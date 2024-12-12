В рамках оказания Эстонией военной помощи Украине, оборонная компания этой страны Frankenburg Technologies намерена начать испытания своей зенитной ракеты Mark 1 на Украине в начале 2025 года.

Согласно сообщению эстонского информационного сайта ERR, оборонная компания этой страны Frankenburg Technologies намерена начать испытания своей зенитной ракеты Mark 1 на Украине в начале 2025 года. Эти испытания будут проводиться в соответствии с соглашением между Frankenburg Technologies и Министерством обороны Украины.

Mark 1 - это первая известная эстонская ракета отечественной разработки, специально предназначенная для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности, "Герань-1" и "Герань-2", которые с начала СВО активно используются в боевых операциях в Украине.

Небольшие размеры ракеты Mark 1, как сообщается, снижают материальные затраты на ее производство, но ограничивает ее дальность действия и полезную нагрузку по сравнению с более крупными системами, например, такими как FIM-92 Stinger.

Согласно опубликованным сведениям, ракета Mark 1 может поражать цели на высотах до двух километров и оснащена платформой ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта, которая помогает в обнаружении угроз и наведении на цель. По словам генерального директора компании Frankenburg Technologies Кусти Салма (Kusti Salm), при разработке ракеты особое внимание уделялось снижению ее цены и упрощению ее производства. Первоначальными планами предусматривалось производство нескольких десятков единиц в неделю и доведение до сотен в неделю к концу 2025 года. Компания также рассматривает возможность производства таких ракет в самой Украине.

В тактико-технических данных на Mark 1 указывается, что это компактная ракета длиной около 0,5 метра, оптимизированная для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Аналитики оценивают дальность полета ракеты в два километра при весе боеголовки примерно в 0,5 килограмма. Отмечается, что система наведения использует технологию автоматизированной идентификации угроз.

Как указывают эстонские СМИ, создание указанной ракеты Mark 1 отражает нынешнюю тенденцию среди европейских оборонных стартапов, интегрирующих искусственный интеллект (ИИ) в военные технологии. Такие компании, как Frankenburg Technologies, Helsing и Stark Defense, фокусируются на решениях на базе ИИ в создании ракет для борьбы с беспилотниками, систем ситуационной осведомленности и ударных беспилотников. Эти усилия сопровождаются увеличением региональных оборонных бюджетов и опасениями по поводу возможного последующего сокращения внешней поддержки, особенно со стороны Соединенных Штатов. Совместные проекты, такие как партнерство Rheinmetall с Auterion по разработке стандартизированного программного обеспечения для управления беспилотниками, должно будет обеспечить оперативную совместимость и более активное внедрение передовых технологий в вооруженных силах НАТО.

Эстонская компания Frankenburg Technologies, основанная в 2024 году со штаб-квартирой в Таллине, работает в Эстонии, Латвии и Украине. Компанию возглавляют бывшие эстонские военачальники, в том числе генерал Мартин Херем и генерал-майор Вейко-Велло Пальм, которые после окончания военной карьеры перешли работать в частный сектор. Frankenburg Technologies сосредоточена на разработке недорогих ракетных систем в больших количествах.

Представители министерства обороны Украины подчеркивают важность диверсификации украинской системы противовоздушной обороны для создания надежной, многоуровневой сети обороны, способной противостоять широкому спектру угроз. Эта стратегия уже предусматривает использование различных систем для противодействия угрозам разного уровня, что повышает общую эффективность обороны. Для реализации этой задачи Киев внедрил передовые западные системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Patriot американского производства и системы IRIS-T, поставляемые Германией, для усиления своих возможностей в борьбе с высотными угрозами и угрозами дальнего радиуса действия. Кроме того, Украина развернула мобильные подразделения противовоздушной обороны, такие как немецкая самоходная зенитная установка Gepard (SPAAG), которые эффективны против низколетящих беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Эта многоуровневая стратегия также предусматривает применение стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, что отражает комплексный подход к противовоздушной обороне. Несмотря на эти усилия, официальные лица Украины подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны для полной защиты неба страны.

Сотрудничество Украины и Эстонии поддерживается двусторонним соглашением о безопасности сроком на 10 лет, подписанным в июне 2024 года. Как сообщается, это соглашение предусматривает предоставление Эстонией 100 миллионов евро на военную помощь Украине в 2024 году и ежегодное выделение 0,25% своего ВВП на эти цели до 2027 года. Партнерство также включает планы по стратегическому диалогу и сотрудничеству в военно-промышленных проектах в целях укрепления региональной безопасности. Таким образом, ожидается, что предстоящие испытания ракеты Mark 1 в условиях СВО в Украине позволят уточнить ее возможности и определить ее пригодность для дальнейшего развертывания. В случае успеха система может стать экономически эффективным средством противодействия угрозам, связанным с беспилотными летательными аппаратами, и поддержать производственные усилия Frankenburg Technologies. Целью предстоящих испытаний, согласно сообщениям эстонских СМИ, является также предоставление критически важных данных для корректировки стратегии противовоздушной обороны Украины и повышения ее оборонных возможностей как за счет внутренних разработок, так и за счет международного сотрудничества.