США разворачивают постановку помех для РЭБ ПВО противника, способную нарушать работу, блокировать и ухудшать работу систем противовоздушной обороны и наземной связи.

На днях в американских СМИ была опубликована серия хвалебных статей о деятельности 133-ей эскадрильи радиоэлектронных атак ВМС США, приписанной к девятому авиакрылу авианосцев (CVW 9), которая вернулась на военно-морскую авиабазу Уидби-Айленд после пятимесячного пребывания на Ближнем Востоке и в восточной части Тихого океана. Причина такой информационной волны была обусловлена тем, что эта 133-я эскадрилья радиоэлектронных атак ВМС США входила в составе авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" и именно она стала первой в военно-морском флоте США, оснащенной постановщиком помех следующего поколения ALQ-249 (NGJ) против ПВО противника. Как указывается, устройства постановки таких помех могут нарушать работу, блокировать и ухудшать работу систем противовоздушной обороны и наземной связи противника с помощью новейшего цифрового программного обеспечения.

Согласно оценок американских военных экспертов, развертывание нового поколения РЭБ против ПВО противника ознаменовало историческую веху, продемонстрировав будущее радиоэлектронной атаки с воздуха (AEA), разработав новую тактику и осуществив впервые систему NGJ. По их мнению, NGJ - это следующий шаг в AEA. Это было необходимо для борьбы с передовыми и появляющимися угрозами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обеспечения постоянного расширения зоны действия радиоэлектронной атаки с воздуха.

Как указывается, NGJ - это эволюционная программа, обеспечивающая возможности в трех направлениях: среднечастотном (MB), низкочастотном (LB) и высокочастотном диапазоне. NGJ предоставляет расширенные возможности радиоэлектронной атаки с воздуха по нарушению, блокированию и деградации систем противовоздушной обороны и наземной связи противника с использованием новейшего цифрового программного обеспечения и технологий активных антенных решеток с электронным сканированием. Это обеспечивает возможность создания мощных помех на больших расстояниях. Кроме того, система позволяет быстро обновлять аппаратное и программное обеспечение для противодействия совершенствующимся и эволюционирующим возможностям в области угроз. NGJ дополнит и, в конечном итоге, заменит устаревшую систему постановки тактических помех ALQ-99, которая в настоящее время используется на самолетах EA-18G Growler. Подчеркивается, что NGJ изменит правила игры для сообщества военных и РЭБ.

В качестве дополнительного оборудования AEA для EA-18G Growler, NGJ-MB ориентирован на работу в среднечастотных диапазонах электромагнитного спектра. Система включает в себя по два модуля на каждый чипсет и небольшие аппаратные и программные модификации самолета EA-18G Growler для обеспечения перевозки, связи и использования.

Как сообщается, в 2021 году NGJ-MB достигла этапа C, что позволило программе перейти к этапу производства и внедрения. Контракт Low Rate Initial Production III был заключен в марте 2023 года, а первые серийные модули были поставлены американскому военно-морскому флоту в июле 2023 года. NGJ-MB - это совместная программа сотрудничества между Министерством обороны США и Министерством обороны Австралии. Указывается, что в будущем NGJ-LB будет использовать новейшие цифровые и программные технологии для устранения передовых и возникающих угроз в низкочастотных диапазонах электромагнитного спектра.

В настоящее время NGJ-LB находится на стадии разработки и производства. Это первое развертывание “продемонстрировало передовые возможности NGJ и усилило важную роль сообщества гроулеров в современной войне”, - сказал Эрик Денте, командир 133-ей эскадрильи радиоэлектронных атак ВМС С. “Что еще более важно, это продемонстрировало мастерство, преданность делу и настойчивость каждого моряка 133-ей эскадрильи радиоэлектронных атак ВМС США. Я очень горжусь моряками, летным составом и группами поддержки, которые добились ошеломляющего успеха в этой операции”. “Это развертывание NGJ войдет в историю”, - сказал, подводя итоги развертывания, мастер-шеф командования 133-ей эскадрильи радиоэлектронных атак ВМС США Фредерик Туил.

Как сообщается, военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon контракт на сумму 590 миллионов долларов на продолжение работ над системой постановки помех среднего диапазона следующего поколения (NGJ-MB). Это является частью дальнейших усилий по совершенствованию возможностей радиоэлектронной борьбы самолетов EA-18G Growler, используемых ВМС США и Королевскими военно-воздушными силами Австралии.