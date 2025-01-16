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vizir47
Германия совершенствует системы обнаружения с помощью квантовых радаров нового поколения
Немецкая компания HENSOLDT совершенствует радиолокационное дистанционное зондирование за счет использования квантовых вычислений, которые могут дать немецкой армии определенное преимущество в обнаружении военных целей.

Радиолокационное дистанционное зондирование, при котором радиоволны используются для дистанционного анализа объектов и местности, играет решающую роль в оборонной и других отраслях промышленности. В быстро меняющихся условиях поля боя обычные компьютеры с трудом справляются со сложными и динамичными мультисенсорными системами в режиме реального времени. Однако квантовые компьютеры обладают значительным потенциалом для решения таких задач.

В этом контексте ряд западных военных экспертов в своих последних обзорах обратил повышенное внимание к деятельности немецкой компании HENSOLDT, лидера в области сенсорных решений, и к присоединению HENSOLDT к инициативе в области квантовых вычислений.

В частности, привлекло внимание многих экспертов недавнее заключение компанией HENSOLDT контракта с DLR Quantum Computing Initiative (DLR QCI) на свой исследовательский проект QUA-SAR. Это амбициозное сотрудничество направлено на совершенствование радиолокационного дистанционного зондирования за счет использования уникальных возможностей квантовых вычислений, которые могут дать немецкой армии определенное преимущество в плане обнаружения военных целей.

Компания HENSOLDT сотрудничает с Институтом микроволновых и радиолокационных технологий Немецкого аэрокосмического центра (DLR) и инновационным стартапом Tensor AI Solutions GmbH. Этот проект поддерживается средствами федерального министерства экономики и защиты климата Германии, что подчеркивает стратегическую важность этого исследования для технологического прогресса и обороны. Участие HENSOLDT в проекте QUA-SAR является частью более широкого интереса этой компании к квантовым технологиям, ключевой области инноваций для компании с начала 2024 года. Эта инициатива направлена на расширение возможностей компании в области оцифровки и объединения датчиков в сеть, что имеет решающее значение для будущего интеллектуальной обороны.

«Мы проводим новаторскую работу в области программно-определяемой защиты», — сказал Оливер Дерре, генеральный директор HENSOLDT. «Квантовые вычисления — это критически важная технология будущего, к которой нам необходимо обратиться. Проект QUA-SAR предоставляет фантастическую возможность продвинуться в этой области и укрепить наше лидерство в области передовых сенсорных решений», — добавляет он.

Проект QUA-SAR не только позиционирует HENSOLDT на переднем крае исследований в области радиолокационного дистанционного зондирования и квантовых вычислений, но и открывает новые возможности для использования квантовых технологий в других приложениях. При государственной поддержке и сотрудничестве между исследовательскими институтами и стартапами этот проект вполне может пересмотреть стандарты наблюдения, разведки и безопасности в глобальном масштабе.

Как указывает компания HENSOLDT, квантовые компьютеры предназначены для оптимизации сложных сценариев дистанционного зондирования земли с помощью радаров. Радарные системы будущего будут многоплатформенными и многосенсорными сетями, которые должны быть способны работать в высокодинамичных средах. Квантовые компьютеры могли бы обеспечить решающее преимущество в этом отношении.

HENSOLDT — ведущая компания европейской оборонной промышленности с глобальным охватом выпускаемой ею продукции. Расположенная в Тауфкирхене, недалеко от Мюнхена, компания разрабатывает комплексные сенсорные решения для систем обороны и безопасности. Являясь системным интегратором, HENSOLDT предлагает независимые от платформы сетевые решения. Являясь технологическим лидером, компания также продвигает развитие оборонной электроники и оптоэлектроники, постоянно расширяет ассортимент своей продукции, основываясь на инновационных подходах к объединению сенсорных данных, искусственному интеллекту и кибербезопасности. В 2023 году выручка HENSOLDT составила 1,85 миллиарда евро. После приобретения ESG Group в компании работает около 8000 человек.

#военные новости #военное противостояние #военные инновации #компания hensoldt #радиолокационное дистанционное зондирование
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