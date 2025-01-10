Немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о планируемой дополнительной расширенной поставке Германией Украине 54 самоходных гаубиц RCH 155, из которых первые шесть будут доставлены к апрелю 2025 года, а остальные к 2027 году.

9 января 2024 года министр обороны Борис Писториус во время пресс-конференции в Рамштайне объявил о планируемой дополнительной расширенной поставке Германией Украине 54 самоходных гаубиц RCH 155. По оценке немецкого онлайн-портала по вопросам обороны Hardpunkt, намерение Германии поставить больше самоходных гаубиц RCH 155 для Украины означает значительное увеличение по сравнению с первоначальным заказом в 18 единиц, утвержденным в 2022 году, общая сумма которого с февраля 2022 года составила около 28 миллиардов евро. Ожидается, что первые шесть установок RCH 155 будут доставлены к апрелю 2025 года, а остальные системы - к 2027 году.

Поставка 54 гаубиц RCH 155 будет произведена со складов Бундесвера и финансируется немецкой промышленностью и в рамках инициативы Федерального правительства по наращиванию потенциала в области безопасности. Ранее оказанная Германией поддержка артиллерии ВСУ включала в себя 358 000 снарядов калибра 155 мм, 25 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, семь 155-мм орудий M109 и вклад в совместные проекты, такие как гаубицы Zuzana 2.

Запланированная дополнительная поставка включает в себя 54 колесные самоходные гаубицы RCH 155 и более 200 000 дополнительных 155-мм снарядов. В Германии было проведено обучение для более чем 10 000 украинских солдат, что повлекло за собой расходы в размере 282 миллионов евро, а также материально-техническую, медицинскую и материальную поддержку. Дополнительные обязательства Германии в отношении военной поддержки Украины включают в себя также боеприпасы для реактивных систем залпового огня, контрбатарейные радарные системы, модули лазерного наведения и мобильные разведывательные системы. Поставки также включают транспортные средства, оборудование и модернизацию, финансирование которых распределено на текущий и будущие годы.

Как отмечает издание Hardpunkt, артиллерийская мощь Украины была усилена за счет участия других международных партнеров. Франция, например, поставила 30 самоходных гаубиц CAESAR, а Дания - 19 единиц CAESAR до апреля 2023 года. Словакия при финансовой поддержке Германии, Дании и Норвегии обязалась предоставить 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, поставки которых начались в 2023 году. Украина также получила 155-мм гаубицы DITA чешского производства, первые единицы которых были поставлены в декабре 2024 года. На внутреннем рынке Украина также увеличила производство артиллеристского оружия, в частности, самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" с шести единиц в месяц в конце 2023 года до 20 единиц в месяц к октябрю 2024 года, чему способствовало финансирование Дании.

Украина, по оценкам немецких военных экспертов, продолжает сталкиваться со значительными потерями артиллерии в ходе СВО. По состоянию на январь 2025 года потери буксируемой артиллерии в Украине составили 229 единиц, из которых 134 уничтожены, 75 повреждены, 2 брошены и 18 захвачены. Основные потери включают 54 уничтоженных и 43 поврежденных 155-мм гаубиц M777A2, 11 уничтоженных и 2 захваченные 122-мм гаубиц D-30, 9 брошенных и уничтоженных 152-мм полевых орудий 2A36 Гиацинт-B. Из противотанковых орудий, таких как 100-мм МТ-12, было уничтожено 10, повреждено 6 и захвачено 11, в то время как из 100-мм БС-3 было уничтожено одно и захвачено два. Другие поврежденные системы включают 5 уничтоженных 105-мм гаубиц L119, 8 уничтоженных 152-мм гаубиц 2A65 Мста-Б и 3 захваченные 152-мм пушки-гаубицы D-20.

Потери украинской самоходной артиллерии составили 446 единиц, из которых 349 уничтожены, 73 повреждены и 24 захвачены. На 122-мм самоходную артиллерию 2С1 "Гвоздика" приходится 134 уничтоженных, 16 поврежденных и 13 захваченных. Другие потери включают 51 уничтоженных и 8 поврежденных 152-мм советских самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 57 уничтоженных и 16 поврежденных модификаций М109 и 36 уничтоженных артиллеристских польских самоходных гаубиц AHS Krab. Дополнительные потери включают в себя 7 единиц французских самоходных гаубиц CAESAR 6х6, 5 155-мм "Богдана" 4.0, 4 120-мм М1064А3 и 13 203-мм "Пионов" 2С7. К поврежденным или захваченным системам относятся 3 152-мм гаубицы 2S5 Гиацинт-С и один поврежденный 155-мм Panzerhaubitze 2000.

По сообщению немецких военных экспертов, Украина недавно запросила у Запада дополнительную поддержку для удовлетворения своих артиллерийских потребностей, сославшись на ежемесячное потребление от 90 000 до 110 000 снарядов. В этой связи отмечается, что такие усилия западной военной помощи ВСУ, как "Датская модель" прямого финансирования украинских производителей и "Дорожная карта коалиции по артиллерийскому вооружению" направлены на удовлетворение этих требований, хотя производство в западных странах с трудом справляется с задачей полного удовлетворения украинского спроса. Ситуацию осложняет то, что, помимо Украины, Великобритания заказала у Германии 116 единиц RCH 155 для своей программы Mobile Fires Platform, которые будут производиться в Германии и Великобритании. Швейцария выбрала платформу Piranha IV в рамках своей программы Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026 и уже есть одобрение парламента на это на 2025 год. Германия, Италия, Нидерланды, Катар и Испания также выразили заинтересованность в приобретении немецких артиллеристских систем, при этом Германия сама рассматривает возможность приобретения до 168 единиц в рамках программы ZukSysIndF mRw, а Италия планирует заменить свои гаубицы FH70. Соединенные Штаты тоже присматриваются к RCH 155 наряду с другими системами для своей программы мобильных тактических пушек, и решение ожидается в 2026 году.