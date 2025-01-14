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vizir47
В Китае разработали технологию отслеживания 1400 спутников Starlink в рекордно короткие сроки
На фоне происходящей милитаризации космоса, китайские исследователи смоделировали космическую операцию по мониторингу спутниковой группировкой Starlink и возможности потенциальной атаки на нее.

В последние годы во многих странах стали уделять все большее внимание проблеме милитаризации космоса. Так, в частности, 3 января в китайском академическом журнале Systems Engineering and Electronics команда исследователей во главе с У Юньхуа, директором департамента аэрокосмического контроля Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, подняла эту тему и указала, что «происходящая в последний период милитаризация космоса представляет серьезную угрозу космической безопасности Китая. И в этой связи особенно важно отслеживать и мониторить  околоземное космическое пространство и увеличивающееся там с каждым днем скопление спутников». 

В качестве примера исследователи указали на происходящий рост скопления спутников компании SpaceX, основанной Илоном Маском, которая уже запустила более 6700 спутников Starlink, и ожидается, что в ближайшие годы это число увеличится до десятков тысяч. Как подчеркивают исследователи команды У Юньхуа, эти спутники могут быть оснащены лазерами, микроволновым оружием и другими устройствами для разведки, слежения или других операций. “Потенциальные последствия военного применения мега-созвездия Starlink было продемонстрировано в ходе российско-украинского конфликта. Поэтому особенно важно отслеживать рабочее состояние такого скопления иностранных спутников”, - заявила   команда исследователей У Юньхуа.

 Когда-то считалось невозможным отслеживать такую обширную группировку с помощью небольшого числа спутников, это требовало чрезвычайно сложных орбитальных расчетов, которые, даже если бы они были решены, было бы трудно выполнить в короткие сроки. Требуются точные расчеты орбит маневрирования спутников на достаточном расстоянии, чтобы обнаружить спутники Starlink. Кроме того, энергоемкое оборудование отслеживания, такое как лазеры, требует достаточного количества солнечного света для подзарядки, что еще больше усложняет стратегии такого мониторинга.

Тем не менее, китайские исследователи смоделировали космическую операцию по отслеживанию спутниковой группировки Starlink и возможности потенциальной атаки на нее. Так, исследователи под командой У Юньхуа из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики продемонстрировала в ходе компьютерного моделирования, что с помощью всего лишь 99 китайских спутников можно обеспечить наблюдение и мониторинг почти 1400 спутников Starlink в течение 12 часов. У Юньхуа и его коллеги утверждают, что преодолели ранее обозначенные препятствия, используя алгоритм бинарного искусственного интеллекта, основанный на методах охоты на китов, сообщают китайские СМИ. Этот алгоритм помог китайским спутникам работать в тандеме для эффективной “охоты” на спутники Starlink. По словам команды исследователей У Юньхуа, их технология позволяет разработать надежный план действий в течение двух минут, что делает такую возможность значительным прорывом в космических операциях. Основой для этого метода послужило использование наблюдений охотничьего поведения китов, которые отправляют в рот мелкую рыбу, экономя энергию. Имитируя этот естественный процесс, китайские спутники способны эффективно выполнять сложные задачи по отслеживанию спутников в околоземном космическом пространстве.

Как сообщают китайские СМИ, команда исследователей У Юньхуа, известная своим значительным вкладом в развитие технологий космической обороны Китая, получила более 16 миллионов юаней (примерно 2,2 миллиона долларов) в виде финансирования указанных исследований от китайского правительства и военных. Харбинский технологический институт также участвовал в этом исследовании. Указывается, что Китай сейчас работает над созданием собственной спутниковой группировки, подобной Starlink. Однако подобные разработки сопряжены с рисками, так как не только они сами между собой могут спровоцировать столкновения, но и образовавшийся за последние годы космический мусор может поставить под угрозу другие космические объекты, включая космические станции. Чтобы решить эту проблему, Китай и другие страны изучают возможность создания спутников-перехватчиков, оснащенных оружием, позволяющим выводить из строя и уничтожать обломки космического мусора.

Как отмечают обозреватели, работа команды исследователей У Юньхуа  подчеркивает растущую напряженность в связи с милитаризацией космоса и борьбой за господство в спутниковых технологиях. Поскольку Starlink является центральным компонентом будущих планов SpaceX, его роль в глобальных коммуникациях и потенциальном военном применении находится под пристальным вниманием. Кроме того,  исследование китайских ученых подчеркивает сложность космической безопасности и проблемы, связанные с такими мега-скоплениями спутников, как Starlink. Поскольку страны стремятся разработать контрмеры и передовые технологии слежения, а также милитаризация космоса ведут к пересмотру глобальных оборонных стратегий. 

#космос #отслеживание спутников #скопления спутников
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