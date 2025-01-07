Китай объявил об успешной разработке первой в мире системы мобильной связи 5G, разработанной в интересах вооруженных сил НОАК и способной работать на сложной местности будущих боевых действий.

Китай объявил об успешной разработке первой в мире военной системы мобильной связи 5G, способной работать на сложной местности, и уже разрабатываются планы ее развертывания в боевых условиях. Утверждается, что система мобильной связи 5G для военных позволяет одновременно подключать по меньшей мере 10 000 боевых роботов в радиусе 3 километров, что открывает путь к внедрению технологии интеллектуальных военных действий.

По сообщениям китайских СМИ, эта система была совместно разработана China Mobile Communications Group и Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

В недавней статье китайского журнала Telecommunication Science возглавлявшим этот проект старшим инженером подразделения 31567 НОАК Хоу Цзе подробно описана указанная система, история ее создания и преимущества использования для Народно-освободительной армии Китая . В частности, утверждается, что система может поддерживать стабильную передачу данных с задержкой не более 15 миллисекунд, даже когда подразделения НОАК перемещаются со скоростью до 80 километров в час по горной или городской местности, сталкиваясь с электромагнитными помехами. Военная система 5G значительно отличается от гражданской версии. НОАК требует бесперебойного подключения в отсутствие наземных базовых станций или при нарушении спутникового сигнала. Кроме того, высота антенны, установленной на транспортных средствах связи, не должна превышать 3 метров, чтобы избежать столкновения с препятствиями, такими как здания или деревья. Однако это серьезно снижает дальность действия высококачественных сигналов.

Как сообщается, военная система 5G преодолевает возникающие ограничения существующих коммуникационных технологий в сложных условиях местности, поддерживая стабильное соединение даже без наземных базовых станций или спутниковых сигналов. Проведенные тесты позволили устранить предыдущие проблемы, связанные с потерей соединения и низкой скоростью передачи данных, обеспечив безопасность, надежность и быстрое развертывание системы в реальных боевых ситуациях. Для решения проблем с охватом сигнала, обусловленных ограничениями по высоте антенны приемных устройств, система оснащена платформой, устанавливаемой на военные транспортные средства, на которой размещаются три-четыре беспилотных летательных аппарата, выполняющих функции воздушных базовых станций. Эти дроны могут менять батареи и работать непрерывно. Кроме того, небольшие коммуникационные терминалы системы мощностью до 400 мегаватт предназначены для передачи данных на сверхвысоких уровнях местности, обеспечивая длительную работу при низком энергопотреблении.

Команда Хоу Цзе заявила, что система прошла многочисленные испытания, эффективно решая такие проблемы, как потеря соединения и низкая скорость, обеспечивая безопасность, надежность и быстрое развертывание. В сообщенной информации также подчеркивается, что одной из основных угроз военной технологии 5G являются электромагнитные помехи. Однако команда решила эту проблему с помощью инновационных технологий и модернизации используемого оборудования, что позволило небольшим терминалам связи передавать данные со сверхвысокой мощностью до 400 мегаватт при длительной работе с низким энергопотреблением. Согласно сообщениям, эта технология может позволить Китаю создать крупнейшее в мире подразделение военных роботов для их использования в возможных боевых условиях. В будущем автоматизированные боевые платформы, включая беспилотные летательные аппараты и собак-роботов, могут, по прогнозам военных экспертов, превзойти численностью солдат-людей на поле боя.

Как указывают китайские обозреватели, в отличие от Китая, в Соединенных Штатах происходит более медленная разработка 5G для военных целей. В частности указывается, что американский оборонный подрядчик Lockheed Martin и телекоммуникационная компания Verizon совместно разработали аналогичную систему. Однако тесты показали, что даже на расстоянии 100 метров между двумя боевыми машинами задержки передачи данных достигали 30 миллисекунд, что намного ниже технических стандартов НОАК. В другой опубликованной статье китайских СМИ отмечается, что этот технологический прорыв знаменует собой новую веху в развитии умных военных технологий Китая и может изменить технологический ландшафт ведения военных действий будущего.