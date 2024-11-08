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vizir47
Китайская «Звезда Смерти» способна выводить из строя спутники на орбите
Китайские ученые заявили о создании ими устройства с конвергентным энергетическим лучом, позволяющего синхронизировать направления нескольких лучей в один пучок для увеличения мощности, необходимой для поражения одной цели.

Вне всякого сомнения, что появление в мировом прокате в мае 1977 года всем хорошо известного фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны», после долгих раздумий стало источником вдохновения для китайских ученых, решивших воплотить в реальность оружие «Звезды Смерти». По крайней мере, такой вывод следует из появившихся в последние дни в китайских СМИ сообщений о том, что ученые КНР разработали усовершенствованное устройство направленного действия, способное, подобно «Звезде Смерти», фокусировать несколько микроволновых лучей на одной цели.

Chinese scientists are bringing a converged energy beam weapon from fiction to life. Image: Lucasfilm/Disney

В частности, как следует из сообщения South China Morning Post, китайские ученые воплотили в жизнь устройство с конвергентным энергетическим лучом. Завершены испытания такой новой системы, которая сочетает в себе электромагнитные волны со сверхточной технологией синхронизации направления нескольких лучей в один пучок для увеличения мощности, необходимой для поражения одной цели. Указывается, что созданная система, которая завершила экспериментальные испытания на предмет ее потенциального применения, состоит из нескольких устройств, передающих микроволновые излучения, размещенных в разных местах.

Хорошо известно, что в последние годы Китай разрабатывает мощное микроволновое оружие, способное вывести из строя чувствительные электронные компоненты, включая радарные системы, компьютеры, коммуникационную инфраструктуру и даже ракеты и спутники. Такие системы могут быть намного дешевле, чем ракеты-перехватчики, которые стоят сотни тысяч долларов. По мнению экспертов, сфокусированные лучи от такого оружия направленной энергии также могут наносить минимальный побочный ущерб, что делает его выгодным для использования в политически чувствительных условиях.

Как отмечают многие военные эксперты, сложность такого нового оружия заключается в его конвергентной многолучевой микроволновой системе, разработанной специально для поражения объектов на орбите. Состоящее из нескольких независимых источников генерации энергетического луча, созданная в КНР технология может координировать и фокусировать такие лучи в определенной точке. Это достигается за счет чрезвычайно точного контроля и синхронизации положения и времени используемых в этой операции микроволновых излучателей, требующих уменьшения погрешности позиционирования до нескольких миллиметров и временной синхронизации не более 170 пикосекунд. Такая технология, о создании которой заявляют китайские ученые, превосходит характеристики современных атомных часов на спутниках GPS, что свидетельствует о впечатляющем достигнутом в КНР прогрессе.

Указанная точность имеет решающее значение, поскольку только она может обеспечить практически идеальную синхронизацию между различными излучателями, что имеет решающее значение для эффективности сфокусированного луча. В прошлом году китайские ученые уже побили мировой рекорд синхронизации времени, достигнув точности в 10 пикосекунд на расстоянии более 1800 километров по оптическим волокнам.

Китайские ученые и инженеры построили такую систему на западе Китая. Как сообщают китайские СМИ, созданная система оснащена семью генерирующими энергетические лучи устройствами и мобильным командованием, которое управляет всей операцией. Проведенные испытания продемонстрировали способность этой технологии нарушать сигналы американских спутников GPS и других спутников, подтверждая ее потенциал в качестве возможного военного инструмента в условиях космоса.

Этот китайский проект, из-за его деликатного характера и стратегических последствий, сохраняет конфиденциальность многих параметров характеристик созданного устройства. Теоретически его модульная структура может позволить на неопределенный срок увеличивать мощность такого сфокусированного энергетического луча. Предыдущие исследования показывают, что когда мощность устройства направленной энергии достигает одного гигаватта, это может нанести значительный ущерб спутникам на низкой орбите. Хотя требуемая для этого энергия намного меньше, чем требуется для уничтожения планеты в версии фильма Джорджа Лукаса, создание Китаем такого устройства предоставляет ему безусловные стратегические возможности в случае переноса  военных действий в космос.

#военное противостояние #&quot;звезда смерти&quot; #военые новости
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