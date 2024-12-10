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vizir47
США и Австралия намереваются оказать Украине дополнительную военную помощь
Вашингтон и Канберра заявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, подчеркнув, что она послужит усилению боеспособности ВСУ в противостоянии России в СВО.

Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 988 миллионов долларов, что стало 22-м подобным пакетом при администрации Байдена. Как указывается, помощь направлена на оказание Киеву важнейшей военной поддержки, включающей передачу боеприпасов для HIMARS и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые имеют жизненно важное значение для действий ВСУ в СВО. Кроме того, этот пакет включает обеспечение технического обслуживания и ремонта  ранее переданного Украине Западом военного оборудования.

Описание: https://www.opex360.com/wp-content/uploads/abrams-ukraine-20240128.jpg

С учетом этого нового пакета общая сумма военной помощи США Украине с момента начала СВО в феврале 2022 года превысила 62 миллиарда долларов. Эта военная помощь будет по-прежнему играть ключевую роль в развитии и затягивании вооруженного конфликта на Украине.

Как отмечают в комментариях американские военные эксперты, одним из наиболее важных элементов нового пакета военной помощи является поставка боеприпасов для HIMARS, которые активно используются дальнобойной артиллерией Украины. С момента появления на поле боя в середине 2022 года, системы HIMARS сыграли важную роль в контрнаступательных операциях Украины, позволяя ВСУ наносить удары по российским городам, складам боеприпасов и другой ключевой инфраструктуре глубоко в тылу. Поскольку СВО затягивается, в Вашингтоне уверены, что продолжение поставок боеприпасов HIMARS имеет решающее значение для сохранения Украиной своей способности наносить точные удары по российским войскам с больших расстояний.

Наряду с боеприпасами HIMARS, последний пакет помощи США включает передовые беспилотные летательные системы, которые стали весьма востребованными для Украины в продолжающейся СВО. Такие передовые беспилотники играют для ВСУ важную роль, предлагая украинским вооруженным силам расширенные возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также используются для нанесения высокоточных ударов.

В дополнение к предоставлению новых вооружений и систем, американский пакет также предусматривает поддержку в техническом обслуживании и ремонте уже переданной Киеву западной техники, что имеет решающее значение для обеспечения ее рабочего состояния. Как признают американские военные эксперты, обслуживание и ремонт современной военной техники, такой как HIMARS и БПЛА, становятся для ВСУ все более важными по мере продолжения СВО. Без такой помощи украинские вооруженные силы испытывают серьезные трудности в поддержании высокотехнологичных систем в рабочем состоянии. Включение средств технического обслуживания и ремонта в этот новейший пакет помощи гарантирует, по мнению Вашингтона, что Украина сможет сохранить свою боевую мощь в долгосрочной перспективе, продолжить успешнее противостоять России в ходе СВО.

Вопрос о важности технического обслуживания уже переданной Киеву западной техники в последние дни встал особенно остро из-за споров среди американских военных экспертов о причинах неэффективности в ходе СВО переданных ранее ВСУ танков  M1A1 Abrams.

В сентябре 2023 года украинская армия получила в свое распоряжение 31 танк M1A1 Abrams СА. Будучи приписанными к 47-й механизированной бригаде ВСУ, они не сразу были задействованы в боях против российских войск, поскольку в них необходимо было внести некоторые улучшения, особенно в уровень их защиты. В отличие от танков, используемых армией США, эти танки были оснащены лишь реактивной броней M19 ARAT-1. Поэтому украинская армия оснастила их «клетками», чтобы улучшить защиту от дистанционно управляемых боеприпасов. Однако эти дополнительные средства защиты не помешали вывести из строя первый  Abrams в феврале в битве за Авдеевку. С тех пор, согласно данным, опубликованным в сентябре с.г., около 50% из этих 31 танка были уничтожены или захвачены российскими военными.

Украинские военные уже не раз публично заявляли, что «разочарованы» американским танком, особенно их недостаточно эффективной броней, возникающими при эксплуатации механическими проблемами, а также их боеприпасами, непригодным для ведения боевых действий в СВО. «То, что у нас есть, в основном предназначено для прямых столкновений типа "танки против танков", что случается редко. Мы чаще действуем как артиллерия. [ ... ] У нас был случай, когда мы выпустили 17 120-мм снарядов по дому. И он все еще стоял», - так свидетельствовал один из представителей ВСУ.

На недавно состоявшемся симпозиуме, организованном Фондом Рональда Рейгана, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан дал откровенный ответ на естественно возникающий вопрос: была ли целесообразна поставка M1A1 Abrams СА украинской армии? «Что касается танков Abrams, которые мы отправили в Украину, то на самом деле они не используются украинской армией, потому что это не самое полезное оборудование для нее в этой войне», - заявил он. Кроме того, Салливан также указал на кадровые проблемы ВСУ, отсутствие квалифицированных военных специалистов. Как он отметил, это относится к танкам Abrams, но также и к истребителям-бомбардировщикам F-16. «Соединенные Штаты готовы обучать больше украинских пилотов на самолетах F-16 и танкистов, но это невозможно из-за нехватки достойных кандидатов», - сказал Джейк Салливан.

В этом контексте американские СМИ указывают, что украинская армия в ближайшее время может получить еще дополнительно 49 танков M1A1 Abrams из Австралии. "Эти танки обеспечат большую огневую мощь и мобильность вооруженным силам Украины и дополнят поддержку, которую западные партнеры оказывают украинским бронетанковым подразделениям. Австралия всегда поддерживала Украину [...] в ее противостоянии России в СВО», - подчеркнули представители австралийских властей в октябре с.г., продемонстрировав свою готовность и дальше поддерживать Украину в СВО.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь сша украине
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