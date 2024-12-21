Национальное космическое агентство Италии ASI приступило к реализации проекта SELENE, целью которого является разработка небольших ядерных реакторов для обеспечения энергией населенных баз на Луне.

Италия приняла решение присоединиться к строительству АЭС на Луне с целью начала ее колонизации. По сообщению СМИ, в этих целях Италия запускает проект SELENE по разработке ядерных реакторов для колонизации Луны. Этот проект инициировало Итальянское национальное агентство по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию (ENEA).

Как сообщается, Национальное космическое агентство Италии ASI (Agenzia Spaziale Italiana) приступило к реализации проекта SELENE. В 2023 году проект SELENE (Sistema Energetico Lunare con l'Energia Nucleare) стал одним из победителей на финансирование конкурса ASI, направленного на разработку альтернативных энергетических решений для Луны.

Проект SELENE, поддерживаемый Итальянским космическим агентством (ASI), направлен на создание Moon Energy Hub (MEnH), стабильной энергетической системы для будущих лунных колоний за счет использования небольших ядерных реакторов, называемых поверхностными ядерными реакторами (SNRs).

В этой связи примечательно, что Италия, решившая активно заняться разработкой передовых ядерных технологий для исследования Луны и космоса, не имеет действующих атомных электростанций на ее собственной территории. Действительно, после общенационального референдума в 1987 году Италия постепенно демонтировала все свои ядерные объекты и официально отказалась от производства ядерной энергии на своей территории, объяснив это якобы создаваемыми атомными электростанциями проблемами для окружающей среды и общественной безопасности.

Относительно проекта SELENE указывается, что первоначальное технико-экономическое обоснование будет проведено ENEA в сотрудничестве с ASI для оценки использования SNR в качестве источника энергии для будущей лунной базы. Отмечается, что это исследование позволит определить роль ENEA как связующего звена между итальянскими промышленными и научными сообществами, занимающимися ядерной и космической деятельностью. Ключевой целью проекта ASI является изучение инновационных технологических решений для создания и управления энергетической инфраструктурой Moon Energy Hub, которая использует SNR для преодоления ограничений традиционных энергетических технологий, таких как радиоизотопные системы и солнечные батареи. Указывается, что Moon Energy Hub стремится обеспечить стабильную энергетическую базу для поддержки широкого спектра будущей лунной, человеческой и роботизированной деятельности. Хаб будет спроектирован как интегрированная модульная система, способная адаптироваться и расширяться в соответствии с меняющимися потребностями лунных миссий. Эта система будет включать в себя системы накопления энергии, а также управляемую систему передачи энергии для поддержки деятельности вдали от генерирующего центра.

По оценкам обозревателей, ENEA, координацией проекта SELENE, стремится подтвердить свою роль в ядерно-космическом секторе на национальном и международном уровнях, став связующим звеном между промышленными структурами и исследовательским миром, занимающимся космическим сектором. Этот путь уже начался с заключения соглашения ASI-ENEA о проведении первого технико-экономического обоснования ядерного реактора, предназначенного для питания лунных баз. Помимо разработки реакторов, трехлетний проект будет сосредоточен на ключевых технологиях, таких как датчики, автоматизация и беспроводная передача энергии. Исследователи также разработают планы вывода поверхностных ядерных реакторов SNR из эксплуатации, создадут предложения по цепочкам поставок и создадут дорожную карту для индустриализации системы.