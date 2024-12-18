Международные обозреватели, оценивая авиаудары Израиля по сирийской территории, указывают на схожесть его атаки 15 декабря на сирийские оружейные склады на северо-западе Сирии вблизи Тартуса с землетрясением магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Международные обозреватели в своих последних сообщениях обращают внимание на сильнейшие недавние авиаудары Израиля по сирийской территории, сравнивая их последствия 15 декабря с землетрясением, оценивая его количественно по шкалам, традиционно используемым для природных землетрясений.

Как сообщают западные СМИ, в ходе значительной эскалации военных действий Израиль 15 декабря нанес один из самых мощных авиаударов с 2012 года на северо-западе Сирии вблизи Тартуса, результатом чего стали мощные взрывы, сейсмические последствия которых наблюдались далеко за пределами зоны непосредственного поражения. Удары были нанесены по ракетным складам и системам противовоздушной обороны вблизи средиземноморского побережья Сирии, что привело к мощным взрывам, которые были зафиксированы как сейсмические события магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) отметила , что это были самые интенсивные авиаудары вдоль сирийского побережья с начала военных действий в регионе в 2012 году. “Израильские истребители нанесли удары по ракетным установкам в 107-й казарме в районе Хамы и складам оружия в сельской местности Тартуса”, - говорится в сообщении. На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, изображено большое грибовидное облако, свидетельствующее о том, что был уничтожен значительный склад сирийского оружия.

Согласно обзору департамента сейсмологии Израиля, эпицентр подземных толчков, вызванных взрывом, находился примерно в 28 километрах от побережья Баниаса. Толчок был зафиксирован в Изнике, Турция, примерно в 820 километрах от эпицентра.

Ричард Кордаро, исследователь из США, сообщил, что сейсмический сигнал от взрыва распространялся с удвоенной скоростью, характерной для обычных землетрясений. По словам эксперта, сигналу потребовалось 12 минут, чтобы пересечь нижнюю ионосферу.

Тартус имеет стратегическое и историческое значение как место расположения военно-морского объекта, созданного в Сирии еще в 1971 году. Хотя первоначально он был классифицирован как “Пункт материально-технического обеспечения”, он сыграл решающую роль в военных операциях в Сирии с момента начала гражданской войны в 2015 году.

Хотя шкала Рихтера предназначена в первую очередь для количественной оценки землетрясений, она также может измерять магнитуду крупных взрывов. Эта возможность обусловлена тем фактом, что обе системы выделяют энергию, которая распространяется по Земле в виде сейсмических волн, которые регистрируются сейсмометрами, что позволяет определить магнитуду на основе выделяемой энергии.

Как отмечают западные обозреватели, значительный всплеск магнитуды произошел также в сентябре с.г., когда беспилотник нанес удар по крупному складу оружия в Торопце, расположенному более чем в 300 милях к северу от Украины. Мощность взрыва тогда была зафиксирована на уровне магнитуды от 2,5 до 2,8.

В этой связи западные СМИ приводят пример испытания Соединенными Штатами термоядерного устройства в "Касл Браво" в 1954 году, мощность которого составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что стало самым мощным взрывом, произведенным в США, магнитуда которого составила 4,9. Еще одно испытание "Тринити" в 1945 году в Нью-Мексико, ознаменовавшее собой первый в мире ядерный взрыв, оцениваемый в эквивалент 20 килотонн тротила, в результате чего была зафиксирована магнитуда 3,8 по шкале Рихтера.

Как отмечают эксперты, взрывы генерируют сейсмические волны, которые изначально похожи на те, что возникают при естественных сейсмических явлениях, но значительно отличаются по своим характеристикам. Например, волны землетрясений обычно более сложные и длятся дольше из-за движения вдоль линий разломов. В отличие от этого, взрывные волны обычно более кратковременны и исходят из одного точечного источника. Кроме того, в то время как землетрясения позволяют определять плоскость разлома, что помогает определить ориентацию разлома, взрывы - нет, что отражает их происхождение от точечного источника, а не от тектонических сдвигов.

Хотя сейсмографы могут регистрировать взрывы и землетрясения аналогичным образом, причины и характеристики, лежащие в основе сейсмических волн, позволяют получить четкое представление об их происхождении и последствиях.

В этой связи международные информационные агентства сообщают, что нападение Израиля на склад оружия в Сирии 15 декабря является частью “интенсивной волны авиаударов”.