мировыми лидерами, как OpenAI, Google и Anthropic.

Выпуск модели R1 от DeepSeek на прошлой неделе стал важным событием для этой компании. Создав свою модель рассуждений с открытым исходным кодом, стартап DeepSeek пригласил разработчиков искусственного интеллекта по всему миру использовать его технологию, еще больше расширив охват и влияние своей продукцией и возможностями. Однако стремительный рост компании также вызвал обеспокоенность у американских технических экспертов. Многие опасаются, что способность DeepSeek создавать передовые возможности искусственного интеллекта при значительно меньших затратах может позволить Китаю сократить отставание от американских лидеров в области искусственного интеллекта. Более широкие последствия успеха DeepSeek вызвали также споры об устойчивости быстрого роста индустрии искусственного интеллекта. Поскольку оценки в миллиарды долларов и астрономические раунды финансирования становятся нормой, некоторые эксперты предупреждают о потенциальном пузыре в секторе.