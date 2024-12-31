В Китае объявлено о проведении испытаний своего нового турбовентиляторного двигателя для БПЛА тягой 600 килограммов, который позволяет ему взлетать на высоту более 15 000 метров.

Китайская компания Aero Engine Corporation of China (AECC) объявила о том, что впервые провела испытания своего нового турбовентиляторного двигателя тягой 600 килограммов, который позволяет ему взлетать на высоту более 15 000 метров. Этот новый двигатель уже побил несколько китайских рекордов.

Как сообщают китайские СМИ, двигатель был протестирован на испытательном полигоне AECC в Чэнду, провинция Сычуань. Этот новый двигатель является первым в своем роде, разработанным внутри Китая. Согласно имеющимся данным, вся интеллектуальная собственность, связанная с двигателем, принадлежит Китаю. Испытания двигателя были проведены менее чем через восемь месяцев после начала разработки двигателя в начале этого года.

По словам разработчиков, новый двигатель может подниматься на высоту более 15 000 метров и развивать скорость, превышающую 0,8 Маха. В числе других отличительных характеристик двигателя отмечается его длительный срок службы, низкий расход топлива и высокая надежность.

Двигатель, скорее всего, будет использоваться для оснащения отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Скорее всего, по оценкам западных экспертов, речь идет о китайских военных и гражданских беспилотниках весом от 1,5 до 4 тонн. Хотя официальных сообщений о дальнейшем использовании этого двигателя не публиковалось, тем не менее это могут быть такие беспилотники, как китайский CASC CH-5 (Rainbow-5). CH-5 - это средневысотный беспилотник длительного полета (MALE) до 60 часов с грузоподъемностью около 3,3 тонн. CH-5 предназначен для наблюдения, рекогносцировки и нанесения ударов, может нести несколько боеприпасов.

Другие варианты использования нового двигателя могут включать китайский Tengden TB-001 “Scorpion D”. Это двухдвигательный беспилотный летательный аппарат грузоподъемностью до 1,5 тонн. БПЛА TB-001 предназначен для выполнения длительных задач, включая наблюдение и рекогносцировку. Он демонстрировался на различных авиашоу, показав свои возможности как в военной, так и в гражданской сфере.

Другие варианты применения двигателя включают в себя 4-тонный китайский беспилотный летательный аппарат Star Shadow или грузовой беспилотник SA750U. Первый оснащен усеченным ромбовидным корпусом, предусматривал ранее использование небольших турбовентиляторных двигателей TWS800. Star Shadow предназначен для скрытных операций, его запас хода составляет 12 часов, а потолок - 15 000 метров. БПЛА SA750U представляет собой беспилотный гражданский грузовой беспилотник, способный перевозить до 3,2 тонн груза. Разработанный производителем беспилотников в провинции Хунань, SA750U в августе успешно завершил 40-минутный испытательный полет, продемонстрировав свою способность работать на высотах до 7300 метров и дальность полета в 2200 километров.

Как отмечают западные обозреватели, прошло чуть больше года с тех пор, как Китай объявил, что теперь он может производить одновальные турбовентиляторные двигатели на 80% дешевле, чем их американские конкуренты. Эти новые более дешевые двигатели также, как утверждается, более экономичны, что делает их идеальными для использования на беспилотниках. Однако, является ли этот новый турбовентиляторный двигатель тягой 600 кг именно такой конструкцией, неясно. Вместе с тем иностранными комментаторами отмечается, помимо впечатляющих возможностей нового двигателя, относительно быстрое время его разработки, что является еще одним рекордом для Китая.

Согласно сообщениям китайских СМИ, ожидается, что новый двигатель будет впервые испытан в полете летом 2025 года. Если он пройдет испытания, то двигатель может вступить в стадию окончательного утверждения конструкции уже в 2026 году.