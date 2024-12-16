В Китае разработали компактное устройство, предназначенное для оснащения небольших БПЛА мощными лазерными лучами, способными даже резать металл.

По сообщениям китайских СМИ, исследователи под руководством китайского эксперта по лазерам Ли Сяо, которого также называют «Крейзи Ли» за его нестандартное мышление, разработали компактное устройство, способное вооружать небольшие беспилотные летательные аппараты мощными лазерными лучами, способными даже резать металл, что ранее считалось невозможным.

Исследовательская группа, возглавляемая китайским ученым Ли Сяо, даже предусматривает сценарий, при котором один небольшой беспилотник может противостоять отряду полностью вооруженных солдат. В частности, они предвидят, как лазер ближнего инфракрасного диапазона с длиной волны 1080 нанометров может при мощности всего в пять микроватт вызвать слепоту у бойцов противника. Однако интенсивность луча, попадающего в глаза этим солдатам, в 200 миллионов раз выше и достигает одного киловатта на квадратный сантиметр. При попадании такого луча на открытую кожу человека подкожный жир мгновенно испаряется. Лазер такой мощности “достаточен для того, чтобы разрезать металл”, - написала исследовательская группа во главе с Ли Сяо.

Как описывают китайские СМИ, в своем недавнем исследовании ученый из Национального университета оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая взялся за то, что когда-то считалось невозможным: создание лазерного луча с большой дальностью поражения, для чего обычно требуется оборудование размером с грузовик. Согласно ранее провозглашенной точке зрения, небольшая платформа, такая как потребительский беспилотник, никогда не сможет нести такое мощное лазерное оружие или необходимое для него энергоснабжение, сообщает South China Morning Post.

Однако Ли и его коллеги преодолели это ограничение, изобретя компактное и легкое устройство, которое позволяет беспилотным летательным аппаратам получать мощные лазерные лучи с земли и точно перенаправлять их на вражеские цели. Чтобы преодолеть ограничения по весу и габаритам, дрон отражает луч лазера, направленный с земли, на цель. Это увеличивает мощность лазера беспилотного летательного аппарата до более чем 30 кВт и позволяет лучу огибать препятствия, такие как здания, поражая цели в их самых слабых и незащищенных местах. Исследовательская группа подчеркнула, что в будущем несколько беспилотных летательных аппаратов, оснащенных этим устройством, смогут обнаруживать цели и запрашивать лазерную поддержку с земли, что повысит скорость реагирования и эффективность военных операций.

Перенаправляющее лазерный луч устройство состоит в основном из двух труб, похожих на телескопы: одна принимает лазерный луч с земли, а другая отражает его в направлении цели. Наведение труб осуществляется с помощью сверхточных сервомеханизмов определения высоты и поворотных столов по азимуту, а оптическая траектория между ними определяется с помощью высокоэффективных отражающих зеркал.

Согласно сообщениям СМИ, ученые решили большинство технических проблем, связанных с новым лазерным дроном, устранив, в частности, проблемы с вибрацией для повышения точности лазерного излучения беспилотника. Так, учеными указывается, что основным препятствием на пути к успеху является вибрация, возникающая во время полета, которая может рассеивать луч. По словам Ли, для предотвращения этой проблемы устройству понадобилась превосходная технология виброизоляции.

В 2016 году Китай запустил первый в мире квантовый спутник, превратив из научной фантастики в реальность технологию лазерного наведения на сверхдальние расстояния. В последние годы китайские ученые также добились значительных успехов в области сверхточной синхронизации времени на мобильных устройствах, что значительно повысило точность координации между интеллектуальными оружейными платформами. В свою очередь, это позволило осуществить прорывы, которые когда-то считались невозможными, например, объединить микроволны или лазеры, излучаемые с разных платформ, в мощный энергетический луч в небе. Как отмечают ученые, такие достижения упростили координацию и взаимодействие между системами на больших расстояниях, открыв путь к созданию совершенного лазерного оружия.

Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Armamentarii.