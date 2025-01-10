Во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 440 миллионов долларов.

9 января 2025 года во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 440 миллионов долларов.

Как указал Билл Блэр, поставка Канадой Украине беспилотников будет осуществляться с учетом их ключевой стратегической роли в этом конфликте, и они служат не только для наблюдения, но и для нанесения точных ударов при одновременном снижении рисков для войск ВСУ. С учетом того, что боеприпасы остаются в числе приоритетных запросов Киева, Канада подтвердила выделение 200 миллионов долларов на инициативу Чехии по приобретению и поставке крупнокалиберных боеприпасов. Этот взнос дополнит объявленные в прошлом году 53 миллиона долларов на ту же инициативу, в рамках которой в Украину уже было доставлено около 11 500 крупнокалиберных снарядов. Кроме того, 50 миллионов долларов будет выделено на закупку боеприпасов различного калибра у канадской промышленности.

Как пытаются объяснить в СМИ западные военные эксперты, проблема боеприпасов для Украины вызывает серьезные опасения у ее союзников в контексте развития СВО. Высокий спрос на крупнокалиберные снаряды отражает интенсивность боевых действий. Однако, помимо проблем с логистикой, реализация Западом этого запроса ВСУ затрагивает промышленные и дипломатические аспекты. С одной стороны, европейская и западная оборонная промышленность должны наращивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, не истощая национальные запасы. С другой стороны, предоставление боеприпасов служит мощным политическим сигналом солидарности союзников с Украиной.

Другим ключевым аспектом этого пакета новой канадской помощи Киеву являются военные беспилотники, которые стали незаменимыми в современных конфликтах. Министр Блэр объявил о выделении 100 миллионов долларов по датской модели на поддержку производства беспилотников оборонной промышленностью Украины. Этот взнос дополняет 3 миллиона долларов, которые Канада уже выделила на реализацию этой инициативы в апреле 2024 года, а также на приобретение 900 беспилотных летательных аппаратов SkyRanger, произведенных компанией Teledyne FLIR в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день в Украину доставлено 560 таких беспилотных летательных аппаратов.

Также было объявлено о нескольких целевых пожертвованиях для удовлетворения неотложных потребностей Украины. В частности указывается, что Канада предоставит зимнее снаряжение на сумму в 30 миллионов долларов, включая спальные мешки, зимнюю обувь и термоодежду. Значительная часть этого обмундирования была доставлена в декабре 2024 года. Кроме того, в ноябре и декабре 2024 года в Украину были поставлены камеры высокого разрешения для беспилотников на сумму 64 миллиона долларов.

Эти меры являются дополнением к военной помощи Оттавы в размере 500 миллионов долларов, объявленной на саммите НАТО в 2024 году, и 1,6 миллиарда долларов, выделенных из федерального бюджета Канады в том же году. Благодаря этому новому обязательству общий объем военной помощи Канады Украине с начала СВО в феврале 2022 года теперь достигает 4,5 миллиардов долларов.

В Рамштайне Блэр также представил дополнительную информацию о предыдущих военных поставках Киеву. В частности, он сообщил, что в декабре 2024 года на Украину была отправлена партия из 1300 канадских авиационных неуправляемых ракет калибра 70 мм со складывающимся оперением CRV-7, предназначенных для ударов по наземным целям. Ранее в сентябре 2024 года уже было поставлено более 2000 CRV-7. Первые бронированные машины боевой поддержки были поставлены осенью 2024 года, после чего была проведена необходимая подготовка украинских военнослужащих к их эксплуатации. Канада планирует поставить еще сорок таких машин в период с мая по декабрь 2025 года.