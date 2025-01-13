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vizir47
Украина хочет использовать замороженные российские активы для приобретения итальянских систем ПВО
Представители военных ведомств Украины и Италии обсудили возможность использования средств, полученных из замороженных российских активов, для приобретения систем ПВО итальянского производства и необходимых боеприпасов.

11 января 2025 года заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел важные переговоры с делегацией высокого уровня из Агентства оборонной промышленности Министерства обороны Италии. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено возможному использованию средств, полученных из замороженных российских активов, с целью приобретения систем противовоздушной обороны итальянского производства и необходимых боеприпасов.

 По сообщению Министерства обороны Украины, средства, полученные в результате замораживания российских активов, могут быть направлены на закупку необходимого военного оборудования, в частности современных систем противовоздушной обороны. Италия в сотрудничестве с Францией уже поставила Украине усовершенствованную зенитно-ракетную систему SAMP/T, что значительно повысило ее способность противостоять ракетным и воздушным угрозам. В ходе переговоров итальянская делегация и украинские официальные лица изучили возможность приобретения дополнительных итальянских комплексов противовоздушной обороны, таких как SAMP-T (тактическая ракетная платформа класса "земля-воздух"), а также боеприпасов к ним.  Кроме того, в ходе обсуждений была подчеркнута цель использования этих замороженных российских средств для повышения обороноспособности Украины.

Как сообщают итальянские СМИ, Италия продолжает оказывать поддержку оборонным нуждам Украины с момента начала СВО, предоставляя ряд важнейшего военного оборудования, включая передовые ракетные системы и средства противовоздушной обороны. Заметным вкладом Италии являются системы противовоздушной обороны SkyGuard Aspide и Spada, поставленные Украине в феврале 2023 года. Эти системы предназначены для противодействия различным воздушным угрозам, включая самолеты и ракеты, и повысили способность Украины защищать свое воздушное пространство в ходе СВО. По оценкам итальянских военных экспертов, система противовоздушной обороны малой дальности SkyGuard Aspide и система средней дальности Spada сыграли ключевую роль в укреплении оборонительного периметра Украины.

В мае 2023 года Украина также получила свою первую батарею SAMP/T MAMBA в рамках совместного оборонного пакета с Францией. SAMP/T MAMBA - это сложная система противоракетной обороны, устанавливаемая на грузовиках, способная перехватывать широкий спектр угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Как ранее сообщали французские обозреватели, развертывание этой системы в Украине стало значительным шагом вперед в усилиях страны по укреплению инфраструктуры противовоздушной обороны. В июне 2024 года было объявлено о поставке второй батареи SAMP/T MAMBA, что еще больше укрепило партнерство Украины с Италией и Францией в области противовоздушной обороны. Западными обозревателями подчеркивается, что эти передовые системы являются важной частью более широкой стратегии Украины по защите своей территории в ходе СВО, они способны работать в условиях повышенной опасности, предлагая Украине критически важные возможности по перехвату ракет и контролю воздушного пространства.

Как сообщают американские военные обозреватели, обсуждения между представителями министерства обороны Украины и Италии также высветили более широкие стратегические последствия этих приобретений средств противовоздушной обороны. Министерство обороны Украины подчеркнуло необходимость продолжения и расширения поддержки со стороны международных союзников для укрепления своих возможностей в области противовоздушной обороны. Перспектива использования замороженных российских активов для финансирования таких закупок знаменует собой важный шаг в продолжающихся усилиях Украины по обеспечению ВСУ необходимой военной техникой. Эта стратегия согласуется с более широкой инициативой Европейского союза по поддержке оборонных потребностей Украины различными способами, включая финансовую помощь и предоставление современного вооружения. Участие Италии в обороне Украины не ограничивается системами противовоздушной обороны. Страна также предоставила ряд других вооружений, включая ракеты большой дальности, противотанковое оружие и боеприпасы. В частности, Италия предоставила Украине ракетную систему Storm Shadow, которая уже применялась против российских объектов, в том числе в Крыму. Поставки оружия Италией, хотя и оставались в основном конфиденциальными, были частью международной реакции на СВО.

По оценкам американских экспертов, по мере продолжения СВО роль Италии в поддержке обороны Украины, вероятно, будет расширяться благодаря дальнейшим поставкам передовых систем вооружения и укреплению ПВО Украины. Использование замороженных российских активов для военных закупок, вероятно, сыграет центральную роль в финансировании этих закупок, помогая обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для продолжения ее оборонных усилий в ходе СВО. Встреча между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Италии, которая состоялась 11 января 2025 года, представляет собой важный момент в продолжающихся усилиях по укреплению обороноспособности Украины. Акцент на приобретении итальянских систем противовоздушной обороны за счет средств, полученных от замороженных российских активов, является демонстрацией продолжения западной поддержки Украины и будет играть важную роль в повышении боеспособности ВСУ.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь италии украине
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