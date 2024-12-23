Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Искусственный интеллект оказался более искусным, чем человек, в оценке аромата виски
Исследователям из Института технологической инженерии и упаковки им. Фраунгофера удалось успешно использовать искусственный интеллект для дегустации виски и создания оптимального купажа этого алкогольного напитка.

В последнее время сфера искусственного интеллекта (ИИ) расширяется активными темпами, затрагивая все большие области жизнедеятельности человека. И если раньше использованием искусственного интеллекта  была занята узкая часть специалистов, то сейчас при огромном спросе на ИИ попросту не хватает квалифицированных кадров, способных создать алгоритмы подчас в таких весьма деликатных областях, как, например, дегустация.

Как известно, в окружающей среде большинство запахов состоят из сложной смеси молекул, которые взаимодействуют в нашей обонятельной системе, создавая специфическое впечатление. Так, в частности,  обстоит дело с виски, ароматический профиль которого можно определить по более чем 40 соединениям и который может содержать еще больше летучих соединений без запаха. Это особенно затрудняет оценку или прогнозирование ароматических характеристик виски, когда мы основываемся исключительно на его молекулярном составе.

Des bouteilles de whiskies écossais, le 3 octobre 2019 à Los Angeles, en Californie (Getty/AFP/Archives - MARIO TAMA)

Тем не менее, это то, что химикам удалось сделать с помощью двух алгоритмов машинного обучения ИИ, согласно результатам исследования, опубликованного на днях в журнале Communications Chemistry. В результате появился первый алгоритм OWSum, который представляет собой статистический инструмент для прогнозирования молекулярных запахов, разработанный авторами этого исследования. Второй алгоритм - CNN, представляет собой сверточную нейронную сеть, которая помогает обнаруживать взаимосвязи в очень сложных наборах данных. Как и те, которые находятся между "наиболее влиятельными молекулами и ароматическими свойствами" в смеси виски, объясняет один из исследователей из Института технологической инженерии и упаковки им. Фраунгофера во Фрайзинге (Германия).

Исследователи "обучили" алгоритмы, предоставив им список молекул, обнаруженных с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (два метода разделения молекул в смесях и их идентификации) в 16 образцах виски: солодовый виски Talisker Isle of Skye (10-летний), Glenmorangie и другие. Они также дали им описания ароматов, определенные для каждого образца группой из 11 экспертов. Затем были использованы алгоритмы для определения страны происхождения каждого виски и его пяти доминирующих сортов.

Алгоритму OWSum удалось определить, был ли виски американским или шотландским, с точностью более 90%. Обнаружение молекул ментола и цитронеллола было тесно связано с американской классификацией, в то время как обнаружение метилдеканоата и гептановой кислоты было в основном связано с классификацией  шотландского виски. Алгоритм также определил карамелизованные оттенки вкуса как наиболее характерные для американского виски, в то время как "яблочные", "растворяющие" и "фенольные" оттенки (часто описываемые как дымный или лекарственный запах) были наиболее характерными для шотландского виски. На втором этапе исследователи попросили OWSum и CNN предсказать обонятельные свойства виски на основе либо обнаруженных молекул, либо их структурных характеристик.

Обоим алгоритмам удалось идентифицировать пять доминирующих оттенков виски в среднем с большей точностью и последовательностью, чем любому эксперту-человеку в группе. "Мы обнаружили, что наши алгоритмы лучше согласуются с результатами дегустации, чем мнение каждого участника дискуссии в отдельности, что дает лучшую оценку общего восприятия запахов", - подчеркнули исследователи. Они также отметили, что эти методы машинного обучения могут быть использованы для обнаружения подделок или для оценок, будет ли купаж виски иметь ожидаемый аромат, что поможет снизить затраты в производстве.

Что же касается вина, то исследователи не исключают возможности использования  и здесь аналогичных методов. Так как теоретически все, что нужно разработанным исследователями из Института технологической инженерии и упаковки им. Фраунгофера инструментам, - это список соединений, обнаруженных в образце, и их соответствующие дескрипторы. Проблема останется лишь в более мелких деталях, таких как вопрос о том, достаточно ли различимы ароматы вина для алгоритма искусственного интеллекта.

#инновации #искусстввенный интеллект #ии и дегустация виски #искусственный интеллект в дегустации
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
34
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
2
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
12
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
13
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
7
В Якутии в рамках проекта «Восточный Меридиан» построят дороги к арктическим месторождениям
+
Российский киберспортсен Donk станет самым молодым обладателем «‎Лучшего игрока года» в истории CS‎
+
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Двухместный Су-30СМ2 из-за особенностей фюзеляжа уступает в скорости Су-35С
6
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Режим исследования Deep Research в нейросети Gemini теперь доступен на 40 языках
+
Обновлëнная версия iQOO Z9 Turbo будет обладать ​​аккумулятором ёмкостью около 7000 мАч
+
Micron начнет массовое производство памяти HBM4 в 2026 году
+
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
2

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
14
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
23
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
2
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
28
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
25
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
10
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
4
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
6
Обзор внешнего SSD-накопителя Silicon Power PX10
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
17:25
Шарик ты балбес, поинтересуйся развитием компов скажем в 60х, узнаешь много нового, основной тормоз прогресса по факту это лицензирование выстроенное к выгоде вполне конкретных лиц, это и сейчас видн...
Глава ASML считает, что из-за санкций США китайская полупроводниковая промышленность отстанет на 15 лет
sidreshot
17:24
Я вообще в ахуе. Он до сих пор не понял, что драйвер amd в ядро встроен. Дальше я не понимаю смысл в принципе читать, если он упорот в этом.
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
666MAXIMUS999
17:21
Игра с повесточкой, симулятор обезьяны с палкой. Макака, великий самурай и воин, это вообще порочит всю философию Самураев и боевых искусств. Я вообще за запрет подобного дна. Дно года, можно дать наг...
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
Arcane Sorcerer
17:20
8000 серия для видеокарт мобильного сегмента
AMD Radeon RX 9070 XT могут выпустить с FSR4 и новыми процессорами Ryzen 9000X3D к концу января
Vano
17:19
Слышал поговорку про стрелочников ? Ну вот это ты. Отвечать надо только за себя, ни с кем не сравнивая. Какие у нас прорывы после десяток лет в качестве сырьевой страны? Орешник ? Неплохо. А что в нев...
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
Sammie Vanhalen
17:19
Товарищи комментаторы, а как вы столько ахинеи прочитали и главное осознали?
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
Vano
17:15
Меня всегда искренне веселило , как наши люди верили что именно сейчас наша сборная по футболу выстрелит. И так было каждый год 😁 Я думаю стандартная схема, оптимистичные планы, выделение денег, ра...
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
Gensek_Vova
17:15
Там нет смысла вообще строить какую-либо оборону. Глубина фронта всего 100 км, до моря. Но пусть строят, пригодится потом ))
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
Stanislav_i
17:14
Давно пора. В наше время развитие микроэлектроники это еще и обеспечение суверенитета страны.
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
aleximus777
17:12
Я в шоке от современного капитализма) Попростреливали себе ноги, сейчас дошло до рук. Видимо, и до головы доберутся. Игры делают дорого, плохо и с повесткой. За этим идет катастрофический финансовый п...
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем