Расположенный в Аравийском море остров Абд-аль-Кури, являющийся частью йеменского архипелага Сокотра, стал в последнее время привлекать к себе повышенное внимание западных обозревателей и военных экспертов.

В последнее время расположенный в Аравийском море остров Абд-аль-Кури, являющийся частью йеменского архипелага Сокотра и расположенный примерно в ста километрах от мыса Гардафуи, то есть крайней оконечности Африканского Рога, стал привлекать к себе повышенное внимание западных обозревателей и военных экспертов.

Этот интерес обусловлен тем, что указанный остров Абд-аль-Кури имеет особое стратегическое значение. Его расположение позволяет с этой территории осуществлять контроль за судоходными путями, которые проходят через Аденский залив и доходят до Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. И, следовательно, в конечном итоге, этот остров может стать ключевым в контроле любого морского сообщения между Ираном и повстанцами-хуситами в Йемене.

Однако в 2021 году спутниковые снимки, полученные агентством Associated Press от стартапа Planet Labs, занимающегося созданием и запуском наноспутников для ежедневной съёмки поверхности Земли, показали, что на этом острове началось строительство аэродрома. Затем эта стройка продвигалась очень медленно... до последних нескольких месяцев. И это несмотря на то, что обстановка в области безопасности в регионе значительно ухудшилась из-за периодических нападений хуситов на судоходные линии в этом регионе.

Новые фотографии, сделанные спутником Sentinel-2 дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства в конце декабря 2024 года, показали, что строительство этого таинственного аэродрома практически завершено. Детальные снимки нынешнего состояния строительства этого аэродрома были представлены отраслевым изданием The Maritime Executive, расположенным в штате Флорида, которое освещает мировую морскую индустрию в корпоративных интересах.

В частности, из опубликованных The Maritime Executive фотографий и сообщений следует, что этот аэродром уже имеет главную взлетно-посадочную полосу длиной 2400 метров, которая может принимать «боевые, морские разведывательные и тяжелые транспортные самолеты». Дробильный завод, расположенный примерно в 5 километрах от строительной площадки, поставляет материалы, необходимые для «строительства фундамента», достаточно прочного, чтобы «выдержать посадочную массу больших самолетов», а в 6,5 километрах, именно в Хайсат-Салехе, построены казармы, а также пирс на берегу реки Салех. Сообщается, что этот аэродром «будет хорошо защищен от потенциальных атак беспилотников хуситов».

Однако главной интригой здесь является отсутствие пока свидетельств, кому же будет принадлежать этот стратегически важный аэродром. До сих пор ни одна страна официально не признала свою причастность к этому аэродрому.

В марте 2024 года агентство Associated Press сообщило, что в инфомационном ролике «Я люблю ОАЭ», предоставленном Planet Labs, можно увидеть на снимке этот остров. В этой связи может стать заманчивой идея увидеть в строительстве этого таинственного аэродрома возможное участие Объединенных Арабских Эмиратов. Тем более, что ОАЭ оказывают определенное влияние на архипелаг Сокатра, который они оккупировали в период с 30 апреля по 14 мая 2018 года в рамках возглавлявшейся Саудовской Аравией военной интервенции против повстанцев хуситов. Однако нельзя забывать, что в этой оккупации интересы ОАЭ не обязательно совпадали с интересами саудовцев, хотя действительно, ОАЭ попытались установить контроль над южным побережьем страны, опираясь на «Южное движение» (Аль-Хирак), приверженное достижению независимости Южного Йемена.

Однако Объединенные Арабские Эмираты так и не признали свою причастность к строительству аэродрома Абд-аль-Кури и не подтвердили, что их присутствие на острове Сокотра «основано на гуманитарных действиях, проводимых в сотрудничестве с правительством Йемена и местными властями». По крайней мере, такой была реакция Абу-Даби на запрос агентства Associated Press в марте 2024 года.

Французские военные эксперты отмечают, что и Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в острове Абд-аль-Кури в рамках своих операций против повстанцев хуситов в Красном море и Аденском заливе. Однако пока Пентагон отрицает какую-либо причастность.

В любом случае, учитывая завершающийся ход строительства, аэродром Абд-аль-Кури должен быть введен в эксплуатацию в течение нескольких ближайших недель. И таким образом станет известно, кто же инициировал строительство этого таинственного аэропорта.