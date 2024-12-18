Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Израильский авиаудар по Сирии сравним с землетрясением
Международные обозреватели, оценивая авиаудары Израиля по сирийской территории, указывают на схожесть его атаки 15 декабря на сирийские оружейные склады на северо-западе Сирии вблизи Тартуса с землетрясением магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Международные обозреватели в своих последних сообщениях обращают внимание на сильнейшие недавние авиаудары Израиля по сирийской территории, сравнивая их последствия 15 декабря с землетрясением,  оценивая его количественно по шкалам, традиционно используемым для природных землетрясений.

Как сообщают западные СМИ, в ходе значительной эскалации военных действий Израиль 15 декабря нанес один из самых мощных авиаударов с 2012 года на северо-западе Сирии вблизи Тартуса, результатом чего стали мощные взрывы, сейсмические последствия которых наблюдались далеко за пределами зоны непосредственного поражения. Удары были нанесены по ракетным складам и системам противовоздушной обороны вблизи средиземноморского побережья Сирии, что привело к мощным взрывам, которые были зафиксированы как сейсмические события магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) отметила , что это были самые интенсивные авиаудары вдоль сирийского побережья с начала военных действий в регионе в 2012 году. “Израильские истребители нанесли удары по ракетным установкам в 107-й казарме в районе Хамы и складам оружия в сельской местности Тартуса”, - говорится в сообщении. На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, изображено большое грибовидное облако, свидетельствующее о том, что был уничтожен значительный склад сирийского оружия.

Согласно обзору департамента сейсмологии Израиля, эпицентр подземных толчков, вызванных взрывом, находился примерно в 28 километрах от побережья Баниаса. Толчок был зафиксирован в Изнике, Турция, примерно в 820 километрах от эпицентра.

Ричард Кордаро, исследователь из США, сообщил, что сейсмический сигнал от взрыва распространялся с удвоенной скоростью, характерной для обычных землетрясений. По словам эксперта, сигналу потребовалось 12 минут, чтобы пересечь нижнюю ионосферу.

Тартус имеет стратегическое и историческое значение как место расположения военно-морского объекта, созданного в Сирии еще в 1971 году. Хотя первоначально он был классифицирован как “Пункт материально-технического обеспечения”, он сыграл решающую роль в военных операциях в Сирии с момента начала гражданской войны в 2015 году.

Хотя шкала Рихтера предназначена в первую очередь для количественной оценки землетрясений, она также может измерять магнитуду крупных взрывов. Эта возможность обусловлена тем фактом, что обе системы выделяют энергию, которая распространяется по Земле в виде сейсмических волн, которые регистрируются сейсмометрами, что позволяет определить магнитуду на основе выделяемой энергии.

Как отмечают западные обозреватели, значительный всплеск магнитуды произошел также в сентябре с.г., когда беспилотник нанес удар по крупному складу оружия в Торопце, расположенному более чем в 300 милях к северу от Украины. Мощность взрыва тогда была зафиксирована на уровне магнитуды от 2,5 до 2,8.

В этой связи западные СМИ приводят пример испытания Соединенными Штатами термоядерного устройства в "Касл Браво" в 1954 году, мощность которого составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что стало самым мощным взрывом, произведенным в США, магнитуда которого составила 4,9. Еще одно испытание "Тринити" в 1945 году в Нью-Мексико, ознаменовавшее собой первый в мире ядерный взрыв, оцениваемый в эквивалент 20 килотонн тротила, в результате чего была зафиксирована магнитуда 3,8 по шкале Рихтера.

Как отмечают эксперты, взрывы генерируют сейсмические волны, которые изначально похожи на те, что возникают при естественных сейсмических явлениях, но значительно отличаются по своим характеристикам. Например, волны землетрясений обычно более сложные и длятся дольше из-за движения вдоль линий разломов. В отличие от этого, взрывные волны обычно более кратковременны и исходят из одного точечного источника. Кроме того, в то время как землетрясения позволяют определять плоскость разлома, что помогает определить ориентацию разлома, взрывы - нет, что отражает их происхождение от точечного источника, а не от тектонических сдвигов.

Хотя сейсмографы могут регистрировать взрывы и землетрясения аналогичным образом, причины и характеристики, лежащие в основе сейсмических волн, позволяют получить четкое представление об их происхождении и последствиях.

В этой связи международные информационные агентства сообщают, что нападение Израиля на склад оружия в Сирии 15 декабря является частью “интенсивной волны авиаударов”.

#военные новости #военное противостояние #авиаудары израиля по сирии #агрессия израиля #события в сирии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
16
Xiaomi Civi 5 Pro получит чипсет Snapdragon 8s Extreme Edition и ультразвуковой датчик отпечатков
+
Фанаты GTA 5 считают, что Rockstar намекнула на возвращение Лестера в GTA 6
1
Глобальные версии смартфона Xiaomi Mi 14 продолжают получать обновление HyperOS 2.0
1
Свежая версия One UI 7 позволяет изменять частоту в играх и предлагает целый ряд улучшений
+
Samsung может выпустить смартфон Galaxy S25 Slim в количестве 3 млн единиц
+
ZOTAC случайно раскрыла некоторые характеристики видеокарт Nvidia RTX 5000 Blackwell
1
Индия заказывает боевые самолеты Су-30МКИ, произведенные по российской лицензии
+
Стали известны характеристики камеры и дисплея Huawei Pura 80
+
В сеть утекли первые изображения Poco F7
+
CDPR подтвердили возвращение Гвинта в «Ведьмак 4» и рассказали о роли Геральта
1
Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве
+
Евросоюз требует от нового сирийского руководства ликвидации двух российских баз с территории страны
2
Топ-менеджер Мурадян: Если Турция отменит all inclusive, то количество туристов многократно снизится
2
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается в течение года
2
OnePlus Ace 5 Pro выйдет на следующей неделе с поддержкой функции байпасного источника питания
+
Valve готовит масштабное обновление 7.38 и зимний ивент «Холодрыжество» для Dota 2
+
История о том, как программист по ошибке чуть не стал миллионером, перепутав в коде «+» и «-»
+
МВД вскрыло новую схему хищения аккаунтов в Telegram связанной с Wildberries
+
Бывший руководитель Google Эрик Шмидт предупреждает, что от ИИ «придется отказаться»
1

Популярные статьи

Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
179
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
25
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
87
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
11
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
8
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
13
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
10
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
14

Сейчас обсуждают

Waramagedon
19:10
их нужно было там и оставить, пусть пингвинят там на краю земли )))
Сторонник теории плоской Земли признал её ошибочность после экспедиции в Антарктиду
Waramagedon
19:08
ну почему невозможно, можно отремонтировать и пользоваться дальше если позволяют знания и ресурсы. это всего лишь текстолит с детальками.
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
Project_Raiden
19:07
Ну, комп перепал в мои руки бесплатно, но требовал доработки и ремонта. Кондеи на платы были дутые. Шумная башня на ЦП, шуршащий кулер на карте, кулёк в БП тоже жужал...) я пару недель назад его перес...
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
aleximus777
19:05
Мне тоже кажется, что должно быть решение. Но в качестве крайней меры и в разрезе того, что это подарок папе - можно прикупить и лицензионный СД
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
Dzhereli
19:03
Эм использую дискорд для общения, по играм и контенту к ним. Ютуб различные обзоры софта, железа и немного развлекательного контента. Давай расскажи почему я не должен ими пользоваться. Если че то тел...
Роскомнадзор обяжет операторов связи раскрывать данные пользователей, обходящих блокировки сайтов
aleximus777
19:02
Переигрывал в голд версию с гога, в целом все норм. Конечно, когда вспоминаешь, как жестко она прошлась по железу в свое время...
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
aleximus777
18:57
Игра состоит из геймплея и визуально-атмосферной составляющей. Геймплей может оказаться настолько удачным, что пойдет сквозь года, особенно, когда попытки его просто повторить с современным визуалом в...
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
Waramagedon
18:52
военно-политическое руководство нужно для официального подписания капитуляции и суда над ними. даже если их убить, там появятся новые бандеры вместо них. проблема глубже чем просто уничтожение руковод...
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
Waramagedon
18:48
что калибровать на банковой? расскажи всем, может и минобороны узнает и откалибрует? все вы знаете цели, но никто не пишет разведчикам. коричневая черта у тех, кто не записывается в добровольцы ради з...
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
Waramagedon
18:44
позор тем кто готов продать родину за мифическую свободу в интернете. на какие сайты у тебя не доступа? Вражеские каналы? боишься присесть за продажу Родины? Так не продавай её и живи спокойно. Что те...
Роскомнадзор обяжет операторов связи раскрывать данные пользователей, обходящих блокировки сайтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем