Правительства США и Китая, несмотря на растущую напряженность по вопросам национальной безопасности и торговли, 13 декабря возобновили 45-летнее Соглашение по науке и технологиям (STA).

Правительства США и Китая, несмотря на растущую напряженность по вопросам национальной безопасности и торговли, 13 декабря возобновили 45-летнее Соглашение по науке и технологиям (STA), разрешающее ограниченное сотрудничество правительств в области науки и технологий. В новой версии, по словам двух высокопоставленных чиновников Госдепартамента США, которые проинформировали журналистов на условиях анонимности, американские переговорщики по Соглашению стремились защитить американские интересы, добавив механизмы для повышения прозрачности и привлечения Китая к ответственности за любые нарушения его условий. Соглашение охватывает только сотрудничество между правительствами и исключает критические и новые технологии.

Как отмечает Bloomberg, STA, подписанное в 1979 году, на протяжении десятилетий служило образцом для китайских чиновников в налаживании партнерских отношений с университетами США, а также неправительственными организациями (НПО), способствуя обмену студентами и учеными и взаимодействию между научными лабораториями. Эти связи стали в последний период напряженными, признает высокопоставленный чиновник Госдепартамента, который выступил с краткой информацией на брифинге для СМИ.

“Коммунистическая партия Китая злоупотребила открытостью американского научного сообщества, чтобы украсть американские исследования и использовать их в своих корыстных целях”, - утверждали 10 членов Палаты представителей США от республиканцев в прошлом году в письме, в котором они призвали администрацию президента Джо Байдена приостановить действие соглашения.

Новость о продлении соглашения вновь вызвала недовольство в США. Председатель комитета Палаты представителей по делам Китая пожаловался вчера вечером госсекретарю Энтони Блинкену, что ему следовало передать новой администрации избранного президента Дональда Трампа вопрос о принятии окончательного решения в отношении целесообразности продления этого соглашения. Однако представитель Госдепартамента отметил, что выгоды перевешивают риски. “Мы понимали, что неспособность продлить соглашение также может иметь негативные последствия в областях научного сотрудничества, которые приносят пользу Соединенным Штатам”, - сказал чиновник, сославшись на текущую работу по мониторингу землетрясений, вспышек гриппа, качества воздуха и борьбы с сельскохозяйственными вредителями в качестве примеров сотрудничества, которое приносит пользу обеим странам. Китайское правительство также хотело продлить соглашение, считая соглашение крайне важным для сотрудничества с любым академическим учреждением или неправительственной организацией США.

Внесенные в соглашение изменения содержат новые формулировки о необходимости взаимности при обмене данными и создает процесс для обсуждения предполагаемых нарушений этих положений и прекращения действия договора, если проблемы не будут устранены. Американская сторона настаивала на этих мерах.

По словам представителя Госдепартамента, новое соглашение также касается безопасности отдельных ученых. “Мы не хотим, чтобы американские исследователи, участвующие в безобидном проекте, оказались в ситуации, когда какой-нибудь чрезмерно усердный чиновник будет преследовать их или арестовывать”, - говорит второй представитель Госдепартамента. Китайские наблюдатели считают, что забота о безопасности исследователей должна быть обоюдной. “Обеспечение справедливости и безопасности для китайских исследователей за рубежом имеет важное значение для восстановления стабильной основы для научного обмена и совместных исследований”, - указали китайские представители, ссылаясь на пагубное воздействие на китайских ученых отдельных кампаний, начатое администрацией Трампа, под предлогом недопущения китайского экономического шпионажа.

Теперь Белый дом должен одобрить продление предлагаемого сотрудничества. При этом американские обозреватели отмечают, что администрация Байдена за 4 года своего пребывания у власти не запустила ни одного нового проекта, и многие ученые опасаются, что Трамп может негативно отнестись к продлению такого сотрудничества. Тем не менее, они считает, что сохранение соглашения оставляет дверь открытой, если отношения между двумя странами потеплеют. “Начинать все сначала было бы намного, намного сложнее. Так что сохранить этот проект - большое дело”, - подчеркивают они. Хуэйяо Ван, президент базирующегося в Пекине аналитического центра Центра «Китай и глобализация», специализирующегося на международных отношениях, согласен с этим. Продление соглашения, по его словам, “посылает четкий сигнал о том, что политика должна быть отделена от научно-технического сотрудничества”.