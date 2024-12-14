Министерство национальной обороны Литвы подтвердило поставку очередного пакета военной помощи Киеву.

На этой неделе Министерство национальной обороны Литвы подтвердило поставку очередного пакета военной помощи Киеву, куда, в частности, вошли специализированные прицепы, предназначенных для транспортировки гусеничной бронетехники, новая партия боеприпасов для украинских вооруженных сил.

На протяжении многих лет Литва постепенно расширяла масштабы своей военной помощи Украине, которая началась в 2014 году с поставок стрелкового оружия, боеприпасов и поддержки в обучении украинских военнослужащих после присоединения Крыма к России. Со временем эта помощь переросла в постоянное наращивание потенциала ВСУ. После начала СВО в 2022 году Литва значительно повысила качество и количество своей военной помощи, поставляя современное оборудование, такое как бронетехника, тяжелые боеприпасы, системы борьбы с беспилотниками и системы управления огнем.

Вклад Литвы также включает в себя нелетальную помощь, такую как генераторы большой мощности, походные кровати, погрузчики и оборудование, необходимое для боевых действий в холодную погоду, что становится все более важным фактором по мере затягивания СВО.

Интеллектуальная система наведения дальнего действия RISE-1 представляет собой еще один передовой технологический актив, предоставленный Литвой. Благодаря этому оборудованию украинские вооруженные силы повысили эффективность своих боевых операций.

В ноябре с.г. Литва поставила Киеву дополнительную партию генераторов, необходимых для удовлетворения растущих потребностей ВСУ в энергии на поле боя, особенно в предстоящий зимний период. Одновременно Вильнюс направил запасные части для бронетранспортеров M113, которые широко используются украинскими вооруженными силами в СВО.

Среди наиболее заметных поставок Литвы в последнее время были также боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M113, системы подавления беспилотных летательных аппаратов, зимняя одежда и снаряжение, боеприпасы для безоткатных орудий Carl Gustaf, различное материально-техническое оборудование, походные кровати.

Поставленные Литвой бронетранспортеры M113 предназначены для обеспечения быстрой мобильности и повышенной защиты солдат ВСУ на поле боя. Эта культовая машина, разработанная американской компанией FMC и поступившая на вооружение в 1960 году, является одной из наиболее широко выпускаемых бронированных машин в мире, насчитывающей более 80 000 единиц различных моделей. Изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, M113 сочетает в себе легкость конструкции и долговечность. Его многослойная броня обеспечивает эффективную защиту от осколков и огня стрелкового оружия. Передняя часть машины оснащена пластиной glacis толщиной 38 мм, расположенной под углом 45°, что повышает ее способность отражать снаряды. Борта машины имеют броню толщиной 45 мм, обеспечивающую значительную боковую защиту. Однако, несмотря на эти особенности, M113 не рассчитан на то, чтобы противостоять современным противотанковым боеприпасам или снарядам крупного калибра, что отражает его основную роль как транспортного средства и машины поддержки, а не как машины, предназначенной для ведения прямого боя.

БТР М113 рассчитан на перевозку 13 человек, включая экипаж из двух человек и до 11 солдат. Его основным вооружением является крупнокалиберный пулемет Browning M2 под патронник 50-го калибра, установленный на крыше для обеспечения эффективной огневой поддержки против легких целей и вражеской пехоты. Такой выбор вооружения подчеркивает его роль как транспортного средства, способного защищать перевозимых военнослужащих, оставаясь при этом в стороне от прямых столкновений. Что касается мобильности, то M113 оснащен двигателем Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 лошадиных сил. Этот двигатель в сочетании с торсионной подвеской позволяет автомобилю развивать максимальную скорость на дорогах в 66 км/ч. Он также является амфибией и способен преодолевать водные преграды со скоростью 5,8 км/ч, что обеспечивает гибкость в эксплуатации в различных условиях. Имея дальность действия 480 км, M113 хорошо подходит для выполнения длительных задач, требующих поездок на большие расстояния. Несмотря на свой возраст, M113 по-прежнему широко используется многими вооруженными силами по всему миру благодаря своей механической простоте, модульности и надежности. Для удовлетворения конкретных потребностей было разработано множество вариантов - от бронированных машин скорой помощи до мобильных командных пунктов и платформ для специализированных систем вооружения. В Украине, где он используется для поддержки наземных операций, M113 продолжает демонстрировать свою ценность, перевозя войска и военное оборудование.

Поддержка Литвой Украины включает в себя также обучение украинских солдат, помощь беженцам и международную пропаганду. Как отмечают западные обозреватели, оказывая свою военную и материально-техническую поддержку, Литва играет важную роль в более широком реагировании Запада на события в Украине.

На сегодняшний день совокупная поддержка Литвы Украине превысила 1,5 миллиарда евро, в том числе более 721 миллиона евро было специально выделено на военную помощь.