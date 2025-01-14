Бундесвер сообщил о намерении создать и передать 1 апреля 2025 года в подчинение немецкой армии четвертую дивизию, которая будет заниматься проблемами внутренней безопасности.

В настоящее время немецкая армия, наряду с 1-й танковой дивизией, 10-й танковой дивизией и дивизией Schnelle Kräfte [DSK], состоит из трех дивизий, каждая из которых состоит из четырех бригад и нескольких специализированных полков и/или батальонов. Эти крупные подразделения, насчитывающие в общей сложности 60 000 военнослужащих, могут быть задействованы в различных войсковых операциях, в соответствии с военными планами, разработанными НАТО.

В последнее время в Германии нынешним военно-политическим руководством страны делается все больший акцент на необходимости усиления немецкой армии. В качестве объяснения причины такого предложения указывается на географическое положение страны, с учетом которого она «может стать транзитной зоной и крупным логистическим центром в случае возникновения конфликта на восточном фланге альянса». Это предполагает, что Бундесвер должен быть готов защитить критически важную инфраструктуру, которая может быть использована войсками союзников. При этом во внутреннем информационном пространстве также подчеркивается значительное увеличение в последний период попыток диверсий, которые участились с начала СВО в Украине.

В этой связи министр обороны Германии Борис Писториус стал в последнее время регулярно призывать население страны и немецких политиков готовиться к возможному вооруженному противостоянию в Европе. «Мы выходим из 30-летнего периода мира, которым мы все воспользовались. Сегодня мы идем другим путем. Нам нужно ускорить темпы нашей боеспособности, чтобы быть готовыми к вооруженному конфликту», - заявил он в январе 2024 года.

Об этом же, как сообщают французские СМИ, 10 января вновь заявил Бундесвер, сообщив о намерении создать и передать в подчинение немецкой армии четвертую дивизию, «Heimatschutzdivision» (HSchDiv - подразделение внутренней безопасности), которая будет официально создана 1 апреля этого года и займется вопросами внутренней безопасности. Эта новая войсковая структура объединит шесть полков внутренней безопасности, каждый из которых будет насчитывать 1000 военнослужащих, как действующих, так и из числа резервистов. По крайней мере, на начальном этапе, потому что, стремясь расширить свой штат, Министерство обороны Германии полагается на добровольную военную службу, внедрение которой откладывается из-за политической обстановки, преобладающей в настоящее время за пределами страны. «В случае напряженности или даже кризиса силы внутренней безопасности должны защищать порты, железнодорожные объекты и пункты перевалки грузов, а также трубопроводы, дороги, используемые войсками, мосты, транспортные узлы и цифровую инфраструктуру. Они также должны содействовать обеспечению роли Германии как оперативной базы и центра НАТО», - сообщает ежедневная немецкая газета Bild.

В сообщениях немецких СМИ отмечается, что в мирное время этот четвертая дивизия будет сосредоточена на участии в миссиях, связанных с гражданской безопасностью (реагирование на стихийные бедствия, поддержка населения и т. д.). Указывается, что создание «Heimatschutzdivision» последовало за учреждением территориального командования Бундесвера (Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr или TerrFüKdoBw) в сентябре 2022 года. В то же время объясняется, что это территориальное командование Бундесвера будет отвечать за обеспечение «оперативного управления» подразделениями немецкой армии в их миссиях по обеспечению внутренней безопасности, за координацию материально-технической поддержки вооруженных сил НАТО, следующих транзитом через Германию, и «решение проблемы целенаправленных гибридных атак на архитектуру Бундесвера и безопасность Германии».

Как отмечают немецкие обозреватели, в некотором смысле, с помощью этой новой четвертой дивизии немецкой армии Германия усиливает «оперативную оборону территории». При этом напоминается, что аналогичные действия были осуществлены во Франции в конце 1980-х годов, где экстренно созданная подобная войсковая структура была одним из трех столпов сухопутной армии (наряду с 1-й армией и ее тремя армейскими корпусами), силой быстрого реагирования.