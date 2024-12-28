В рамках реализации своей стратегии доминирования в арктическом регионе, армия США приступила к серийному выпуску новых вездеходов Beowulf для использования в суровых погодных условиях заполярья.

Армия США в последний период стала уделять все большее внимания Арктике, чтобы подготовить свои вооруженные силы к доминированию в этом регионе. Указанная активизация устремлений к Арктике Пентагона объясняется американскими обозревателями обеспокоенностью Вашингтона действиями Москвы и Пекина, «которые хотят расширить доступ к Арктике для торговли, ресурсов и проецирования силы на этот стратегический регион».

Одним из направлений указанной стратегии Пентагона стала в последнее время разработка и производство специального военного оборудования и транспортных средств, способных работать в сложных климатических условиях Арктики. В этом контексте армия США начала выпускать новые вездеходы Beowulf грузоподъемностью 18 000 фунтов для использования в холодных погодных условиях заполярья. Это двухкорпусная машина-амфибия, обладающая наибольшей тактической мобильностью среди машин своего класса.

Как сообщается, недавно крупнейшая оборонная компания BAE Systems, занимающаяся разработками в области вооружений, получила контракты на сумму 68 миллионов долларов на производство 44 таких вездеходов повышенной проходимости (CATV) для армии США. Финансирование включает в себя продление ранее объявленного в августе 2022 года контракта в размере 48 миллионов долларов на выпуск вездеходов Beowulf повышенной проходимости и выделение дополнительно 20 миллионов долларов, запланированных на 2025 год. Комментируя указанный контракт, Дин Медланд, вице-президент BAE Systems по техническому обеспечению и международным связям, подчеркнул важность выпуска вездеходов CATV для военных операций.

CATV является частью семейства вездеходов BvS10, усиленных дополнительной системой бронированной защиты. Новая модификация вездеходов Beowulf, выбранная для применения в арктических миссиях армией США для замены устаревшего Bv206, представляет собой модернизированную платформу, подходящую для длительных операций и развертывания войск в сложных климатических условиях заполярья. Усовершенствованная машина-амфибия отличается от других модификаций автомобилей в своем классе. Она использует технологии для оказания оперативной поддержки в районах, где многие транспортные средства не могут работать.

Как сообщается, выпуск модели Beowulf, производимой компанией BAE Systems Hägglunds на севере Швеции, основан на опыте эксплуатации шведской армии в арктических условиях подобных вездеходов. Опираясь на успешное использование семейства автомобилей BvS10, Beowulf оснащен улучшенной силовой установкой и шасси. Beowulf спроектирован таким образом, чтобы удовлетворять экипаж в любых условиях и на любой местности. Он может использоваться для перевозки оборудования или в качестве машины скорой помощи, надежен даже при пересечении бурных вод или скалистых ландшафтов.

Конструкция этого автомобиля позволяет разместить до 14 человек персонала и перевозить около 8000 кг полезного груза. Он может двигаться со скоростью в 65 км/ч и создан специально для работы в режиме 24/7.

Кроме того, требования к техническому обслуживанию этого автомобиля сведены к минимуму, что приводит к снижению стоимости его эксплуатации. Автомобиль может двигаться и по воде, и не требует дополнительной подготовки для такой работы.