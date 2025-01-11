Соединенное Королевство объявило о новой инициативе в военной поддержке Украины, предусматривающей поставку 30 000 современных беспилотных летательных аппаратов.

Соединенное Королевство объявило о новой инициативе в военной поддержке Украины, предусматривающей поставку 30 000 современных беспилотных летательных аппаратов. Эта инициатива со стороны Международной коалиции по созданию беспилотных летательных аппаратов для Украины (DCC - Drone Capability Coalition), совместно возглавляемой Великобританией и Латвией, предусматривает выделение 45 миллионов фунтов за счет предоставленных этой коалиции средств со стороны Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Указанное заявление было сделано министром обороны Великобритании Джоном Хили вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом во время недавней встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия.

По мнению западных союзников Киева, предоставление ВСУ 30 000 дополнительных беспилотных летательных аппаратов еще больше повысит способность Украины собирать разведданные и эффективно координировать боевые операции, противостоять России в СВО. В Лондоне и Риге уверены, что разработанные для ведения разведки и нанесения высокоточных ударов, эти БПЛА позволят украинским войскам обходить российскую противовоздушную оборону и эффективно поражать позиции и бронетехнику России. Как подчеркивается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта инициатива согласуется с более широкими усилиями по укреплению стабильности в Европе и обеспечению национальной безопасности Великобритании.

Международная коалиция по созданию беспилотных летательных аппаратов DCC, образованная в феврале 2024 года, была предложена Латвией и координируется ею совместно с Великобританией. В нее входят 17 стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Италию и Швецию, которые работают над поставками различных типов беспилотных летательных аппаратов в Украину. Коалиция управляет общим фондом, предназначенным для закупки беспилотных летательных аппаратов и проведения тендеров для удовлетворения конкретных военных потребностей Киева. Кроме того, государства-члены оказывают двустороннюю поддержку ВСУ в виде финансовых взносов или прямых поставок оборудования.

Как дополнительно сообщается по существу указанной инициативы, финансирование приобретения новой партии беспилотных летательных аппаратов включает в себя 7,5 миллионов фунтов стерлингов, поступивших из Великобритании в общий фонд DCC, в результате чего он составил 15 миллионов фунтов стерлингов. В целом, фонд собрал около 73 миллионов фунтов стерлингов от членов коалиции.

Дополнительная финансовая поддержка Украине поступает за счет недавно выделенных 190 миллионов фунтов стерлингов Международным фондом для Украины (МФУ), находящимся под управлением Великобритании. Новые взносы в общий фонд МФУ включают:

67 миллионов фунтов стерлингов от Дании на приобретение оборудования, включая беспилотники, системы противовоздушной обороны и учебное оборудование,

59 миллионов фунтов стерлингов от Норвегии на приобретение специального оборудования, включая беспилотники и морскую подготовку,

43 миллиона фунтов стерлингов из Португалии на беспилотные летательные аппараты для разведки, наблюдения и рекогносцировки,

20 миллионов фунтов стерлингов из Швеции для финансирования ремонта самоходных артиллерийских установок Archer и подготовки украинских морских пехотинцев,

4 миллиона фунтов стерлингов от Германии на обучение моряков,

1 миллион фунтов стерлингов от Исландии на финансирование деятельности береговых радаров.

Международный фонд для Украины в настоящее время имеет в своем распоряжении более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, из которых Великобритания внесла 500 миллионов фунтов стерлингов.

С момента вступления в должность в июле 2024 года, правительство Великобритании активизировало свои усилия по оказанию международной поддержки Украине. Это включает ежегодное обязательство выделить 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Киеву, к которому в октябре добавились дополнительные 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, полученные за счет конфискованных российских активов.

В декабре, во время визита в Киев, министр обороны Великобритании Джон Хили представил британский оборонный план на 2025 год, который, в том числе, предусматривает расширение военного потенциала Украины, усиление программ обучения и содействие более тесному сотрудничеству украинской оборонной промышленности с западными союзными странами.