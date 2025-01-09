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vizir47
Эксперты объясняют интерес Трампа к Гренландии ее стратегическим значением и природными ресурсами
Американские военные эксперты, на фоне подтверждения Дональдом Трампом намерения относительно приобретения Соединенными Штатами Гренландии, провели свой анализ этой заинтересованности нового президента США.

8 января 2025 года вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Дональд Трамп подтвердил свое намерение относительно приобретения Соединенными Штатами Гренландии, подчеркнув ее важность для национальной безопасности и экономических интересов. Трамп не исключил использования военных или экономических мер для достижения этой цели, подчеркнув стратегическое значение Гренландии для обороны Арктики и добычи ресурсов.

Военные эксперты США объясняют возобновившийся интерес Дональда Трампа к приобретению Гренландии, прежде всего, ее стратегическим военным значением и богатством природных ресурсов. Например, редкоземельные минералы и другое важнейшее сырье, имеющееся в Гренландии, необходимо для производства Соединенными Штатами танков и боевых машин пехоты. В конструкционных элементах боевых машин пехоты используется алюминий, а в электронных системах — графит, что обеспечивает функциональность в различных условиях эксплуатации. Бериллий используется в соединителях и бортовой электронике из-за его легкого веса и проводящих свойств. Титан и железо/сталь используются для изготовления брони и силовых установок, причем последние обеспечивают долговечность и прочность конструкции. Медь поддерживает системы связи, в то время как вольфрам повышает точность наведения механизмов и эффективность вооружения.

Производимые в США истребители, такие как F-16 и F-35, также требуют широкого спектра имеющихся в Гренландии минералов. В частности, алюминий и графит являются ключевыми материалами для изготовления корпусов, крыльев и хвостового оперения благодаря их легкости и прочности. Титан широко используется в двигательных установках, включая турбины и сопла, благодаря своей термостойкости и прочности. Медь применяется в электронно-оптических системах и системах управления, а никель используется в корпусах самолетов и двигательных установках для повышения термостойкости. Редкоземельные элементы, такие как неодим и диспрозий, позволяют использовать передовую авионику и системы управления. Бораты и галлий имеют решающее значение для радаров, сенсоров и систем радиоэлектронной борьбы, что подчеркивает необходимость использования материалов с особыми электромагнитными свойствами.

Оборонная промышленность США в значительной степени полагается на китайские редкоземельные материалы, которые составляют примерно 80% поставок, используемых в оборонных системах. Однако эмбарго влияет на производство таких технологий, как истребители F-35, создавая риски сбоев в цепочке поставок, задержек в производстве и увеличение затрат. Чтобы решить эту проблему, США изучают получение доступа к альтернативным источникам и увеличивают внутренние инвестиции в производство редкоземельных элементов, чтобы снизить зависимость и повысить устойчивость цепочки поставок. Поэтому последние заявления Дональда Трампа по Гренландии, хотя и кажутся экстремальными, представляются американским военным экспертам логичными с чисто стратегической точки зрения.

Кроме того, эксперты указывают на расположение Гренландии в Арктике, которое имеет решающее значение для национальной безопасности, поскольку здесь расположена космическая база «Питуффик», важнейший элемент американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Поэтому Трамп рассматривает приобретение Гренландии как важное условие для противостояния геополитическим соперникам, таким как Россия и Китай, которые наращивают свое присутствие в Арктическом регионе.

Эксперты напоминают, что США проявляют интерес к Гренландии с 1867 года, когда государственный секретарь Уильям Х. Сьюард рассматривал возможность покупки Гренландии и Исландии, хотя Конгресс выступил против этой идеи. После Второй мировой войны, в 1946 году, США предложили Дании 100 миллионов долларов в золотых слитках за Гренландию, сославшись на военную необходимость, но Дания отказалась. Во время холодной войны США основали военно-воздушную базу Туле в Гренландии, подчеркнув стратегическую важность острова. Недавние предложения Трампа перекликаются с этими историческими попытками, подчеркивая как безопасность, так и экономические факторы.

Реакция на предложение Трампа относительно Гренландии преимущественно негативная. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эту идею как нереалистичную, заявив, что Гренландия не продается. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде повторил, что остров не выставлен на продажу, подчеркнув автономию Гренландии и важность самоопределения. Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг эту идею, подчеркнув необходимость уважения суверенитета союзников. Эти ответы отражают общее мнение о том, что будущее Гренландии должно определяться ее жителями, а не внешними субъектами.

#гренландия #дональд трамп и гренландия
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Reuters: Трамп может купить Гренландию не прибегая к военным методам "приобретения"
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