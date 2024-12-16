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vizir47
Канадская компания Roshel открывает свой первый завод в Мичигане для обеспечения военных нужд США
Канадская компания Roshel, производитель бронетехники, в ответ на растущий спрос со стороны американских заказчиков, открыла свое первое производственное предприятие в США и планирует увеличить поставку своей продукции в Украину.

13 декабря 2024 года компания Roshel, канадский производитель бронетехники, в ответ на растущий спрос со стороны американских заказчиков, открыла свое первое производственное предприятие в Соединенных Штатах, расположенное в городке Шелби, штат Мичиган. По словам генерального директора Романа Шимонова, это расширение  отражает стремление Roshel приблизить производство к своим клиентам, адаптируясь к меняющимся требованиям отрасли. Новый завод включает в себя наличие всех производственных процессов, в том числе  и сервисный центр для обслуживания транспортных средств, используемых федеральными и правительственными учреждениями США.

Как сообщают американские СМИ, завод Roshel в Мичигане является полным аналогом канадского, производящего такие  бронированные автомобили, как Senator с противоминной защитой (MRAP), предназначенный для выполнения различных задач и использующийся во многих зонах конфликтов.

Описание: https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/f5/Canadian%20company%20Roshel%20opens%20first%20production%20plant%20in%20Michigan%20to%20support%20US%20defense%20needs%20925%20002-f510d4a3.jpeg

Компания Roshel тесно сотрудничает с Ford Motor Company, используя шасси Ford F-550 в качестве основы для своей серии бронированных машин Senator. F-550, входящий в линейку автомобилей Ford Super Duty, отличается высокой грузоподъемностью и используется в качестве тягача. Roshel модифицирует эти шасси в соответствии с конкретными эксплуатационными требованиями, включая баллистическую защиту и модульные конфигурации. Это партнерство позволяет Roshel поставлять транспортные средства, подходящие для военных целей, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

С момента своего появления в 2018 году автомобиль Senator выпускался в нескольких конфигурациях, включая бронетранспортеры, MRAP и автомобили экстренного реагирования. Версия MRAP, выпущенная в 2023 году, имеет усиленный корпус для защиты от взрыва, использует легкие композитные материалы, а также хорошую тепло- и звукоизоляцию. Сертифицированный по стандартам НАТО stanag4569 Level 2, он предназначен для защиты от противотанковых мин весом до 6 кг и обеспечивает баллистическую защиту на 360°. Он оснащен 6,7-литровым турбодизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, с запасом хода 800 километров и грузоподъемностью до 2000 кг. Автомобиль Senator вмещает до десяти пассажиров и поддерживает различные варианты вооружения, включая дистанционно управляемые системы вооружения и противотанковые управляемые ракеты.

Производство завода Roshel в Канаде работает непрерывно, ежемесячный объем составляет 140 автомобилей. Такая производственная мощность позволила компании Roshel поставить в Украину более 1400 автомобилей Senator с начала СВО. Senator  широко используется в Украине для транспортировки войск и медицинской эвакуации. Украинские вооруженные силы в своих оценках подчеркивают представителям этой компании хорошую способность автомобиля противостоять атакам, в том числе инцидентам с использованием беспилотников с видом от первого лица (FPV).

Компания Roshel расширила свою деятельность по всему миру, предложив построить завод в Германии для производства автомобилей MRAP для клиентов из стран НАТО и Европы. Roshel также планирует локализовать часть своего производства в Украине, где в настоящее время работают ремонтные и сервисные центры этой компании. В канадском заводе Roshel работают украинские беженцы, многие из которых выразили заинтересованность в развитии такого производства у себя на родине.

В дополнение к автомобилям Senator, компания Roshel разработала новые модели, такие как Captain, легкий тактический бронированный автомобиль на базе шасси Toyota Land Cruiser 70, а также версию Senator для медицинской эвакуации. Captain разработан для использования в ситуациях быстрого реагирования и обеспечивает баллистическую защиту 1-го уровня по стандарту STANAG 4569 и взрывозащищенность 2-го уровня.

Roshel поставила бронетехнику во многие страны, включая Коста-Рику, Южную Корею, Боснию и Герцеговину. Автомобили MRAP сертифицированы в соответствии со стандартами НАТО по баллистической и взрывозащищенности. В Германии компания Roshel предложила поставить 100 MRAP в Украину при строительстве местного производства для поддержки операций НАТО. Цены на эти машины конкурентоспособны по сравнению с альтернативными вариантами, и они используются в боевых условиях СВО.

Основанная в 2016 году Романом Шимоновым, бывшим военнослужащим Армии обороны Израиля, компания Roshel управляет четырьмя производственными предприятиями в Онтарио и планирует дальнейшее расширение в США и Европе. Компания досрочно выполнила несколько контрактов, в том числе на поставку 200 автомобилей Senator в Украину в рамках программы военной помощи Канады в размере 92 миллионов канадских долларов. Как отмечают американские обозреватели, стремление к расширению производства отражает растущую роль Roshel на мировом рынке бронетанковой техники и  усилия этой компании по удовлетворению растущего спроса на ее продукцию во многих регионах.

#военные новости #военное противостояние #компания roshel
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