Италия приняла решение о продаже всех бизнес-комплексов, принадлежащих Piaggio Aerospace, турецкому производителю беспилотников Baykar Makina Sanayi.

27 декабря 2024 года итальянское Министерство бизнеса и Сделано в Италии сообщило, что уполномочило чрезвычайных комиссаров Piaggio Aero Industries и Piaggio Aviation приступить к продаже всех бизнес-комплексов, принадлежащих двум компаниям, которые работают под брендом Piaggio Aerospace, турецкому производителю беспилотников Baykar Makina Sanayi.

По оценкам европейских обозревателей, это приобретение знаменует собой поворотный момент в аэрокосмическом и оборонном секторах, сигнализируя о расширении присутствия турецкой компании Baykar в традиционном авиастроении, включая передовые силовые установки, и предлагая компании более широкое присутствие в аэрокосмической отрасли.

Piaggio Aerospace, известная итальянская компания с вековой историей в аэрокосмическом секторе, в последние годы столкнулась со значительными финансовыми трудностями. Компания, которая специализировалась на проектировании, строительстве и техническом обслуживании как гражданских, так и военных самолетов и двигателей, ввела чрезвычайное управление в декабре 2018 года после накопления значительного долга. Активы Piaggio Aerospace были выставлены на продажу в рамках процесса реструктуризации компании и попытки сохранить ее бизнес-операции. В состав холдингов компании входят Piaggio Aero Industries, специализирующаяся на проектировании и производстве самолетов, и Piaggio Aviation, предоставляющая услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитально-восстановительному ремонту.

Западные СМИ указывают, что продажа активов Piaggio Aerospace компании Baykar представляет собой стратегический шаг турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов, известного своими флагманскими системами, такими как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı. Компания Baykar быстро стала мировым лидером в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, и ее продукция пользуется растущим спросом, как на военном, так и на коммерческом рынках, особенно в зонах конфликтов, таких как СВО на Украине. Для Baykar приобретение активов Piaggio открывает возможность диверсифицировать свои технологические возможности и расширить ассортимент продукции, не ограничиваясь беспилотными летательными аппаратами. С приобретением Piaggio Aerospace компания Baykar сможет воспользоваться опытом Piaggio в области авиастроения и силовых установок, который она оттачивала десятилетиями, тем самым расширив свою технологическую базу и открыв путь к разработке платформ следующего поколения, которые позволят преодолеть разрыв между пилотируемой и беспилотной авиацией.

В дополнение к технологическим преимуществам, западными экспертами указывается, что приобретение предоставит Baykar доступ к устоявшейся клиентской базе Piaggio, которая включает как военных, так и гражданских операторов в Европе, Азии и на других международных рынках. Это может значительно укрепить позиции Baykar на мировых аэрокосмических рынках, позволив компании использовать наследие Piaggio в области авиации, а также интегрировать свой собственный опыт в области беспилотных летательных аппаратов в более широкий портфель. Такое стратегическое сочетание передовых систем беспилотных летательных аппаратов Baykar и достижений Piaggio в области авиастроения и двигательной техники потенциально может привести к созданию гибридных беспилотных летательных аппаратов или даже боевых БПЛА, что открывает новые горизонты для Baykar в передовом аэрокосмическом секторе.

Экспертами отмечается, что продажа также представляет собой разрешение давнего спора о будущем Piaggio Aerospace. С тех пор, как в Piaggio было введено чрезвычайное управление, многие стороны проявили интерес к приобретению ее активов, включая компании из России, ОАЭ и других международных оборонных и аэрокосмических компаний. Итальянские власти долгое время требовали найти покупателя, который смог бы защитить национальные интересы и сохранить наследие Piaggio в аэрокосмическом и оборонном секторах. Итальянское правительство в конечном счете одобрило Baykar в качестве покупателя, посчитав это наилучшим вариантом для сохранения рабочих мест и поддержания деятельности компании при одновременном обеспечении национальной безопасности.

По оценкам западных обозревателей, это приобретение свидетельствует о более широкой тенденции в мировой оборонной промышленности, где трансграничное сотрудничество и приобретения становятся все более распространенными, поскольку компании стремятся расширить свои технологические портфолио и повысить свою конкурентоспособность. Для Baykar приобретение Piaggio Aerospace представляет собой нечто большее, чем просто расширение сферы пилотируемой авиации; это важнейшая возможность укрепить свои позиции на мировом аэрокосмическом рынке, как в военном, так и в коммерческом плане. Объединив многолетний опыт Piaggio в аэрокосмической отрасли, Baykar сможет также позиционировать себя как лидера в области новых технологий, таких как гибридные самолеты, беспилотные боевые летательные аппараты и многое другое, что еще больше укрепит позиции Турции как влиятельного игрока в мировом оборонном и аэрокосмическом секторах.