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vizir47
Китай реализует новую военную концепцию, способную дать преимущество на полях сражений будущего
Китай в ходе прошедших учений НОАК продемонстрировал эффективность использования 3D-печати для ремонта военной техники и доставки таких деталей на поле боя с помощью БПЛА. Это способно обеспечить преимущество на полях сражений будущего.

Одной из последних военных инноваций стало активное использование беспилотных летательных аппаратов, наглядно продемонстрировавшее их потенциал на поле боя. Сегодня беспилотники в зонах боевых действий стали широко использоваться для разведки, нанесения точных ударов и автономных атак. Они доказали свою способность успешно выполнять боевые задачи,  значительно ограничивая степень риска для солдат во время таких операций, как штурмы или зачистка городов, нейтрализация позиции противника до вмешательства наземных войск. Беспилотники также стали активно использоваться в логистической деятельности на поле боя, став весьма важным инструментом доставки воюющим подразделениям боеприпасов, провианта и других необходимых средств. Такое активное внедрение беспилотников подчеркнуло важность использования ими таких технологий, как искусственный интеллект, которые способны заменить солдат на многочисленных тактических должностях.

Еще одним из важнейших инновационных решений последнего времени стало развитие технологий трехмерной печати. В этих целях разрабатываются разнообразные 3D-принтеры со все более широкими возможностями, внедряются разнообразные материалы для 3D-печати. Новые технологии и 3D-принтеры  находят применение в разных сферах, в том числе и в военной. Напечатанные на 3D-принтерах  детали могут использоваться в производстве, при ремонте и даже в строительстве, а в последнее время стали активно использоваться и в военной отрасли.

Как отмечают западные военные эксперты, эти и другие уроки, в особенности извлеченные из СВО в Украине, подтверждают, что технологические инновации внимательно переосмысливают военные стратегии, делая боевые операции более эффективными и менее рискованными для вооруженных сил. И заметный прогресс в этом плане, по их мнению, демонстрирует Китай. По западным оценкам, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вышла вперед в гонке использования технологических инноваций на поле боя.  И этот прогресс НОАК весьма показателен, в частности,  в сочетании активного использования беспилотных летательных аппаратов и 3D-печати для технического обслуживания военного оборудования в зоне боевых действий, что вполне может изменить основы современной войны.

В подтверждение этому западные обозреватели обращают внимание на внедрение НОАК передовых технологий во время недавних учений  по ремонту военного оборудования, в которых участвовала бригада ВВС Северного командования армии Китая. Этот тест подтвердил возможность использования 3D-печати для изготовления поврежденных деталей и устройств различного военного оборудования на месте. Это нововведение значительно сокращает время, необходимое для ремонта критически важных военных средств, что позволяет быстро возобновить боевые операции без ущерба для безопасности войск.

Как продемонстрировали эти учения НОАК, после того, как необходимые детали распечатываются на 3D-принтерах, они прикрепляются к беспилотникам, которые успешно доставляют их нуждающимся воинским подразделениям на местах. Такой способ доставки не только ускоряет процесс ремонта военной техники и оборудования, но и снижает риски для логистического персонала, который часто подвергается атакам противника при попадании в конфликтные зоны.

Так, китайские СМИ по результатам проведенных таких учений проиллюстрировали эффективность этой новой тактической концепции конкретным инцидентом с одной из  ракет-носителем, получившей критическую аварию. Команда удаленного технического обслуживания была предупреждена сообщением о неисправности, после чего 3D-чертежи необходимых деталей были быстро составлены и изготовлены, а затем беспилотник доставил их на объект, где войска смогли выполнить необходимый ремонт с использованием 3D-принтера и виртуальной помощи технических специалистов.

При этом западные обозреватели указывают, что аналогичные возможности стали внедрять в последнее время и Соединенные Штаты, в частности, поставляя Украине 3D-принтеры для поддержки ее вооруженных сил в продолжающемся противостоянии России в СВО. Как указывается, эта технология позволяет Западу и ВСУ обойти традиционные логистические проблемы и быстро адаптировать свои стратегии в ответ на меняющуюся динамику поля боя.

По оценкам западных военных экспертов, широкое внедрение таких технологий может существенно изменить традиционную военную тактику. Способность быстро производить запасные части непосредственно на поле боя обеспечивает логистическое превосходство и может иметь решающее значение для исхода вооруженных конфликтов. Однако это поднимает вопросы о безопасности и защите проектных данных, аспектах, которые необходимо будет строго контролировать, чтобы избежать перехвата или саботажа со стороны противника.

Вместе с тем признается, что переход армий к системам 3D-печати и доставки с помощью дронов требует изменений как в технологическом, так и в тактическом плане. Вооруженные силы должны не только включить эти новые машины в свой арсенал, но и обучить свои войска оптимальному использованию этих технологий. Это требует инвестиций в обучение и разработку безопасного программного обеспечения для управления такими критически важными операциями.

#военные новости #военное противостояние #3d-печать в военной сфере
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