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vizir47
Саркофаг Святого Николая Мирликийского найден в пристройке к турецкой церкви Святого Николая
Археологи обнаружили известняковый саркофаг в церкви Святого Николая в Турции, а также в цифровом виде удалось восстановить лицо человека, вдохновившего легенду о Санта-Клаусе - Святого Николая Мирликийского.

Личность Санта-Клауса и его деяния уже много веков привлекают внимание жителей Земли. Особенно в предновогодний период и при приближении рождественских торжеств. Северные регионы уже давно пытаются закрепить за собой место его обитания, используя различные имеющиеся у них способы.

В России издревле Санта-Клаус, называемый здесь Дедом Морозом, всегда носил голубые одежды, олицетворявшие его с голубыми льдами и морозами. Однако, рекламная компания «Кока-Колы», быстро завоевавшая умы жителей стран Запада в середине прошлого столетия, переодела его в красный кафтан и даже в России его, к сожалению,  теперь стали представлять в таком красном одеянии.

Несмотря на возникающие в СМИ споры о месте проживания Санта-Клауса и его личности, христианская церковь уже давно олицетворяет его со Святым Николаем Мирликийским, жившим более 1700 лет назад, который был почитаем на протяжении веков. Раннехристианский епископ греческого происхождения, Святой Николай был особенно знаменит своей практикой тайного дарения подарков. Именно его доброта и щедрость вдохновили легенду о Санта-Клаусе, который в канун Рождества доставляет подарки детям по всему миру.

В VI веке нашей эры, почти через два столетия после его смерти,  византийский император Феодосий II приказал построить церковь, посвященную этому святому. Она была построена над местом захоронения епископа, который практиковал в этом регионе.

Затем тело Святого Николая было эксгумировано и перезахоронено в церкви. Но, как сообщается, к 11 веку его останки были перевезены в Бари, Италия. Там они были сохранены как священные реликвии в базилике Сан-Никола на юге Италии. Во время Первого крестового похода венецианские моряки нашли большую часть его останков и перевезли их в Венецию. В Венеции останки были захоронены в монастырской базилике Сан-Николо-аль-Лидо.

И вот недавно археологи обнаружили известняковый саркофаг в церкви Святого Николая в Демре, Анталия, Турция. Эксперты полагают, что это место захоронения греческого епископа Святого Николая, сыгравшего важную роль в легенде о Санта-Клаусе. Находка, проведенная Университетом Хатай Мустафы Кемаля, является частью проекта под названием "Наследие будущего", инициированного Министерством культуры и туризма Турции.

Длина саркофага составляет около 2 метров, и исследователи говорят, что, возможно, он был погребен на глубине 1,5-2 метров под землей. У каменного гроба была приподнятая скатная крышка, напоминающая стиль, распространенный в этом регионе.

Археологи обнаружили саркофаг в двухэтажной пристройке церкви, раскопки в которой ведутся с 1989 года. В интервью новостному сайту Turkiye Today археологи заявили, что находка костей животных и фрагментов глиняных ламп помогла восстановить тот факт, что они имели дело с местом захоронения. Команда ученых пытается раскрыть дальнейшие подробности, чтобы определить точный период, к которому относится захоронение.

Одновременно с этим продолжаются исследования фрагментов останков из Бари и Венеции, начатые в 1953 году, которые показали, что они принадлежали одному и тому же человеку. Однако, согласно статье в онлайн-журнале Archaeology News, долго не удавалось подтвердить, принадлежали ли они самому Святому Николаю.

Благодаря судебно-медицинскому анализу черепа Святого Николая Мирликийского ученые недавно в цифровом виде восстановили лицо человека, вдохновившего легенду о Санта-Клаусе, чтобы реконструировать его лицо и получить представление о состоянии его здоровья.

 Как указывают ученые, Святой Николай Мирликийский скончался в 343 году нашей эры. В 1950 году Луиджи Мартино собрал данные с его черепа, которые Цицерон Мораес и его коллеги недавно использовали для создания первоначальной 3D-реконструкции лица. По словам Мораеса, ведущего автора этого исследования, реконструкция показывает “сильное и нежное лицо”, напоминающее реалистичную версию Санта-Клауса.

Исследование также раскрыло некоторые подробности о жизни Святого Николая: он “страдал от тяжелого хронического артрита позвоночника и таза” и частых головных болей, поскольку “кости его черепа были утолщены”. Но его рацион, по-видимому, состоял в основном из растений, он придерживался растительной диеты.

Современный образ Санта-Клауса с его румяными щеками, волшебными санями и северными оленями возник в результате сочетания культурных влияний, в том числе имиджа Святого Николая, голландского персонажа Синтерклааса и английского Санта-Клауса.

Авторы исследования подчеркнули, что реальный человек, стоящий за этим символом, был известен своей благотворительностью, служением и мужеством. Он защищал свои убеждения от римских властей и посвятил свою жизнь помощи другим, преодолев религиозные границы, чтобы стать всемирно уважаемой фигурой. Исследование было опубликовано в журнале OrtogOnLineMag

 

#археологические открытия #санта-клаус
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