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vizir47
Shield AI протестировала свой беспилотник-шпион V-BAT в Украине в борьбе с российской РЭБ
Американская компания Shield AI объявила, что ее беспилотник вертикального взлета и посадки V-BAT в июне 2024 года был развернут в Украине и продемонстрировал свою способность к противодействию радиоэлектронной борьбе в СВО.

Американская компания Shield AI, занимающаяся оборонными технологиями, объявила, что ее беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) V-BAT в июне 2024 года был развернут в Украине и продемонстрировал свою способность к противодействию радиоэлектронной борьбе в СВО.

 Shield AI также заявила, что система V-BAT прошла 23 развертывания, включая те, что были осуществлены в Украине, этот беспилотник уже оказывает эффективное содействие другим странам и армиям осуществлять разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), проведение целенаправленных операций по всему миру. Это, в частности, включает в себя его использование в Карибском море для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как подчеркивает компания Shield AI, радиоэлектронная борьба применяется против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве контрмеры для их обездвиживания. В ходе проведения СВО в Украине применение РЭБ участилось, причем обе стороны активно используют ее в боевом соприкосновении. Однако, с тех пор, как беспилотники V-BAT были развертаны в Украине в 2024 году, “беспилотник V-BAT продемонстрировал устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, работая в режиме автономности в самых сложных условиях и выполнив первую успешную миссию по длительному поиску и наведению на цель, несмотря на то, что GPS и связь были заблокированы”, - говорится в информационном бюллетене  компании, опубликованном 31 декабря 2024 года.

В сентябре 2023 года компания Shield AI объявила об успешной демонстрации трех беспилотных летательных аппаратов V-BAT, работающих автономно. Как было указано, это было достигнуто благодаря использованию Hivemind AI pilot, программного обеспечения, которое позволяет нескольким дронам координировать свои действия и сотрудничать при выполнении сложных миссий. Три беспилотника V-BAT использовались в имитационном сценарии, где они должны были обнаруживать лесные пожары и сообщать о них. Беспилотники выполнили задачу, не полагаясь на GPS или средства связи, продемонстрировав свой потенциал для применения в гражданской и военной областях. Именно эта функция, по утверждению компании Shield AI, была использована в реальных ситуациях во время СВО в Украине, осуществив свою первую длительную автономную разведывательную миссию в условиях глушения GPS и связи. 

20 декабря в своем блоге компания Shield AI заявила, что она стремится повысить автономность беспилотных летательных аппаратов V-BAT до такой степени, чтобы один оператор мог управлять до 10 дронами одновременно. Указывалось, что это станет возможным благодаря автономности беспилотных летательных аппаратов, поскольку они смогут быстро реагировать на меняющиеся требования миссии.

“Автономность в сфере обороны должна снизить нагрузку на операторов, позволяя беспилотным летательным аппаратам самостоятельно справляться с такими задачами, как зависание, работа при потери связи и изменение маршрута. Обладая высоким уровнем автономии, V-BAT может быстро вносить коррективы в работу на месте, позволяя операторам сосредоточиться на принятии критически важных решений, а не на рутинном контроле”, - говорится в сообщении компании. Алгоритмы автономности беспилотника V-BAT работают полностью на борту, в отличие от обычных беспилотных летательных аппаратов, где вычисления выполняются в командном центре.

Сообщаются некоторые тактико-технические сведения  о беспилотнике V-BAT: его длина составляет 9 футов, размах крыльев – 9,7 футов, а грузоподъемность - 25 фунтов. Полный вес дрона (топливо + полезная нагрузка) во время полета может достигать 125 фунтов. Высота его эксплуатационного полета составляет 20 000 футов, а ресурс - более 10 часов, однако он может варьироваться в зависимости от полезной нагрузки и конфигурации БПЛА.

Компания Shield AI также сообщила о расширении в последний период своей деятельности за рубежом благодаря партнерству с индийской JSW Group, укрепив стратегические отношения между Индией и США и расширив глобальные возможности для платформ Shield AI. Также произошло углубление стратегического сотрудничества с Palantir Technologies, в ходе которого решались задачи крупномасштабного управления автономными системами в условиях отсутствия GPS и связи. В 2024 году компания Shield AI приобрела Sentient Vision Systems, расширив свои возможности ISR с помощью их передовой технологии ViDAR. В сочетании с  пилотами Shield AI с искусственным интеллектом это приобретение позволяет компании обеспечивать лучшую ситуационную осведомленность клиентов.

За последний период Shield AI заключила крупный контракт с береговой охраной США на предоставление услуг ISR с использованием V-BAT, что еще больше укрепило роль компании в качестве надежного решения для морских операций. Командование военно-морских воздушных систем (Naval Air Systems Command) заключило с Shield AI контракт на интеграцию Hivemind в Kratos BQM-177A для обеспечения расширенной автономии на базе искусственного интеллекта для Военно-морского флота. Shield AI был выбран морскими силами самообороны Японии (JMSDF) в качестве победителя национальной программы беспилотных летательных аппаратов 3-й группы по предоставлению V-BAT для обеспечения возможностей ISR на своих надводных судах.

#военные новости #военное противостояние #беспилотник v-bat #компания shield ai
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