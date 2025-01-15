Министерством обороны США опубликовало свою оценку западных усилий по удовлетворению оборонных потребностей ВСУ за счет увеличения Киевом и его союзниками производства боеприпасов и другой военной продукции.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США, в рамках западной поддержки Украины в противостоянии России в СВО, союзники Киева заметно активизировали усилия по удовлетворению оборонных потребностей ВСУ за счет увеличения производства боеприпасов и другой военной продукции.

После начала СВО 24 февраля 2022 года, министр обороны США Ллойд Остин III поручил заместителю министра обороны по закупкам и техническому обеспечению (USD(A&S)) Уильяму Лапланте регулярно проводить совещания национальных директоров по вооружениям (NADs) под эгидой Контактной группы по усилению военного потенциала Украины (UDCG). С момента своего первого заседания 28 сентября 2022 года такие форумы, нацеленные на ускорение и увеличение поставок снарядов и военного оборудования Украине, путем синхронизации международных усилий по закупкам и производству, собирались четырнадцать раз и совещание, состоявшееся 10 января с.г., стало уже пятнадцатым. В таких мероприятиях принимают активное участие более 40 стран и представители НАТО, Европейского союза. Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев в настоящее время является сопредседателем этого форума вместе с Уильямом Лапланте.

В результате предпринятых усилий, как констатирует Министерство обороны США, западная оборонная промышленность добилась значительных успехов в расширении производства боеприпасов. Так, только Соединенные Штаты выделили 5,5 миллиардов долларов на развитие внутреннего военно-промышленного потенциала, что привело к резкому увеличению производства основных боеприпасов и военной техники. Например, ежемесячный выпуск 155-мм снарядов увеличился с 14 400 до 40 000 единиц, что представляет собой увеличение на 178%. Производство другой ключевой военной продукции, например, такой как ракеты HIMARS и PAC-3 MSE, также значительно расширилось для удовлетворения как текущих, так и долгосрочных потребностей.

Европейские страны также увеличили деятельность своего ВПК. Франция и Швеция, в частности, объявили о планах удвоить свои мощности по производству боеприпасов и взрывчатых веществ к 2025 году, в то время как Германия и другие европейские страны создают новые предприятия для производства до 700 000 артиллерийских снарядов в год к 2025 году. В Румынии строится новый пороховой завод, финансируемый в рамках проекта Европейской комиссии, который должен будет еще больше укрепить цепочку поставок снарядов на европейском континенте.

Совместные усилия в этом плане выходят за пределы Европы, благодаря таким инициативам, как консорциум под руководством Чехии с бюджетом 1,7 миллиарда евро, направленный на закупку 500 000 артиллерийских снарядов по всему миру к концу 2024 года. Закон Европейской оборонной промышленности о поддержке производства боеприпасов (ASAP) направлен на увеличение ежегодного производства гильз для боеприпасов до 2 миллионов единиц к 2025 году, а также таких важных компонентов производства снарядов, как взрывчатые вещества, порох и средства тестирования.

Министерство обороны США также отмечает заметный рост военной промышленности Украины. Всего за один год эта страна увеличила годовой объем производства минометных и артиллерийских боеприпасов с 1 млн до 2,5 млн снарядов. Международное партнерство, например, между Украиной и такими компаниями, как Northrop Grumman, Rheinmetall и Colt CZ Group, способствует дальнейшему развитию совместного производства. Это сотрудничество включает в себя создание заводов по производству боеприпасов, центров технического обслуживания и линий по производству важнейших компонентов военной техники.

Вместе с тем, Министерство обороны США отмечает, что расширение производства боеприпасов для Украины выявило несколько существенных проблем, указывающих на сложность быстрого наращивания производственных мощностей такого военного производства в ответ на современные конфликты. Среди наиболее острых проблем - бюрократические проволочки. Многие правительства и оборонные фирмы сталкиваются с длительными процедурами утверждения контрактов и экспортных лицензий, что создает узкие места в цепочке поставок. Кроме того, разрозненная политика государств-членов Европейского союза затрудняет координацию усилий, что еще больше задерживает важнейшие военные поставки.

Сбои в цепочках поставок остаются еще одним серьезным препятствием. Глобальная нехватка ключевых сырьевых материалов, таких как сталь, алюминий и редкоземельные элементы, усугубилась из-за продолжающейся СВО. Страны, полагающиеся на импортные компоненты, включая взрывчатые вещества и ракетное топливо, оказываются уязвимыми перед лицом нестабильности международной торговли, что приводит к росту издержек и ограничению доступа к необходимым ресурсам ВПК.

Помимо этого, по заключению американских военных экспертов, отсутствие долгосрочных контрактов между правительствами и оборонными производителями еще больше подрывает усилия по расширению производства снарядов и военной продукции. Ведь хорошо известно, что производителям военной продукции нужны многолетние соглашения, чтобы оправдать инвестиции в новые объекты ВПК или технологии, но неопределенность в отношении продолжительности конфликта заставляет правительства колебаться в принятии обязательств. В этой связи МО США указало союзникам Киева, что такая краткосрочная ориентация препятствует развитию устойчивого производственного потенциала военной продукции.